  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கிடைக்காதா? முக்கிய தகவல்

ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கிடைக்காதா? முக்கிய தகவல்

dearness allowance : ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு மற்றும் ஊதியக் குழு சலுகைகள் நிறுத்தப்படுமா? உண்மை என்ன? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 13, 2025, 08:47 PM IST
  • ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய செய்தி
  • அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு கிடைக்காதா?
  • மத்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய விதிமுறை திருத்தம் என்ன?

ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கிடைக்காதா? முக்கிய தகவல்

dearness allowance : ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வுகள் மற்றும் ஊதியக் குழு (Pay Commission) சலுகைகள் இனி கிடைக்காது என்று சமூக ஊடகங்களில், குறிப்பாக வாட்ஸ்அப்பில், ஒரு செய்தி தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது. இந்தச் செய்தி, மத்திய அரசு நிதிச் சட்டம் 2025 (Finance Act 2025) மூலம் இந்தப் பலன்களை நிறுத்திவிட்டதாகக் கூறுகிறது. இந்தத் தகவல் உண்மைதானா என்பது குறித்து PIB (Press Information Bureau) Fact Check மூலம் வெளியிடப்பட்ட விளக்கத்தினை இங்கே பார்க்கலாம்.

இந்தத் தகவல் முற்றிலும் போலி (FAKE)

ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வுகள் மற்றும் எதிர்கால ஊதியக் குழு சலுகைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்ற இந்தக் கூற்று பொய் (FAKE) ஆகும். மத்திய அரசு ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு இதுபோன்ற எந்தவொரு முடிவையும் நிதிச் சட்டம் 2025-இன் கீழ் எடுக்கவில்லை.

உண்மை என்ன? - விதிகள் திருத்தம் (Amendment) குறித்த விளக்கம்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விதிகள் (CCS Pension Rules, 2021) திருத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அது அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் ஊதியக் குழு சலுகைகள் பற்றியது அல்ல.

CCS (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021-இன் விதி 37-இல் திருத்தம்

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத் துறை (Department of Pension and Pensioners’ Welfare), நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை, பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை மற்றும் தலைமைத் தணிக்கையாளர் (Comptroller & Auditor General) ஆகியவற்றுடன் கலந்தாலோசித்து, CCS (ஓய்வூதிய) விதிகள், 2021-இன் விதி 37 (29)(c)-இல் ஒரு திருத்தத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

திருத்தப்பட்ட விதி 37(29C) கூறுவது என்ன?

திருத்தப்பட்ட விதி 37(29C) என்பது அரசு ஊழியராக இருந்து, பின்னர் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU - Public Sector Undertaking) பணியில் அமர்த்தப்பட்ட ஒரு ஊழியரைப் பற்றியது.

"...அவ்வாறு பணியில் அமர்த்தப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனத்தில், ஒரு ஊழியர் பிற்காலத்தில் ஏதேனும் தவறான நடத்தைக்காக (misconduct) பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ (dismissal) அல்லது வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டாலோ (removal), அவர் அரசாங்கத்தின் கீழ் பணியாற்றிய சேவைக்கான ஓய்வூதியச் சலுகைகளையும் (retirement benefits) இழக்க நேரிடும்."

அதாவது, பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் சேர்ந்த ஒரு ஊழியர், அங்கே தவறு செய்து பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், அவர் முன்பு அரசுப் பணியில் இருந்ததற்கான ஓய்வூதியச் சலுகைகளையும் சேர்த்து இழக்க வேண்டியிருக்கும். இந்தத் திருத்தம், மாண்புமிகு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சூரஜ் பிரதாப் சிங் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக பிஎஸ்என்எல் சிஎம்டி தொடர்ந்த வழக்கில் (SLP No.4817/2020) வழங்கிய 09.01.2023 தேதியிட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது.

இது தொடர்பாக, பரவும் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, ஓய்வுபெற்ற அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் ஊதியக் குழு சலுகைகள் ரத்து செய்யப்படவில்லை. பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU) இணைக்கப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள், அங்கு தவறு செய்து நீக்கப்பட்டால் மட்டுமே, அவர்களின் அரசுப் பணிக்கான ஓய்வூதியப் பலன்கள் ரத்து செய்யப்படும் என்ற விதி மட்டுமே திருத்தப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்கள் இதுபோன்ற போலி செய்திகளைப் பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு சூப்பரான செய்தி: இந்த ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

pensionDA Hike rumourDA hike 2025retiree dearness allowancepensioners news India

