  • ரூ. 1 கோடி வெல்லும் வாய்ப்பு! புதன்கிழமை அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டுமா? தனலட்சுமி லாட்டரி முடிவுகள்

ரூ. 1 கோடி வெல்லும் வாய்ப்பு! புதன்கிழமை அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டுமா? தனலட்சுமி லாட்டரி முடிவுகள்

Dhanalekshmi DL-40 Lottery Result: கேரளா மாநிலத்தில் தனலெட்சுமி DL-40 லாட்டரி டிரா வெற்றி எண்களின் பட்டியல் இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாம் பரிசு ₹40 லட்சம், மூன்றாம் பரிசு ₹5 லட்சம் மற்றும் பல சிறிய பரிசுகளுக்கான பட்டியல்.

Written by - Simply Siva | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:04 PM IST

ரூ. 1 கோடி வெல்லும் வாய்ப்பு! புதன்கிழமை அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டுமா? தனலட்சுமி லாட்டரி முடிவுகள்

கேரளா லாட்டரி  செய்திகள்: தனலட்சுமி (Dhanalekshmi) லாட்டரி என்பது கேரள மாநில அரசால் வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் (Wednesday Lottery Results) நடத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான லாட்டரி திட்டமாகும். இந்த லாட்டரியின் ஒரு டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50 ஆகும். இன்று (பிப்ரவரி 8, 2026) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனலெட்சுமி DL-40 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் நேரடியாக அறிவிக்கப்படும். திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது.

தனலட்சுமி (Dhanalekshmi) DL-40 லாட்டரி வெற்றி பெற்ற எண்களின் பட்டியல்:

முதல் பரிசு (₹1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

DW 809210

இரண்டாவது பரிசு (₹30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

DO 503175

மூன்றாவது பரிசு (₹5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

DX 475553

ஆறுதல் பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

DN 809210
DO 809210
DP 809210
DR 809210
DS 809210
DT 809210
DU 809210
DV 809210
DX 809210
DY 809210
DZ 809210

நான்காவது பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0259  0375  0497  0701  2709  3083  
3362  4165  4255  5063  5343  5347  
5690  6421  6767  6815  7800  9133  
9626

ஐந்தாவது பரிசு (₹2,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

2072  3709  6776  7476  7685  9941

ஆறாவது பரிசு (₹1,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0273  0798  1084  1133  1629  2962  
3301  3523  3621  3992  4581  4704  
5125  5169  5217  5505  5742  5766  
6316  6332  7023  7707  9141  9219  
9281

ஏழாவது பரிசு (₹500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0191  0243  0535  0592  0603  0636  
0790  0833  0858  0887  0978  1278  
1439  1552  1598  1671  1722  1786  
1794  1882  1905  1918  2203  2470  
2587  2812  3118  3732  3753  3859  
3887  3934  4011  4068  4107  4181  
4416  4713  4718  4761  4867  5055  
5249  5466  5553  5691  6036  6383  
6388  6408  6633  6787  6827  6980  
7007  7053  7091  7250  7387  7676  
7985  8067  8173  8202  8305  8461  
8504  8559  9062  9107  9185  9339  
9397  9526  9756  9969

எட்டாவது பரிசு (₹200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0157  0752  0776  0826  0836  1025  
1108  1196  1199  1253  1300  1350  
1676  1767  1829  1982  2230  2307  
2341  2375  2486  2519  2527  2775  
2835  2882  3007  3078  3134  3340  
3445  3454  3504  3777  3857  3917  
4060  4064  4387  4483  4558  4716  
4731  4784  5046  5275  5401  5527  
5574  5852  5962  5980  6016  6025  
6115  6313  6338  6360  6558  6605  
6831  6875  6895  7117  7286  7287  
7528  7551  7594  7607  7787  7831  
7962  8023  8066  8090  8120  8135  
8257  8330  8390  8526  8634  8767  
8792  8794  8857  9042  9267  9298  
9345  9400  9404  9702  9713  9821

