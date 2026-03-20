Appraisal 2026: அலுவலகம் அளிக்கும் இன்சென்டிவ் EPF பங்களிப்பை அதிகரிக்குமா?

EPF Contribution: இது அப்ரெய்சல் காலம்! பெரும்பாலான ஊழியர்கள் அப்ரெய்சல் எனப்படும் ஆண்டு பணி மதிப்பீடு பற்றிய சிந்தனையில் இருக்கும் நேரம் இது. ஏனெனில், இந்த அப்ரெய்சலின்படிதான் அவர்களது ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு ஆகியவை நிர்ணயிக்கப்படும். செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள், அதிகப்படியான EPF பங்களிப்பிற்கு வழிவகுக்குமா? இது பலருக்கு உள்ள முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தொழிலாளர் சட்டங்களில் வந்த மாற்றங்கள்
தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் ஊதியத்திற்கான புதிய வரையறையின் படி, நிறுவனங்கள், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் பணிக்கொடை போன்ற சட்டரீதியான பங்களிப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்கு, அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்புப் படி உட்பட மொத்த ஊதியத்தில் 50%-ஐ ஊதியமாகக் கருத வேண்டும். மேலும், அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்புப் படி தவிர மற்ற கொடுப்பனவுகள் அல்லது படிகள் மொத்த ஊதியத்தில் 50%-ஐத் தாண்டினால், அந்த அதிகப்படியான தொகையை ஊதியத்துடன் சேர்க்க வேண்டும் என்று தொழிலாளர் சட்டங்கள் கூறுகின்றன. இத்தகைய சூழ்நிலை ஒரு ஊழியருக்கு அதிக EPF மற்றும் பிற சட்டரீதியான பங்களிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டுக் காலம்
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டுக் காலம் வந்துவிட்டதால், மதிப்பீட்டு செயல்முறைக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகளை சட்டரீதியான பங்களிப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்காக ஊதியத்துடன் சேர்க்க வேண்டுமா என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. இதற்கான பதில் என்னவென்றால், தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் கணக்கிடுவதற்காக வருடாந்திர செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகளை ஊதியத்தில் சேர்க்க முடியாது. சமீபத்தில், மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், புதிய கேள்வி-பதில் தொகுப்பில் இதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
"தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் கணக்கிடும்போது, வருடாந்திர செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகைகள் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுமா?" என்ற கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சகம், "தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் கணக்கிடும்போது, வருடாந்திர செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகைகள் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது," என்று கூறியுள்ளது.
ஆகையால், 2026 -இல் உங்கள் சம்பளத் தொகுப்பின் செயல்திறன் சார்ந்த மாறும் கூறு (வேரியபிள் தொகை) உட்பட, உங்கள் செயல்திறனுக்காக நீங்கள் பெறும் எந்தவொரு ஊக்கத்தொகையும், அதிக EPF பங்களிப்புக்கு வழிவகுக்காது. இருப்பினும், அத்தகைய ஊக்கத்தொகைகள் உங்கள் வரிப் பொறுப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்.
தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் 'சம்பளம்' என்பதன் பொருள் என்ன?
அமைச்சகத்தின்படி, தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் சட்டப்பூர்வ பங்களிப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்கான சம்பளத்தின் வரையறை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:
- சம்பளம், படிகள் அல்லது வேறு வழிகளில் வழங்கப்படும் அனைத்து ஊதியங்களும் இதில் அடங்கும். இவற்றில் அடிப்படைச் சம்பளம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்புப் படி ஆகியவை அடங்கும்.
- பணிக்கொடை மற்றும் ஆட்குறைப்பு இழப்பீடு தவிர மற்ற படிகள், மொத்த ஊதியத்தில் 50%-ஐத் தாண்டினால், அந்த கூடுதல் தொகை சம்பளத்துடன் மீண்டும் சேர்க்கப்படும்.
- தொழிலாளர் சட்ட விதிகளின்படி, விடுப்புப் பணமாக்கல் (leave encashment) என்பது படிகளின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
எவை சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது?
ஒரு பணியாளரின் ஊதியத் தொகுப்பில் உள்ள பின்வரும் கூறுகள், 'ஊதியம்' (Wages) என்பதன் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது:
- செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள் (Performance-based incentives)
- பணியாளர் பங்கு விருப்பத் திட்டங்கள் (Employee Stock Option Plans - ESOPs)
- ஊதியக் கூறுகளின் மாறுபடும் பகுதி (Variable Amount)
-பணியாளருக்கு வழங்கப்படும் ஈட்டுத்தொகை சார்ந்த கொடுப்பனவுகள் (Reimbursement-based payments)
"செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள், பணியாளர் பங்கு விருப்பத் திட்டங்கள் (ESOPs), ஊதியக் கூறுகளின் மாறுபடும் பகுதி அல்லது பணியாளருக்கு வழங்கப்படும் ஈட்டுத்தொகை சார்ந்த கொடுப்பனவுகள் ஆகியவை ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாக அமையாது," என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகளின் கீழ், ஊதியம் குறித்த புதிய வரையறை நவம்பர் 21, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. செயல்திறன் சார்ந்த ஊக்கத்தொகைகள், அதிகப்படியான EPF பங்களிப்பிற்கு வழிவகுக்குமா?
தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் கணக்கிடும்போது, வருடாந்திர செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகைகள் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது.
2.ஊதியக் கூறுகளின் மாறுபடும் பகுதியான வேரியபிள் தொகை சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுமா?
ஊதியக் கூறுகளின் மாறுபடும் பகுதியான வேரியபிள் தொகை சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுவதில்லை.
3. தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் ஊதியத்திற்கான புதிய வரையறை எப்போது அமலுக்கு வந்தது?
தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் ஊதியத்திற்கான புதிய வரையறை நவம்பர் 21, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
