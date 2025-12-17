English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: அதிகரிக்கிறதா ஓய்வூதியம்? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: அதிகரிக்கிறதா ஓய்வூதியம்? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Atal Pension Scheme: அடல் பென்ஷன் யோஜனா மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் அளித்த அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:23 AM IST
  • அடல் பென்ஷன் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கிறதா?
  • அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தில் எத்தனை பேர் சந்தா செலுத்தியுள்ளனர்?

Trending Photos

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Ration Card
Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?
camera icon8
Bigg Boss
பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: அதிகரிக்கிறதா ஓய்வூதியம்? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Senior Citizens Latest News: விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில். 60 வயதிற்கு பிறகு நிரந்த ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. அடல் ஒய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்தின் அளவு அதிகரிக்கவுள்ளதா? இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் கூறியது என்ன? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?

பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், 2015 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் முன்பு அடல் பென்ஷன் யோஜனா தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஒரு நெகிழ்வான குறைந்தபட்ச உத்தரவாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. மேலும், வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையின் அடிப்படையில் சந்தாத் தொகை ₹42 முதல் ₹1,454 வரை மாறுபடுகிறது.

APY: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கிறதா?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது குறித்து நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரித்தால், சந்தாத் தொகையும் அதிகரிக்கும் என்பதால், அது சந்தாதாரர்களுக்கு மேலும் சுமையை ஏற்படுத்தும். எனவே, அரசாங்கம் இப்போதைக்கு ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கத் திட்டமிடவில்லை என்று நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி தெரிவித்தார்.

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

"ஒழுங்கமைக்கப்படாத தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு வலையை மேம்படுத்த, ஓய்வூதியத் தொகைகள், பங்களிப்பு கட்டமைப்புகளைத் திருத்த அல்லது பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் முன்மொழிகிறதா..." என்பது குறித்த கேள்விக்கு சௌத்ரி பதிலளித்தார்.

"தற்போது, ​​இந்தத் திட்டத்தை அதே விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் தொடரவும், ஓய்வூதியம் மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் சந்தாத் தொகையை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டாம் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது," என்று அமைச்சர் திங்கள்கிழமை, டிசம்பர் 15 அன்று நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் கூறினார்.

அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தில் எத்தனை பேர் சந்தா செலுத்தியுள்ளனர்?

நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,45,17,419 (8.4 கோடி) சந்தாதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

APY -இன் 5 ஓய்வூதியப் பிரிவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்களின் விநியோகம் இப்படி உள்ளது:

ரூ.1,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 86.91%, 7,34,79,553 சந்தாதாரர்கள்

ரூ.2,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 3.00%, 25,34,949 சந்தாதாரர்கள்

ரூ.3,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 1.41%, 11,86,898 சந்தாதாரர்கள்

ரூ.4,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 0.53%, 4,46,102 சந்தாதாரர்கள்

ரூ.5,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 8.15%, 68,69,917 சந்தாதாரர்கள்

மொத்தம் 100% 8,45,17,419 சந்தாதாரர்கள்

(ஆதாரம்: அரசுத் தரவுகள், நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி)

அனைத்து இந்தியர்களுக்கும், குறிப்பாக ஏழைகள், பின்தங்கியவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்காக ஒரு உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா (APY) திட்டம் தொடங்கப்பட்டது என்று அமைச்சர் தனது பதிலில் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | NPS சந்தாதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய விதிகள்... 80% கார்பஸை எடுக்க அனுமதி, எளிதாகும் செயல்முறை

மேலும் படிக்க | ATM -இல் EPF பணம் எடுக்கும் வசதி இந்த நாளில் தொடங்கும்: அமைச்சர் அதிரடி அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Atal Pension SchemeAtal pension yojanaAPYpensionPension Scheme

Trending News