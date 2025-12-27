English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  • புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு

புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு

Central Government : புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:45 AM IST
  • மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு விரைவில்
  • சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் மாற்றம்
  • சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா வட்டி மாறுமா?

Central Government : புத்தாண்டு பிறக்கப்போகும் வேளையில், தபால் நிலைய சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி காத்திருக்கிறது. பிபிஎஃப் (PPF), செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் (SSY) உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கான புதிய வட்டி விகிதங்களை மத்திய அரசு விரைவில் அறிவிக்க உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

டிசம்பர் 31-ல் வெளியாகும் அறிவிப்பு

மத்திய நிதியமைச்சகம் ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை ஆய்வு செய்து அறிவிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், 2024-25 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டிற்கான (ஜனவரி - மார்ச் 2025) வட்டி விகிதங்கள் வரும் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இந்த புதிய மாற்றங்கள் ஜனவரி 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.

7 காலாண்டுகளாக மாற்றமில்லாத வட்டி

கடந்த ஏழு காலாண்டுகளாக, அதாவது ஏப்ரல்-ஜூன் 2024 முதல் தற்போது வரை சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களில் மத்திய அரசு எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. கடைசியாக செப்டம்பர் 2025-ல் ஆய்வு செய்யப்பட்ட போதும் பழைய வட்டி விகிதங்களே தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே, இந்த முறை வட்டி உயருமா அல்லது குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு முதலீட்டாளர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

பிபிஎஃப் (PPF) முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியா?

தற்போது சந்தையில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் விஷயம் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) பற்றியதுதான். தற்போது பிபிஎஃப் திட்டத்திற்கு 7.1% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. ஒருவேளை இந்த முறை வட்டி குறைக்கப்பட்டால், அது கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகக்குறைந்த வட்டி விகிதமாக இருக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. வரி இல்லாத லாபம் தரும் இந்த திட்டத்தில் வட்டி குறைந்தால் அது நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமையும்.

தற்போதைய முக்கிய திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள்:

திட்டம்

வட்டி விகிதம் (தற்போது)

சிறப்பம்சம்

சுகன்யா சம்ரிதி (SSY)

8.2%

பெண் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்காக

மூத்த குடிமக்கள் திட்டம் (SCSS)

8.2%

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு 3 மாதத்திற்கு ஒருமுறை வட்டி

தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் (NSC)

7.7%

பாதுகாப்பான நீண்ட கால முதலீடு

மாதாந்திர வருமான திட்டம் (MIS)

7.4%

நிலையான மாத வருமானம் பெற விரும்புவோருக்கு

கிசான் விகாஸ் பத்ரா (KVP)

7.5%

விவசாயிகளுக்கான நீண்ட கால சேமிப்பு

வட்டி விகிதம் எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது?

மத்திய அரசு தன்னிச்சையாக இந்த வட்டி விகிதங்களை முடிவு செய்வதில்லை. சியாமளா கோபிநாத் கமிட்டியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அரசுப் பத்திரங்களின் (Government Bonds) வருவாயை விட 25 முதல் 100 அடிப்படை புள்ளிகள் அதிகமாக இந்த சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி இருக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். இருப்பினும், பொதுமக்களின் நலன் கருதி சில நேரங்களில் கமிட்டியின் பரிந்துரையைத் தாண்டி அரசே இறுதி முடிவை எடுக்கிறது.

லாபமா? நஷ்டமா?

வட்டி உயர்ந்தால்: சிறு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இது பெரும் மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும். பணவீக்கத்தை சமாளிக்க இது உதவும்.

வட்டி குறைந்தால்: வங்கிகளில் ஃபிக்சட் டெபாசிட் வட்டி விகிதங்கள் குறைந்து வரும் நிலையில், தபால் நிலைய வட்டியும் குறைந்தால் முதலீட்டாளர்களுக்கு அது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான காலக்கட்டத்தில் உங்கள் சேமிப்புப் பணம் எவ்வளவு வளரும் என்பது டிசம்பர் 31 அன்று தெரிந்துவிடும். வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் ஏற்படுமா அல்லது 'நிலைமை' அப்படியே நீடிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். உங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் மத்திய அரசு மற்றும் நீங்கள் முதலீடு செய்ய உள்ள திட்டங்கள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைச் சரிபார்க்கவும்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

PPFSukanya Samriddhi SchemePost office savingsinterest rate news Indiagovernment savings plans