ஒன்பதாவது பரிசு (₹100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

0072  0254  0277  0419  0490  0507  
0606  0745  0784  0973  1095  1223  
1235  1454  1498  1643  1654  1706  
1779  1913  1967  2170  2177  2327  
2446  2510  2529  2732  2975  3023  
3170  3212  3235  3246  3343  3470  
3575  3631  3720  3728  3729  3733  
3751  3755  3853  3862  3987  4084 
4088  4187  4250  4252  4432  4468  
4490  4516  4530  4579  4606  4673  
4742  4789  4804  4821  4904  4969  
5008  5082  5085  5098  5111  5266  
5281  5369  5407  5436  5529  5623  
5678  5805  5860  5871  5933  6012  
6083  6617  6699  6715  6839  6854  
6947  6979  6984  7054  7348  7404  
7517  7524  7541  7544  7564  7585  
7598  7622  7703  7742  7757  7781  
7867  7892  7967  8007  8009  8082  
8280  8342  8397  8447  8659  8696  
8893  8926  9059  9157  9164  9273  
9353  9380  9528  9641  9718  9749  
9810  9850  9856  9884  9889  9970

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் நாள் மற்றும் நேரம்

இடம்: கோர்கி பவன், திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்பு அருகில்
நாள் மற்றும் நேரம்: 18 பிப்ரவரி 2026 பிற்பகல் 3 மணி
வெற்றி எண்கள்: நிகழ்வு தொடங்கிய உடனே வெளியிடப்படும்

Information about Dhanalekshmi Lottery: தனலட்சுமி லாட்டரி பற்றிய தகவல் 

- தனலெட்சுமி லாட்டரி வாராந்திர டிராக்களில் மிகவும் பிரபலமானது.
- முதன்மை பரிசாக ₹1 கோடி உட்பட பல பரிசுகளை வழங்கப்படுகிறது.
- ஆறுதல் பரிசு உட்பட 1 முதல் 9 வரை என மொத்தம் 10 பரிசு பட்டியல் உள்ளது.

Kerala Lottery Key Notes: கேரளா லாட்டரி முக்கிய குறிப்புகள் 

- அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் கேரளா லாட்டரி இணையதளத்தில் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தி நிறுவனங்களில் வெளியிடப்படும்.
- பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு லாட்டரி முடிவுகளை இணையதளங்கள் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
- வெற்றி டிக்கெட்டுகள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்தல் அவசியம்.
- டிக்கேட்டுகளை 40 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்காவிட்டால் பரிசு பெறும் உரிமை இழக்கப்படு

Kerala Lottery Prize Winning Rules: கேரளா லாட்டரி பரிசு பெறும் விதிமுறைகள்

- வெற்றியாளர்கள் கேரள லாட்டரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.
- தனித்துவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பார்கோடு ஸ்கேனர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- பரிசு பெறுபவர்கள் டிரா முடிந்த 40 நாட்களுக்குள் அசல் டிக்கெட் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- ₹5,000 வரை பரிசுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து நேரடியாக பெறலாம்.
- ₹5,000க்கு மேல் பரிசுகள் பெற டிக்கெட் மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள ஆவணங்களுடன் மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகம் அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- அனைத்து வெற்றியாளர்கள் அரசு அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலுடன் எண்களை சரிபார்த்து பரிசு பெற வேண்டும்.

Dhanalekshmi Lottery Prize List: தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

முதல் பரிசு: ₹1 கோடி
இரண்டாவது பரிசு: ₹40 லட்சம் 
மூன்றாவது பரிசு: ₹5 லட்சம்
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
நான்காவது பரிசு: ₹5,000
ஐந்தாவது பரிசு: ₹2,000
ஆறாவது பரிசு: ₹1,000
ஏழாவது பரிசு: ₹500
எட்டாவது பரிசு: ₹200
ஒன்பதாவது பரிசு: ₹100

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

 

