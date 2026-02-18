ரூ. 1 கோடி வெல்லும் வாய்ப்பு! புதன்கிழமை அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டுமா? தனலட்சுமி லாட்டரி முடிவுகள்

கேரளா லாட்டரி செய்திகள்: தனலட்சுமி (Dhanalekshmi) லாட்டரி என்பது கேரள மாநில அரசால் வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் (Wednesday Lottery Results) நடத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான லாட்டரி திட்டமாகும். இந்த லாட்டரியின் ஒரு டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50 ஆகும். இன்று (பிப்ரவரி 8, 2026) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனலெட்சுமி DL-40 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் நேரடியாக அறிவிக்கப்படும். திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது.
தனலட்சுமி (Dhanalekshmi) DL-40 லாட்டரி வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியல்:
முதல் பரிசு (₹1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DW 809210
இரண்டாவது பரிசு (₹30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DO 503175
மூன்றாவது பரிசு (₹5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DX 475553
ஆறுதல் பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
DN 809210
DO 809210
DP 809210
DR 809210
DS 809210
DT 809210
DU 809210
DV 809210
DX 809210
DY 809210
DZ 809210
நான்காவது பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0259 0375 0497 0701 2709 3083
3362 4165 4255 5063 5343 5347
5690 6421 6767 6815 7800 9133
9626
ஐந்தாவது பரிசு (₹2,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
2072 3709 6776 7476 7685 9941
ஆறாவது பரிசு (₹1,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0273 0798 1084 1133 1629 2962
3301 3523 3621 3992 4581 4704
5125 5169 5217 5505 5742 5766
6316 6332 7023 7707 9141 9219
9281
ஏழாவது பரிசு (₹500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0191 0243 0535 0592 0603 0636
0790 0833 0858 0887 0978 1278
1439 1552 1598 1671 1722 1786
1794 1882 1905 1918 2203 2470
2587 2812 3118 3732 3753 3859
3887 3934 4011 4068 4107 4181
4416 4713 4718 4761 4867 5055
5249 5466 5553 5691 6036 6383
6388 6408 6633 6787 6827 6980
7007 7053 7091 7250 7387 7676
7985 8067 8173 8202 8305 8461
8504 8559 9062 9107 9185 9339
9397 9526 9756 9969
எட்டாவது பரிசு (₹200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0157 0752 0776 0826 0836 1025
1108 1196 1199 1253 1300 1350
1676 1767 1829 1982 2230 2307
2341 2375 2486 2519 2527 2775
2835 2882 3007 3078 3134 3340
3445 3454 3504 3777 3857 3917
4060 4064 4387 4483 4558 4716
4731 4784 5046 5275 5401 5527
5574 5852 5962 5980 6016 6025
6115 6313 6338 6360 6558 6605
6831 6875 6895 7117 7286 7287
7528 7551 7594 7607 7787 7831
7962 8023 8066 8090 8120 8135
8257 8330 8390 8526 8634 8767
8792 8794 8857 9042 9267 9298
9345 9400 9404 9702 9713 9821
ஒன்பதாவது பரிசு (₹100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0072 0254 0277 0419 0490 0507
0606 0745 0784 0973 1095 1223
1235 1454 1498 1643 1654 1706
1779 1913 1967 2170 2177 2327
2446 2510 2529 2732 2975 3023
3170 3212 3235 3246 3343 3470
3575 3631 3720 3728 3729 3733
3751 3755 3853 3862 3987 4084
4088 4187 4250 4252 4432 4468
4490 4516 4530 4579 4606 4673
4742 4789 4804 4821 4904 4969
5008 5082 5085 5098 5111 5266
5281 5369 5407 5436 5529 5623
5678 5805 5860 5871 5933 6012
6083 6617 6699 6715 6839 6854
6947 6979 6984 7054 7348 7404
7517 7524 7541 7544 7564 7585
7598 7622 7703 7742 7757 7781
7867 7892 7967 8007 8009 8082
8280 8342 8397 8447 8659 8696
8893 8926 9059 9157 9164 9273
9353 9380 9528 9641 9718 9749
9810 9850 9856 9884 9889 9970
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் நாள் மற்றும் நேரம்
இடம்: கோர்கி பவன், திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்பு அருகில்
நாள் மற்றும் நேரம்: 18 பிப்ரவரி 2026 பிற்பகல் 3 மணி
வெற்றி எண்கள்: நிகழ்வு தொடங்கிய உடனே வெளியிடப்படும்
Information about Dhanalekshmi Lottery: தனலட்சுமி லாட்டரி பற்றிய தகவல்
- தனலெட்சுமி லாட்டரி வாராந்திர டிராக்களில் மிகவும் பிரபலமானது.
- முதன்மை பரிசாக ₹1 கோடி உட்பட பல பரிசுகளை வழங்கப்படுகிறது.
- ஆறுதல் பரிசு உட்பட 1 முதல் 9 வரை என மொத்தம் 10 பரிசு பட்டியல் உள்ளது.
Kerala Lottery Key Notes: கேரளா லாட்டரி முக்கிய குறிப்புகள்
- அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் கேரளா லாட்டரி இணையதளத்தில் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தி நிறுவனங்களில் வெளியிடப்படும்.
- பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு லாட்டரி முடிவுகளை இணையதளங்கள் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
- வெற்றி டிக்கெட்டுகள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்தல் அவசியம்.
- டிக்கேட்டுகளை 40 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்காவிட்டால் பரிசு பெறும் உரிமை இழக்கப்படு
Kerala Lottery Prize Winning Rules: கேரளா லாட்டரி பரிசு பெறும் விதிமுறைகள்
- வெற்றியாளர்கள் கேரள லாட்டரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.
- தனித்துவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பார்கோடு ஸ்கேனர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- பரிசு பெறுபவர்கள் டிரா முடிந்த 40 நாட்களுக்குள் அசல் டிக்கெட் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- ₹5,000 வரை பரிசுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து நேரடியாக பெறலாம்.
- ₹5,000க்கு மேல் பரிசுகள் பெற டிக்கெட் மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள ஆவணங்களுடன் மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகம் அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- அனைத்து வெற்றியாளர்கள் அரசு அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலுடன் எண்களை சரிபார்த்து பரிசு பெற வேண்டும்.
Dhanalekshmi Lottery Prize List: தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசு பட்டியல்
முதல் பரிசு: ₹1 கோடி
இரண்டாவது பரிசு: ₹40 லட்சம்
மூன்றாவது பரிசு: ₹5 லட்சம்
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
நான்காவது பரிசு: ₹5,000
ஐந்தாவது பரிசு: ₹2,000
ஆறாவது பரிசு: ₹1,000
ஏழாவது பரிசு: ₹500
எட்டாவது பரிசு: ₹200
ஒன்பதாவது பரிசு: ₹100
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
