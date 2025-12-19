Old Pension Scheme: மீண்டும் வருகிறதா பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்? நிதி அமைச்சகம் பதில்

Old Pension Scheme Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக விடுத்து வரும் கோரிக்கைகளில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதும் முக்கியமான ஒன்றாகும். தற்போது நடந்துவரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலும் இது எதிரொலித்தது. ஓபிஎஸ் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் கிடைக்குமா? விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால குட்டத்தொடர்
தற்போது தேசிய ஓய்வூதிய முறை அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) பல முறை காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்ட போதிலும், அதற்கு ஊழியர்கள் மத்தியில் மந்தமான வரவேற்பு காணப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் -க்கான தேவை இன்னும் தெளிவாகியுள்ளது.
Central Government Employees: UPS-ஐத் தவிர்க்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
அரசாங்கம் நவம்பர் 30 வரை காலக்கெடுவை நீட்டித்த பிறகும், கிட்டத்தட்ட 23 லட்சம் தகுதியுள்ள ஊழியர்களில் 1.22 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமே UPS-ஐத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக மக்களவையில் பகிரப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. UPS -க்கான இந்த குறைந்த வரவேற்பு, கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையான ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்யும் OPS-ஐத் திரும்ப கொண்டுவர வேண்டும் என்ற ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் கோரிக்கைகளை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
அரசாங்கம் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது
டிசம்பர் 15 அன்று மக்களவையில் சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS-ஐ மீட்டெடுப்பதற்கான எந்த திட்டமும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று கூறினார்.
ஊழியர்கள் OPS -ஐ மீண்டும் பெற விரும்புவது ஏன்?
OPS அரசு ஊழியர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது. ஏனெனில் இது ஊழியர் பங்களிப்புகள் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. OPS இன் கீழ், ஊழியர்கள் தாங்கள் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% க்கு சமமான ஓய்வூதியத்தையும் அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெறுகிறார்கள். இதற்கான நிதி முழுதும் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாக உள்ளது.
OPS vs NPS vs UPS
OPS -இல் பங்களிப்புகள் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் அதே வேளையில், இதற்கு நேர்மாறாக, NPS மற்றும் UPS ஆகியவை பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத் திட்டங்களாக உள்ளன. இதில் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பும் சேவை ஆண்டுகளில் பங்களிக்கின்றன. இறுதி ஓய்வூதியம் திரட்டப்பட்ட கார்பஸ் மற்றும் முதலீட்டு வருமானத்தைப் பொறுத்தது.
UPS, OPS மற்றும் NPS -க்கு மத்தியிலான ஒரு நடுத்தர பாதையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், இதில் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் உள்ள போதிலும், பெரும்பாலான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இதை நம்பகமானதாகக் கருதவில்லை.
OPS-க்கு திரும்ப வாய்ப்பே இல்லை: அரசு உறுதி
NPS மற்றும் UPS நிறுத்தப்படு OPS மீண்டும் கொண்டுவரப்படுமா என்ற கேள்விக்கு நேரடி பதிலில், நிதி அமைச்சகம் அதை திட்டவட்டமாக நிராகரித்தது.
"மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுப்பதற்கான எந்த திட்டமும் அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று அமைச்சர் சபையில் கூறினார்.
சில மாநிலங்கள் OPS-ஐத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசு மாற்றவில்லை என்றும் இந்த பதில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டு வந்த மாநிலங்கள்
- ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள், தங்கள் ஊழியர்களுக்கு OPS-ஐ மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA-விடம் தெரிவித்துள்ளதாக அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியது.
- இருப்பினும், ஊழியர் பங்களிப்புகள், அரசாங்க பங்களிப்புகள் மற்றும் முதலீட்டு ஆதாயங்கள் உட்பட, ஏற்கனவே டெபாசிட் செய்யப்பட்ட NPS நிதிகளை மாநிலங்களுக்குத் திருப்பித் தர எந்த சட்டப்பூர்வ ஏற்பாடும் இல்லை என்றும் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியது.
- NPS-ன் கீழ் திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியை ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளின் கீழ் திரும்பப் பெறவோ அல்லது திருப்பி மாற்றவோ முடியாது.
- ஆகையால், OPS-க்கு திரும்பிய மாநிலங்களுக்கு இது செயல்பாட்டு சவால்களை உருவாக்கியுள்ளது.
UPS என்றால் என்ன?
- NPS-க்கு மாற்றாக ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. NPS, OPS ஆகிய இரு ஓய்வுதியத் திட்டங்களின் நன்மைகளையும் இணைத்து ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டமான UPS உருவாக்கப்பட்டது.
- பங்களிப்பு நிதி அடிப்படையிலானதாக இருந்தாலும், இது ஓய்வூதிய சலுகைகளை உறுதியளிக்கிறது.
- UPS-ன் கீழ், 25 ஆண்டுகள் சேவைகாலம் உள்ள ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முந்தைய கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% உறுதியான ஊதியத்திற்கு தகுதியுடையவர்.
- இதில் குறைந்தபட்ச தகுதிவாய்ந்த சேவைகாலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும்.
UPS -இன் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? ஊழியர்கள் அதை நம்பாதது ஏன்?
- குறைந்தபட்சம் மாதத்திற்கு ₹10,000 ஓய்வூதியம்
- ஊழியரின் ஊதியத்தில் 60% தொகை குடும்ப ஓய்வூதியமாக அளிக்கப்படும்.
- பணவீக்க குறியீட்டு முறை AICPI-IW உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- பணி ஓய்வின் போது மொத்தத்தொகை, கிராஜுவிட்டி
இந்த உத்தரவாதங்கள் இருந்தபோதிலும், NPS போல UPS பங்களிப்பு சார்ந்ததாக இருப்பதாலும், OPS போல பங்களிப்பு இல்லாத தன்மையை முழுமையாக பிரதிபலிக்காததாலும் ஊழியர்கள் இதை தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டவில்லை.
OPS vs NPS vs UPS: வித்தியாசம் என்ன?
Old Pension Scheme:
-பங்களிப்பு இல்லாதது,
- உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் கடைசி சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது,
- அரசாங்கத்தால் முழுமையாக நிதியளிக்கப்படுகிறது.
National Pension System:
- உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத் தொகை இல்லாதது,
- சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட திட்டம்,
- பங்களிப்பு அமைப்பு.
Unified Pension Scheme:
- NPS போன்று பங்களிப்பு நிதி அடிப்படையிலானது,
- உறுதியளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம்,
- பணவீக்கப் பாதுகாப்பு.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் சுருக்கமாக....
- ஓபிஎஸ் மீண்டும் கொண்டுவரப்படாது என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
- ஆனால், யுபிஎஸ் திட்டத்திற்குப் போதிய வரவேற்பு இல்லாததால், ஓய்வூதிய விவாதம் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை.
- மேலும் பல மாநிலங்கள் பழைய முறைக்குத் திரும்புகின்றன.
- ஊழியர் சங்கங்களும் ஓபிஎஸ்-க்காகத் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- இருப்பினும், தற்போதைக்கு, மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓபிஎஸ் இப்போதைக்கு மீண்டும் கொண்டுவரப்படாது.
