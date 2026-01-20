English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan: பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு சர்ப்ரைஸ்? ரூ.9,000 ஆகிறதா பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை

PM Kisan Installment  2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ் கிடைக்குமா? தவணைத் தொகை அதிகரிக்கப்படுமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:05 PM IST
  • பட்ஜெட் 2026 -இல் அதிகரிக்கிறதா பிஎம் கிசான் தொகை?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • இந்தத் திட்டத்தில் e KYC செய்வது ஏன் அவசியம்?

PM Kisan: பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு சர்ப்ரைஸ்? ரூ.9,000 ஆகிறதா பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பொது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். நாட்டு மக்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் பலதரப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. விவசாயிகளும் பல வகையான எதிர்பார்ப்புகளுடன் இந்த பட்ஜெட்டிற்காக காத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் முக்கியமானது பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை பற்றியது.

Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் அதிகரிக்கிறதா பிஎம் கிசான் தொகை?

பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை இந்த பட்ஜெட்டில் அதிகப்படும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். 2025 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டிலேயே இதற்கான அறிவிப்பு பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. எனினும், அப்போது விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இந்த ஆண்டு மத்திய அரசு கண்டிப்பாக தங்களுக்கு நல்ல செய்தியை அளிக்கும் என விவசாயிகள் நம்புகின்றனர். பிஎம் கிசான் உதவித்தொகையை ஆண்டுக்கு ரூ.6,000-லிருந்து ரூ.9,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மூன்று சம தவணைகளில்  ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 உதவித்தொகையாகக் கிடைக்கிறது.

PM Kisan Intsallment: மாற்றம் காணாத பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை

பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடங்கியதிலிருந்து, தவணைத் தொகையில் எந்த உயர்வும் செய்யப்படவில்லை. முந்தைய பட்ஜெட்டில், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கு எந்த நிதியையும் ஒதுக்கவில்லை. இருப்பினும், அவர் கேசிசி கடன் வரம்பை ரூ.3 லட்சத்திலிருந்து ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி, லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் அளித்திருந்தார்.

Union Budget 2026: விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் என்ன?

இந்த முறை, பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்திந் தவணைத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற வலுவான கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. பல விவசாயிகள் தங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கிடைக்கும் ரூ.2,000 போதுமானதாக இல்லை என கருதுகிறார்கள். கூலி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை குறைந்தபட்சம் ரூ.3,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வறட்சி போன்ற சூழ்நிலைகள் மற்றும் எதிர்பாராத மழையால் பயிர்கள் சேதமடைந்து, உள்ளீட்டுச் செலவுகளைக்கூட ஈடுசெய்ய முடியாத அளவுக்கு மகசூல் குறைவதாக விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர். பிஎம் கிசான் நிதி விவசாயச் செலவுகளை ஓரளவு குறைத்திருந்தாலும், தற்போதைய ரூ.6,000 தங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்பது விவசாயிகளின் கருத்தாக உள்ளது. ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.9,000 கிடைத்தால், அது மிகவும் தேவையான நிவாரணத்தை வழங்கும் என்றும் விவசாயிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு ஏற்கனவே பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் தலா ரூ.2,000 வீதம் 21 தவணைகளைச் செலுத்தியுள்ளது. பயனாளிகள் இப்போது 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

இந்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தின் தவணையை நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை செலுத்துகிறது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை அடுத்த மாதம், அதாவது பிப்ரவரி மாதம் வரக்கூடும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய அரசு பிப்ரவரி மாதம் அடுத்த தவணைத் தொகையை வெளியிடக்கூடும் என கூறப்பட்டாலும், இது தொடர்பாக அரசாங்கம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

e-KYC: இந்தத் திட்டத்தில் e KYC செய்வது ஏன் அவசியம்?

போலிப் பயனாளிகளைத் திட்டத்திலிருந்து நீக்குவதற்காக, அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தில் e-KYC -யை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் இணையதளம் அல்லது அருகிலுள்ள சிஎஸ்சி மையத்திற்குச் சென்று இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தங்கள் இ-கேஒய்சியை பூர்த்தி செய்துகொள்ளலாம். விவசாயிகளின் இ-கேஒய்சி முடிக்கப்படாவிட்டால், அவர்களின் அடுத்த தவணை நிறுத்தப்படலாம்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ.4,000 கிடைக்கும்? காரணம் என்ன?

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanFarmer IDPM ModiBudget 2026Budget

