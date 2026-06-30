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ஜூலை 1 முதல் ரூ.10, 20, 50, 100 நோட்டுகள் செல்லுபடியாகாதா? தீயாய் பரவும் செய்தி, அரசின் விளக்கம்

RBI Latest Update: 2026 ஜூலை 1 முதல் ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 மற்றும் ரூ.100 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாததாகிவிடுமா? 2005-க்கு முன்பு அச்சிடப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகுமா? ரிசர்வ் வங்கி அளித்த விளக்கம் என்ன?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:33 PM IST
ஜூலை 1 முதல் ரூ.10, 20, 50, 100 நோட்டுகள் செல்லுபடியாகாதா? தீயாய் பரவும் செய்தி, அரசின் விளக்கம்
Image Credit: RBI on Currency Ban (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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