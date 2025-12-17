அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: அதிகரிக்கிறதா ஓய்வூதியம்? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Senior Citizens Latest News: விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில். 60 வயதிற்கு பிறகு நிரந்த ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. அடல் ஒய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்தின் அளவு அதிகரிக்கவுள்ளதா? இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் கூறியது என்ன? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், 2015 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் முன்பு அடல் பென்ஷன் யோஜனா தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஒரு நெகிழ்வான குறைந்தபட்ச உத்தரவாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. மேலும், வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையின் அடிப்படையில் சந்தாத் தொகை ₹42 முதல் ₹1,454 வரை மாறுபடுகிறது.
APY: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கிறதா?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது குறித்து நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரித்தால், சந்தாத் தொகையும் அதிகரிக்கும் என்பதால், அது சந்தாதாரர்களுக்கு மேலும் சுமையை ஏற்படுத்தும். எனவே, அரசாங்கம் இப்போதைக்கு ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கத் திட்டமிடவில்லை என்று நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி தெரிவித்தார்.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
"ஒழுங்கமைக்கப்படாத தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு வலையை மேம்படுத்த, ஓய்வூதியத் தொகைகள், பங்களிப்பு கட்டமைப்புகளைத் திருத்த அல்லது பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய விருப்பத்தை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் முன்மொழிகிறதா..." என்பது குறித்த கேள்விக்கு சௌத்ரி பதிலளித்தார்.
"தற்போது, இந்தத் திட்டத்தை அதே விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் தொடரவும், ஓய்வூதியம் மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் சந்தாத் தொகையை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டாம் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது," என்று அமைச்சர் திங்கள்கிழமை, டிசம்பர் 15 அன்று நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் கூறினார்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தில் எத்தனை பேர் சந்தா செலுத்தியுள்ளனர்?
நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,45,17,419 (8.4 கோடி) சந்தாதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
APY -இன் 5 ஓய்வூதியப் பிரிவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்களின் விநியோகம் இப்படி உள்ளது:
ரூ.1,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 86.91%, 7,34,79,553 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.2,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 3.00%, 25,34,949 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.3,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 1.41%, 11,86,898 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.4,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 0.53%, 4,46,102 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.5,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 8.15%, 68,69,917 சந்தாதாரர்கள்
மொத்தம் 100% 8,45,17,419 சந்தாதாரர்கள்
(ஆதாரம்: அரசுத் தரவுகள், நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி)
அனைத்து இந்தியர்களுக்கும், குறிப்பாக ஏழைகள், பின்தங்கியவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்காக ஒரு உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா (APY) திட்டம் தொடங்கப்பட்டது என்று அமைச்சர் தனது பதிலில் தெரிவித்தார்.
