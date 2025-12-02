English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுள் சான்றிதழ் காலக்கெடுவை மிஸ் செய்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அடுத்து என்ன வேண்டும்?

ஆயுள் சான்றிதழ் காலக்கெடுவை மிஸ் செய்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அடுத்து என்ன வேண்டும்?

Life Certificate for Pensioners: ஆயுள் சான்றிதழ் காலக்கெடுவை தவறவிட்டால் என்ன செய்வது? அதன் பிறகு ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:32 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான ஆயுள் சான்றிதழ்.
  • ஆயுள் சான்றித்ழ காலக்கெடுவை தவறவிட்டால் என்ன செய்வது?
  • ஜீவன் பிரமான் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா?

ஆயுள் சான்றிதழ் காலக்கெடுவை மிஸ் செய்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அடுத்து என்ன வேண்டும்?

Pensioners Latest News: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் தங்கள் ஆயுள் சான்றித்ழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க தவறினால் என்ன ஆகும்? ஓய்வுதியம் உடனடியாக நிறுத்தப்படுமா? காலக்கெடுவிற்கு பிறகு ஆயுள் சான்ரிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிமுறை என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான ஆயுள் சான்றிதழ்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வங்கிகள் அல்லது தொடர்புடைய துறைகளிடம் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியம் சரியான நபர்களுக்குச் செல்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்த செயல்முறை அரசாங்கத்திற்கு உதவுகிறது. ஓய்வூதியதாரர் உயிரோடு இருப்பதற்கு இது ஒரு சான்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. 

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆம் தேதி என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், உடல்நலப் பிரச்சினைகள், வயது, தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் அல்லது இன்னும் சில காரணங்களால் பல ஓய்வூதியதாரர்களால் சரியான நேரத்தில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடிவதில்லை.

ஆயுள் சான்றித்ழ காலக்கெடுவை தவறவிட்டால் என்ன செய்வது?

ஆயுள் சான்றிதழ் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால் என்ன பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. இதன் காரணமாக ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா? காலக்கெடுவிற்கு பிறகு இதை சமர்ப்பிக்க முடியுமா?

Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா?

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமான் எனப்படும் ஆயுள் சான்றிதழை காலக்கெடுவிற்குள் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால், வங்கி அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் ஓய்வூதியத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கும். அதாவது அடுத்த மாதத்திற்கான ஓய்வூதியம் அவர்களின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படாது. இருப்பினும், இந்த ஓய்வூதிய முடக்கம் நிரந்தரமானது அல்ல. ஓய்வூதியதாரர் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்தவுடன், ஓய்வூதிய வழங்கல் மீண்டும் தொடங்கும்.

தவறான நபர்களுக்கு தொகை செல்வதைத் தவிர்ப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது. சில சமயங்களில், முழுமையற்ற பதிவுகள் காரணமாக, ஓய்வூதியம் தவறாக கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. ஆகையால், அரசாங்கம் ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து இந்த சான்றிதழை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெறுகிறது.

ஆயுள் சான்றிதழை தாமதமாக சமர்ப்பிப்பதால் ஓய்வூதியம் குறைக்கப்படுகிறதா?

ஆயுள் சான்றிதழை தாமதமாக சமர்ப்பிப்பதால் ஓய்வூதியத்தில் குறைவு ஏற்படாது. ஓய்வூதியதாரர் இதை சமர்ப்பித்தவுடன் முடக்கப்பட்ட ஓய்வூடியத்தை அரியர் தொகையாக பெறுவார். அதாவது இதனால் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகையை இழக்க மாட்டார்கள், இது சற்று தாமதமாகலாம். வயதான ஓய்வூதியதாரர்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவவும் இந்த விதி குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்டது.

DLC: ஆயுள் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது

வயது மூப்பு காரணமாக அனைவராலும், வங்கி கிளைக்குச் சென்று ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடிவதில்லை. இதன் காரணமாக, எந்தவொரு வயதான ஓய்வூதியதாரரும் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்பதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கமும் வங்கிகளும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க இப்போது பல வழிகள் உள்ளன:

- ஒரு வங்கிக் கிளைக்குச் சென்று, ஆவணங்களை அளித்து அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

- டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate) ஆதாரை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு டிஜிட்டல் சேவை. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் மூலம் மொபைல் போன், மடிக்கணினி, டேப்லெட் அல்லது CSC இல் தங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழை விரைவாக உருவாக்க முடியும். இதை எங்கும் சமர்ப்பிக்கலாம், எனவே வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.

- தபால் துறையின் வீட்டு வாசலில் வங்கி சேவை ( Doorstep Banking service) மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. இதில் ஒரு தபால்காரர் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து, உங்கள் பயோமெட்ரிக்ஸை சேகரித்து, விரைவாக டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்குகிறார்.

- அருகிலுள்ள CSC-க்குச் சென்று டிஜிட்டல் சான்றிதழ்களையும் சமர்ப்பிக்கலாம். கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் வயதானவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியான வழி.

ஓய்வூதியதாரர்கள் காலக்கெடு முடிந்த பிறகும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கு எந்த வித அபராதமோ அல்லது சிக்கலான செயல்முறையோ இல்லை. சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்தவுடன், ஓய்வூதியதாரரின் ஓய்வூதியம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியம் அடுத்த மாத ஓய்வூதியத்துடன் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Life CertificatepensionersJeevan PramaanpensionPersonal Finance

