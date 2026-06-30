/ஜூலை 1 முதல் ரூ.10, 20, 50, 100 நோட்டுகள் செல்லுபடியாகாதா? தீயாய் பரவும் செய்தி, அரசின் விளக்கம்

RBI Latest Update: சமூக ஊடகங்களில் ரூபாய் நோட்டுகள் தொடர்பான பதிவு ஒன்று, 2026 ஜூலை 1 முதல் ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 மற்றும் ரூ.100 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாததாகிவிடும் என்று கூறி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட அனைத்து ரூபாய் நோட்டுகளையும் திரும்பப் பெற இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) முடிவு செய்துள்ளதாகவும், இந்த முடிவு ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அந்தப் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தக் கூற்று முற்றிலும் பொய்யானது.
இந்திய அரசும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் இந்த வதந்தியை வன்மையாக மறுத்துள்ளன. மேலும், இந்திய நாணயம், ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் வங்கி தொடர்பான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறு மக்களை வலியுறுத்தியுள்ளன.
பரவலாகப் பகிரப்படும் இந்த சமூக ஊடகப் பதிவு, பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவின் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பு வடிவில் வெளிவந்துள்ளது. 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட பழைய ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 மற்றும் ரூ.100 நோட்டுகள், ஜூலை 1, 2026 முதல் சட்டப்பூர்வ பணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் எடுக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவு என்றும், 2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய நோட்டுகள் மட்டுமே பாதிக்கப்படும் என்றும், புதிய நோட்டுகள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும் என்றும் அந்தப் பதிவு மேலும் கூறுகிறது.
இந்தச் செய்தி சமூக ஊடகத் தளங்களில் வேகமாகப் பரவியதால், கூறப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தங்கள் பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற வேண்டுமா என்று பலர் கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ உண்மை சரிபார்ப்பு அமைப்பான பத்திரிக்கைத் தகவல் பணியகம் (PIB), வைரலான அந்தப் பதிவு குறித்த விசாரணையை மேற்கொண்டு, அந்தக் கூற்று முற்றிலும் பொய்யானது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது. அதன் அதிகாரப்பூர்வ X கணக்கில் பகிரப்பட்ட ஒரு பதிவில், இணையத்தில் பரவி வரும் அறிவிப்பு போலியானது என்றும், மகாராஷ்டிரா வங்கி அத்தகைய எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்றும் PIB கூறியுள்ளது.
2005-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்தத் தடையையும் அறிவிக்கவில்லை என்றும் PIB தெளிவுபடுத்தியது. இந்த நோட்டுகள் தொடர்ந்து சட்டப்பூர்வ பணமாகவே இருக்கும் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் தவறான செய்திகளை நம்பவோ அல்லது பகிரவோ வேண்டாம் என அந்த அமைப்பு பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதுடன், அத்தகைய கூற்றுகளை அதிகாரப்பூர்வ அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி வழிமுறைகள் மூலமாக மட்டுமே சரிபார்க்குமாறும் அனைவருக்கும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா இந்த வைரல் செய்தியைப் போலியானது என்று கூறி நிராகரித்துள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் தங்கள் பெயரில் பரப்பப்படும் தகவல் முற்றிலும் தவறானது மற்றும் ஆதாரமற்றது என்று வங்கி தனது விளக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இத்தகைய வதந்திகளை நம்பவோ அல்லது மற்றவர்களுக்குப் பகிரவோ வேண்டாம் என்று வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களையும் பொதுமக்களையும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஜூலை 1, 2026 முதல் பழைய ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 அல்லது ரூ.100 நோட்டுகளை புழக்கத்திலிருந்து நீக்கும் முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 2005-க்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும், மேலும் ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரப்பூர்வமாக வேறுவிதமாக அறிவிக்கும் வரை அவற்றை வழக்கம் போல் பயன்படுத்தலாம்.
2016-ஆம் ஆண்டில் ₹500 மற்றும் ₹1,000 நோட்டுகள் திடீரென திரும்பப் பெறப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் நினைவுகள் மக்களின் மனதில் இன்னும் பசுமையாக இருப்பதால், இந்த வதந்தி வேகமாகப் பரவியது. குறிப்பிட்ட ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற வங்கிகளுக்கு அலைய வேண்டிய நிலை மீண்டும் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் பரவியது. எனினும், குறைந்த மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை நிறுத்துவதற்கான எந்தத் திட்டமும் இல்லை என்று PIB மற்றும் RBI ஆகிய இரண்டும் இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
வங்கி அல்லது நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் தொடர்பான செய்திகளை கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம் என்று அரசு எச்சரித்துள்ளது. அத்தகைய தகவல்களை உண்மையானவை என்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன், அதிகாரப்பூர்வ RBI இணையதளம் அல்லது PIB Fact Check (உண்மை சரிபார்ப்பு) மூலம் அவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.