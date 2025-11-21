English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • திருமணமான மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

திருமணமான மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Central Government Employees Latest News: திருமணமான பெண்களுக்கு தந்தை இறந்த பிறகு ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? முழு தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:59 AM IST
  • குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் வந்த சிக்கல் என்ன?
  • அரசாங்கத்தின் வாதம் என்ன?
  • உயர் நீதிமன்ற கூறியது என்ன?

Trending Photos

தியேட்டரில் &#039;டல்&#039; அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
camera icon6
Harish Kalyan
தியேட்டரில் 'டல்' அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மினி ஏலத்தில் கோடிகளை குவிக்கப்போகும் 7 சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்... காத்திருக்கும் CSK
camera icon8
CSK
மினி ஏலத்தில் கோடிகளை குவிக்கப்போகும் 7 சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள்... காத்திருக்கும் CSK
இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..
camera icon7
Miss Universe 2025
இதுவரை மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற இந்திய அழகிகள்! லிஸ்ட்ல இத்தனை பேரா..
திருமணமான மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. பொதுவாக ஓய்வூதிய வழங்கல், குடும்ப ஓய்வூதியம், அவற்றுக்கான விதிகள் குறித்து ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் இருப்பதுண்டு. அவற்றில் பலருக்கு இருக்கும் பரவலான ஒரு சந்தேகம்; திருமணமான மகளும் தனது தந்தையின் ஓய்வூதியத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளதா? இதை பற்றி இந்த பதிவில் ஒரு உடாரணத்தின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்

இறந்த மத்திய அரசு ஊழியர் அல்லது ஓய்வுதியதாரர்களின் உறவினர்கள், அவர் பெயரில் கிடைக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்காக சண்டையிடும் பல வழக்குகள் நீதிமன்றங்களை அடைந்துள்ளன. விதிகள் குறித்த போதுமான விழிப்புனர்வு இல்லாததே இதற்கு காரணம். தாயின் மரணத்திற்குப் பிறகு, மகளுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான உரிமை இருக்கும். இது குறித்து, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பை வெளியிட்டது.

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது, ​​70% ஊனமுற்ற திருமணமான மகளுக்கு, அவர் திருமணமானவர் என்பதற்காகவோ அல்லது அவருடைய கணவரின் வருமானம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறுகிறது என்பதற்காகவோ, அவருடைய மறைந்த தந்தையின் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மறுக்க முடியாது. ஒரு வழக்கில் ஒரு பெண் தனது ஓய்வூதியத்தை நிறுத்தி வைக்க அரசாங்கத் துறை எடுத்த முடிவை எதிர்த்துப் போராடினார். இந்தத் தீர்ப்பு அவருக்கு ஆதரவாக வந்தது. முன்னதாக, தொழிலாளர் நீதிமன்றம் (CAT) அரசாங்கத்தின் முடிவை உறுதி செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து அந்த பெண் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் வந்த சிக்கல் என்ன?

இந்த வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண்ணின் தந்தை அக்டோபர் 10, 2014 அன்று காலமானார். அவர் ஜூன் 1999 இல் அரசுப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார், ஓய்வூதியம் பெற்று வந்தார். அவரது தாயார் இறந்த பிறகு, 70% ஊனமுற்ற மகள் மட்டுமே அவருக்கான சட்டப்பூர்வ வாரிசாக இருந்தார். அவர் தனது தந்தையின் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பித்தார். ஆனால் ஆவணங்கள் இல்லாததையும், அவரது கணவரின் வருமானத்தையும் காரணம் காட்டி அரசாங்கம் ஓய்வூதியத்தை வழங்க மறுத்துவிட்டது.

அரசாங்கத்தின் வாதம் என்ன?

இந்த வழக்கில் இறந்த ஒய்வூதியதாரரின் மகள் திருமணமானவர் என்றும், அவரது கணவருக்கு அரசாங்க வேலை இருப்பதாகவும், அவர் ஆண்டுக்கு ₹4.22 லட்சம் சம்பாதிப்பதாகவும், இதனால் அந்த பெண் தனது தந்தையைச் சார்ந்து இருப்பவராக கருத முடியாது என்றும் அரசாங்கம் வாதிட்டது. இருப்பினும், அந்த பெண் ஏற்கனவே ஊனமுற்ற நிலையிதான் இருந்தார், அவர் சொந்தமாக எந்த வருமானமும் ஈட்டவில்லை. அரசாங்க விதிகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக அரசாங்கம் அந்த பெண்ணின் மீது குற்றம் சாட்டியது. பஞ்சாப் சிவில் சர்வீசஸ் விதிகளை மேற்கோள் காட்டி, கணவரின் வருமானம் மாத வரம்பான ₹3,500 மற்றும் DA ஐ விட அதிகமாக உள்ளதால் அவருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது என்று அரசாங்கம் கூறியது.

High Court: உயர் நீதிமன்ற கூறியது என்ன?

இருப்பினும், பெண்ணின் திருமண நிலையை கருத்தில்கொள்ளத் தேவையில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் தெளிவாகக் கூறியது. மாற்றுத்திறனாளி மகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் திருமணமாகி இருப்பது ஒரு காரணியல்ல. கணவரின் வருமானத்தை கருத்தில்கொள்வதும் தவறானது. கணவரின் சம்பளத்தை மகளின் வருமானமாகக் கருதுவது விதிகளுக்கு எதிரானது. 

ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். தன் வாழ்க்கையை நடத்த வருமானம் ஈட்ட முடியாத அளவுக்கு மகள் மனரீதியாகவோ அல்லது உடல் ரீதியாகவோ ஊனமுற்றவளாக இருந்தால், வயது அல்லது திருமண நிலையை பொருட்படுத்தாமல் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் பெறுவார். அரசு அந்தக் கோரிக்கையை தவறாக நிராகரித்துள்ளது என உயர் நீதிமன்றம் கூறியது.

இறந்த ஓய்வூதியதாரரின் மகள் அனைத்து ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்துள்ளதாக நீதிமன்றம் கூறியது. 'அரசு முறையான விசாரணை இல்லாமல் அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ளது. கணவரின் வருமானத்தை மகளின் வருமானமாகக் கருதுவது முற்றிலும் தவறானது. ஊனமுற்ற மகளுக்கு ஓய்வூதியம் மறுப்பது நியாயமற்றது மற்றும் விதிகளுக்கு எதிரானது' என்று கூறி நீதிமன்றம் அரசாங்கத்தைக் கண்டித்தது.

உயர் நீதிமன்றம் தனது இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது

'இறந்த ஓய்வூதியதாரரின் மகளுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். ஓய்வூதியம் உடனடியாக வழங்கப்பட வேண்டும். நிலுவைத் தொகைக்கு 9% வட்டியும் வழங்கப்பட வேண்டும். வழக்குச் செலவுகளாக அரசு அவருக்கு ₹25,000 செலுத்த வேண்டும்.' என உயர் நீதிமன்றம் கூறியது. இந்த உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு, மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கும் அவர்களின் உரிமைகளுக்கும் ஒரு பெரிய நிவாரணமாகக் கருதப்படுகிறது. திருமணத்திற்குப் பிறகும், ஊனமுற்ற மகள்களிடமிருந்து தங்கள் பெற்றோரின் உரிமைகளை யாரும் பறிக்க முடியாது என்பதை இந்த தீர்ப்பு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியரின் குடும்ப விவரங்களில் இருந்து மகளின் பெயரை நீக்க முடியாது: DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை: கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Family PensionCentral Government PensionerspensionCentral government employeespensioners

Trending News