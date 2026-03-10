பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? கலக்கத்தில் வாகன ஓட்டிகள்: மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய விளக்கம்

Petrol diesel price : சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை எப்போது உயரும் என்ற கேள்வி பொதுமக்களிடையே பெரும் விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டினால் மட்டுமே விலையேற்றம் இருக்கும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. ஏற்கனவே வணிக சிலிண்டருக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பெட்ரோல் டீசல் விலையும் விரைவில் உயரும் என தெரிகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பெட்ரோல் டீசல் விலை எப்போது உயரும்?
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 130 டாலரை கடந்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை உயர்த்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. தற்போதைய நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலர் அளவிலேயே நிலைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், உடனடி விலை உயர்வுக்கான வாய்ப்பு குறைவு. மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, இந்தியா தனது எரிபொருள் தேவையில் பெரும் பகுதியை இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்கிறது. எனவே, சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்நாட்டு விலையில் எதிரொலிப்பது வழக்கம். இருப்பினும், 130 டாலர் வரை கச்சா எண்ணெய் சென்றால், இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை தடுக்க முடியாது.
வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் எனப் பரவி வரும் செய்திகளை மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. இது குறித்து மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கும் பதிவில், இந்தியாவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு என்பது கிடையாது. குடிமக்களுக்கு மலிவான மற்றும் தடையற்ற எரிபொருளை வழங்குவதே எங்களது முன்னுரிமை. எனவே, பொதுமக்கள் எதற்கும் கவலைப்படத் தேவையில்லை என கூறியுள்ளார்.
இந்தியன் ஆயில் விளக்கம்
அதேபோல், இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனமும், நாட்டில் போதிய அளவு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் விமான எரிபொருள் கையிருப்பு உள்ளதாக உறுதி அளித்துள்ளது. பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்பி பெட்ரோல் நிலையங்களில் கூட்டமாக குவிய வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
விலை உயர்வால் ஏற்படப்போகும் பாதிப்புகள் என்ன?
ஒருவேளை கச்சா எண்ணெய் 130 டாலரைத் தாண்டி, பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டால், நாடு முழுவதும் அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் ஏறும். டீசல் விலை உயரும்போது, லாரி மற்றும் வேன்களின் வாடகை உயரும். இது காய்கறிகள், பால் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களின் விலையை நேரடியாகப் பாதிக்கும். அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பணவீக்கத்தை அதிகரிக்கும். இதனால் நடுத்தர வர்க்கத்தின் பட்ஜெட் நிலைகுலையும். பேருந்து மற்றும் ஆட்டோ கட்டணங்கள் உயர வாய்ப்புள்ளது, இது அன்றாடம் வேலைக்குச் செல்லும் சாமானியர்களைப் பாதிக்கும்.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
சர்வதேச புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாக எரிபொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, இந்தியா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழித்தடத்தைத் தவிர்த்து, மாற்று வழிகள் மூலம் கச்சா எண்ணெயைத் திரட்ட இந்தியா முயற்சி செய்து வருகிறது. இதன் மூலம் விநியோகச் சங்கிலியில் எந்தத் தடையும் ஏற்படாது என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் என்ற அச்சம் தேவையில்லை என்றாலும், சர்வதேச சந்தையின் நகர்வுகளை அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. போதிய இருப்பு இருப்பதால் பொதுமக்கள் பீதியடையத் தேவையில்லை என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.
