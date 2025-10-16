English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 21வது தவணை தாமதமாகுமா? ஒரே வீட்டில்.... அம்பலமான மிகப்பெரிய மோசடி

PM Kisan 21வது தவணை தாமதமாகுமா? ஒரே வீட்டில்.... அம்பலமான மிகப்பெரிய மோசடி

PM Kisan Latest News: ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பிறகு நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தவணை தொகை கிடைக்காது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:04 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவில் முறைகேடுகள்.
  • அதிகாரிகளின் அலட்சியம்தான் காரணமா?
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தாமதமாகுமா?

PM Kisan 21வது தவணை தாமதமாகுமா? ஒரே வீட்டில்.... அம்பலமான மிகப்பெரிய மோசடி

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகள் நாட்டின் முதுகெலும்பை போன்றவர்கள். விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல வித நடத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிரபலமான திட்டமாக இருப்பது பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா. இந்த திட்டம் குறிப்பாக விவசாய குடும்பங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக நிதி உதவி வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

மத்திய வேளாண் அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய விசாரணையில், பல வீடுகளில், கணவன்-மனைவி இருவரும் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைகிறார்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது சட்டத்தின் விதிகள் இதற்கு மாறாக இருந்தபோதிலும், தம்பதிகள் இரட்டைப் பலன்களைப் பெற்றுள்ளனர். இந்தப் பிரச்சினை ஒரு சில விவசாயிகளுக்கு இடையில் மட்டுமல்ல. லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இப்படி செய்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இவ்வளவு முக்கியமான விதி மீறப்பட்டுள்ளதால், இது அரசாங்கத் திட்டங்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் தகுதி சரிபார்ப்பில் சரியான கவனம் செலுத்தப்படுகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.

இந்த பிரச்சனை எழ காரணம் என்ன?

ஒவ்வொரு ஆண்டும், அரசாங்கம் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஆனால் பெரும்பாலும், பலன்கள் சரியான மக்களைச் சென்றடைவதில்லை. சில இடங்களில் அரசாங்க நிதி தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சில இடங்களில் திட்டத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நன்மை கிடைப்பதில்லை.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவில் முறைகேடுகள்

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவிலும் பெரிய முறைகேடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளில் ரூ. 6,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். இருப்பினும், மத்திய வேளாண் அமைச்சகத்தின் விசாரணையில், பல வீடுகளில், கணவன்-மனைவி இருவரும் இந்தத் திட்டத்தின் பயனாளிகளாக மாறிவிட்டனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

பிஎம் கிசான்: அதிகாரிகளின் அலட்சியம்தான் காரணமா?

19 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் பட்டியலில், 17.87 லட்சம் தம்பதிகள் மட்டுமே சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதாவது, தோராயமாக 42 சதவீத தம்பதிகள் இரட்டை சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள். இது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளோ அல்லது வங்கி நிர்வாகமோ இதில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.

அரசு திட்டங்கள் தேவையில் உள்ள பயனாளிகளுக்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன. ஆகையால், இவற்றை முறையாக செயல்படுத்துவதற்கு வழக்கமான கண்காணிப்பு மிக முக்கியமானது. இந்தத் திட்டங்களை செயல்படுத்தும்போது சரியான ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டால் மட்டுமே அதன் பலன்கள் உண்மையான பயனாளிகளைச் சென்றடைய முடியும். 

பிஎம் கிசான் போன்ற திட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிதி உதவியை அளிக்கின்றன. ஆனால், திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் காட்டப்படும் இதுபோன்ற தொடர்ச்சியான அலட்சியம் திட்டத்தின் நோக்கத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தாமதமாகுமா?

பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் தொடர்பான இந்த விவகாரம் தற்போது அதிகாரிகளால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்னும் சில நாட்களில் வெளியிடப்பட வேண்டிய 21வது தவணை இதனால் தாமதமாகுமா என்ற குழப்பமும் விவசாயிகளை பற்றிக்கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: இந்த தேதிக்கு பிறகு சாகுபடி நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்காது

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தீபாவளிக்கு முன் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

