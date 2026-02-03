English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தங்க முதலீட்டாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சரியான நேரம் இதுதான்.. முழு விவரம்

தங்க முதலீட்டாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சரியான நேரம் இதுதான்.. முழு விவரம்

Gold Investors: தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக சரிவை கண்டு வரும் நிலையில், முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரம் என வால் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள உலகின் முன்னணி வங்கிகள் பரிந்துரைத்துள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 3, 2026, 06:06 PM IST
தங்க முதலீட்டாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சரியான நேரம் இதுதான்.. முழு விவரம்

கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை சரிந்து வந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு சவரன் 22 கேரட் தங்க நகை ரூ. 1,30,000 மேல் விற்கப்பட்ட நிலையில், மூன்றே நாட்களில் ரூ. 20,000 மேல் குறைந்து நேற்று ரூ. 1,11,600க்கு விற்கப்பட்டது. இது வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சரிவு என கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று (ஜனவரி 03) செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தங்கம் விலை மீண்டும் மெல்ல மெல்ல உயர தொடங்கி உள்ளது. 

இன்று காலை நிலவரப்படி ஒரு கிராம் ரூ. 80 (22 கேரட்) உயர்ந்த சவரனுக்கு ரூ. 720 அதிகமானது. பின்னர் இன்று மாலை கிராமுக்கு ரூ. 320 அதிகமாகி ரூ. 14, 270க்கு விற்கப்படுகிறது. வரும் நாட்களில் குறைகிறதா அல்லது உயர்கிறதா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

தங்க விலை சரிவுக்கு காரணம் என்ன? 

தங்கம் விலை ஒரே வாரத்தில் 5,600 டாலர் உச்சத்தை தொட்டது. இந்த சூழலில்தான் திடீரென மிகப்பெரிய சரிவை கண்டது. இதற்கு காரணம் சீனா என சில கூறுகின்றனர். அமெரிக்காவின் கெவின் வார்ஷ் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வருவதற்கு முன்பே, சீனா தனது சந்தையில் இருந்து அதிகப்படியான விற்பனை தொடங்கிவிட்டது. அவர்கள் தங்களிடம் இருந்த கையிருப்பை அதிகளவில் கொட்டியதே இந்த விலை சரிவுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. 

மறுபக்கம், ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் தலைவராக கெவின் வார்ஷ் என்பவரை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பரிந்துரை செய்தது சந்தையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இதன் காரணமாக டாலரின் மதிப்பு வலிமை பெரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை தற்காலிகமாக குறைத்தது. இந்த சூழலில், தங்கத்தின் விலை குறைய தொடங்கியதும், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் கையில் இருக்கும் தங்கத்தை விற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகினர். இதுவே, இப்படி தங்கம் வேகமான ஒரு வீழ்ச்சியை சந்தித்ததற்கு காரணம் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். 

முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை 

இந்த நிலையில், தற்போதைய விலை சரிவு குறித்து உலகின் சில முன்னணி வங்ககள் சாதகமான கருத்துக்களையே தெரிவித்துள்ளன. 

அந்த வகையில், ஜே.பி. மோர்கன் வங்கி. இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் தங்கம் விலை அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 6,300 டாலராக உயரும் என கணித்துள்ளது. அதேபோல் மற்றொரு வங்கி, தங்கத்தின் இலக்கு விலையாக 6,000 டாலரை நிர்ணயித்துள்ளது. எனவே தற்போதைய சூழலில், தங்கம் ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்தாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொடும் என கூறப்படுகிறது. 

மேலும், முதலீட்டாளர்களை பொறுத்தவரையில், தங்கத்தின் விலை உச்சத்தில் இருந்தபோது, வாங்காமல் காத்திருந்தவர்களுக்கு, இந்த விலை குறைவு என்பது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு என சந்தை வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதே சமயம், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பை முதலீட்டாளர் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

சுரங்க நிறுவனங்களுக்கு லாபம் 

போரிக் கோல்ட் போன்ற உலகின் பெரிய தங்க சுரங்க நிறுவனங்கள் கடந்த வாரத்தில் சரிவில் இருந்த நிலையில், அதில் இருந்து மீண்டு தற்போது உயர தொடங்கி உள்ளன. இதனால் வரும் காலங்களில் இந்நிறுவனங்களின் லாபம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

