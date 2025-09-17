இனி ATM-ஐ தேட வேண்டாம், வரிசையிலும் நிற்க வேண்டாம்! பணம் எடுக்க புதிய நடைமுறை

Cash withdrawal : அவரச தேவைக்காக இந்தியாவில் சீக்கிரம் பணம் எடுக்க "ATM Near Me" என தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தே நீங்கள் பணம் எடுக்கலாம். இந்த வசதி பெரிய நகரங்களில் மட்டுமல்ல, நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் நடைமுறைக்கு வரப்போகிறது. இது பணப் பரிவர்த்தனையில் வரப்போகும் அடுத்த மிகப்பெரிய மாற்றமாகவும், ஏடிஎம் மெஷின்களுக்கு முடிவுரை எழுதும் திட்டமாகவும் இருக்கப்போகிறது. யுபிஐ மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்வது என்பது அடுத்த லெவலுக்கு செல்லப்போகிறது.
இப்போதைய சூழலில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் ஏடிஎம் செல்லும் தேவையை குறைத்திருந்தாலும், முழுவதுமாக நீக்கவில்லை. இப்போதும் மக்கள் பணம் எடுக்க ஏடிஎம்-ஐ தேடுவதும், வங்கிகளில் வரிசையில் நிற்பதும் போன்ற பிரச்சனைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஏடிஎம் மையங்கள் குறைவாக உள்ள சிறிய நகரங்களில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது.
இந்த சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண, அரசு ஒரு புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்த ஆலோசித்து வருகிறது. எதிர்காலத்தில் இந்த சேவை ஏடிஎம் பயன்பாட்டையே முடிவுக்குக் கொண்டு வரலாம். நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா, QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து ஒரு கணக்கிலிருந்து மற்றொரு கணக்கிற்குப் பணம் மாற்றுவது போல, நேரடியாகப் பணம் உங்கள் கையில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று? ஆம், அது விரைவில் நடக்க உள்ளது.
UPI மூலம் பணம் எடுக்கலாம்
UPI, டிஜிட்டல் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பலமாக உருவெடுத்துள்ளது. இது பணப் பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் எளிமையாக்கியுள்ளது. எனவே, NPCI (National Payments Corporation of India) இப்போது ரிசர்வ் வங்கிக்கு ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது. அதன்படி, மொபைல் போன் மூலம் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, 'வணிகக் கூட்டாளர்களிடமிருந்து' (Business Correspondents), அதாவது கிராமப்புறங்களில் உள்ள சிறிய வங்கி கிளைகள், மொபைல் பேங்க் போன்றவற்றிலிருந்து பணம் எடுக்கும் வசதியை வழங்கலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கிடைக்கும் வசதி
தற்போது, UPI மூலம் சில குறிப்பிட்ட UPI-உட்பொதிந்த ஏடிஎம்கள் மற்றும் சில கடைகள் மூலம் மட்டுமே பணம் எடுக்க முடியும். இதற்கு நகரங்களில் ரூ. 1,000 மற்றும் கிராமப்புறங்களில் ரூ.2,000 என வரம்பு உள்ளது. ஆனால், புதிய முறை அமலுக்கு வந்தால், நாடு முழுவதும் உள்ள 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வணிகக் கூட்டாளர் மையங்களிலிருந்து எளிதாகப் பணம் எடுக்க முடியும்.
இந்த செயல்முறை எப்படி இருக்கும்?
QR குறியீடு மூலம் பணம் எடுக்க, நீங்கள் வணிகக் கூட்டாளர் கடைக்குச் சென்று QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் போதும். ஒரு முறை ஸ்கேன் செய்து ரூ. 10,000 வரை ரொக்கமாகப் பெறலாம். அதற்கு மேல் பணம் தேவைப்பட்டால், 30 நிமிட இடைவெளியில் மீண்டும் ஸ்கேன் செய்து எடுக்கலாம். இதற்கு ஏடிஎம் கார்டோ அல்லது ஆதார் அடிப்படையிலான கைரேகையோ தேவைப்படாது.
