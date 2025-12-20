APY: மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிகரிக்குமா ஓய்வூதியம்? மத்திய அரசு கூறியது என்ன?

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை தீட்டி வருகின்றது. அவற்றில் ஓய்வூதியத் திட்டமான அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், குறிப்பாக அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்கள் மத்தியில், இந்தியாவின் மிகவும் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.
Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் நோக்கம்
பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், சந்தாதாரர்களுக்கு 60 வயது ஆனதும் ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு வயதான காலத்தில் மரியாதையுடன் கூடிய வாழ்வை அளிப்பதே இதன் நோக்கமாகும். பல ஆண்டுகளாக இதில் பதிவு செய்தவர்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டுமா என்பது குறித்த விவாதங்கள் சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அரசாங்கத்தின் பதில், சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்படியாகும் தன்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான நுட்பமான சமநிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
Atal Pension Scheme: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
மே 2015-ல் தொடங்கப்பட்ட அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், முறையான ஓய்வூதிய அமைப்புகளுக்கான அணுகல் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்காக இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் தினக்கூலி பெறுபவர்கள், சிறு வணிகர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அடங்குவர்.
Monthly Pension: நிலையான மாத ஓய்வூதியம்
இந்தத் திட்டம், சந்தாதாரர்களுக்கு 60 வயதுக்குப் பிறகு ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை உறுதிசெய்து, முதுமையில் ஒரு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. சிறிய, தொடர்ச்சியான பங்களிப்புகள் மூலம் நீண்ட கால சேமிப்பை ஊக்குவித்து, இந்தத் திட்டம் முதுமைக் கால வறுமையைத் தடுப்பதையும் நிதி உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஓய்வூதியம் மற்றும் பங்களிப்பு அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், சந்தாதாரர்கள் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான உத்தரவாதமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
பங்களிப்புத் தொகை இரண்டு முக்கிய காரணிகளைப் பொறுத்தது:
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய வரம்பு மற்றும்
- சந்தாதாரர் திட்டத்தில் சேரும் வயது.
இளம் வயதில் சேரும் சந்தாதாரர்கள் குறைந்த மாதாந்திரப் பங்களிப்புகளைச் செலுத்துகிறார்கள், அதே சமயம் தாமதமாகச் சேருபவர்கள் அதே ஓய்வூதிய இலக்கை அடைய அதிக பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும். பங்களிப்புகள் பொதுவாக மாதத்திற்கு சுமார் ₹42 முதல் சுமார் ₹1,454 வரை இருக்கும். இது குறைந்த வருமானம் ஈட்டுபவர்களும் இந்தத் திட்டத்தை அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது. நீண்ட கால நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், பங்கேற்புக்கான செலவு கட்டுப்படியாகக்கூடியதாக இருக்கும் வகையில் இந்த அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் எழுந்த கேள்விகள்
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது குறித்த பிரச்சினை சமீபத்தில் மக்களவையில் எழுப்பப்பட்டது.
- நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு ஏற்றவாறு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை மாற்றுவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலிக்கிறதா என்பது குறித்து உறுப்பினர்கள் விளக்கம் கோரினர்.
- பங்களிப்பு அமைப்பில் சாத்தியமான மாற்றங்கள் பற்றியும், எதிர்கால மாற்றங்கள் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்பது குறித்தும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
APY: ஓய்வூதிய உயர்வை நிராகரித்த அரசாங்கம்?
நாடாளுமன்றத்தில் பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பதற்கு தற்போது எந்த முன்மொழிவும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தினார். ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது தானாகவே சந்தாதாரர்களிடமிருந்து அதிக பங்களிப்புகளைக் கோரும் என்று அரசாங்கம் கூறியது. இது, பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பிரிவினர் மீது கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும், இது திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கத்தையே சிதைத்துவிடும் என்றும் அதிகாரிகள் வாதிடுகின்றனர். எனவே, கட்டுப்படியாகும் தன்மையையும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மையையும் பராமரிப்பதற்காக, தற்போதைய ஓய்வூதியம் மற்றும் பங்களிப்பு கட்டமைப்பையே தொடர அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.
வலுவான சந்தாதாரர் வளர்ச்சி பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது
- ஓய்வூதியத் தொகைகளை மாற்றாமல் வைத்திருக்க முடிவு செய்தபோதிலும், அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது.
- நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, 8.45 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளனர்.
- இது நாடு முழுவதும் பரவலான அங்கீகாரத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.
- சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் சீரான உயர்வு, பல தனிநபர்கள் குறைந்த அளவிலாவது, உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தை பெற விரும்புகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது.
- இந்த வளர்ந்து வரும் பங்கேற்பு, முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கான இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பு முயற்சிகளின் ஒரு மூலக்கல்லாக இந்தத் திட்டத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
ஓய்வூதியத் தொகை நிலைகளின் போக்குகள்
- பெரும்பாலான சந்தாதாரர்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையையே தேர்வு செய்வதாக அரசாங்கத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
- பங்கேற்பாளர்களில் கிட்டத்தட்ட 87 சதவீதம் பேர் மாதத்திற்கு ₹1,000 ஓய்வூதிய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
- சுமார் 3 சதவீதம் பேர் ₹2,000 ஓய்வூதியத் தொகையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
- சிறிய விகிதத்தினர் ₹3,000 மற்றும் ₹4,000 விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
- சுவாரஸ்யமாக, 8 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்கள் அதிகபட்சமான ₹5,000 ஓய்வூதியத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்.
- இது பங்களிப்பாளர்களில் ஒரு பிரிவினர் அதிக நீண்ட கால சேமிப்பிற்கு உறுதியளிக்க தயாராகவும் திறனுடனும் உள்ளனர் என்பதைக் காட்டுகிறது.
APY: பதிவு வேகம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மக்கள் பதிவு செய்யும் வேகம் கடந்த ஆண்டுகளில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 25 லட்சத்திற்கும் குறைவான சந்தாதாரர்களாக இருந்த எண்ணிக்கை, 2024-25 நிதியாண்டின் இறுதியில் 7.6 கோடியைக் கடந்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் மட்டும், நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் 84 லட்சத்திற்கும் அதிகமான புதிய சந்தாதாரர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர். இந்தத் தொடர்ச்சியான வேகம், இந்தியாவின் உழைக்கும் மக்களிடையே இந்தத் திட்டத்தின் மீதான நம்பிக்கையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
