வங்கி கணக்கு இல்லாமலே கிரெடிட் கார்டு வாங்கலாம்... இதனால் என்ன நன்மை?

Credit Card: வங்கிக் கணக்கு இல்லாமலேயே கிரெடிட் கார்டு எப்படி கிடைக்கும்?, அப்படி வாங்குவதால் நன்மைகள் இருக்கிறதா? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:54 AM IST
  • கிரெடிட் கார்டு கடன் பழக்கத்தை அதிகப்படுத்தலாம்.
  • அதேநேரத்தில் சரியான பயன்பாட்டின் மூலம் பணத்தையும் சேமிக்கலாம்.
  • கிரெடிட் கார்டை சாமர்த்தியமாக பயன்படுத்த தெரிய வேண்டும்.

Credit Card Without Bank Account: நுகர்வு கலாச்சாரமும், நகரமயமாதலாலும் இப்போது மக்களிடையே கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தும் பழக்கம் அதிகமாகிவிட்டது. தற்போதைய சூழலில் கிரெடிட் கார்டு பலரின் வாழ்வின் முக்கிய அங்கமாகிவிட்டது. 

கிரெடிட் கார்டை அதிகம் சார்ந்திருப்பது பொருளாதார ரீதியாக ஆரோக்கியமற்றது எனலாம். கிரெடிட் கார்டு பயன்பாடு கடன் பழக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் என்ற அச்சமும் பலருக்கும் இருக்கிறது. கிரெடிட் கார்டை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அதன்மூலம் அதிகம் சேமிக்கலாம் என்பதையும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

Credit Card: வங்கிக் கணக்கு தேவையில்லையா?

மேலும், வங்கிகளும் எல்லோருக்கும் கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்கிவிடாது. அதற்கென சில வரையறைகளை வங்கிகள் நிர்ணயித்திருக்கின்றன. அதன்கீழ் நீங்கள் தகுதிபெற்றால் மட்டுமே கிரெடிட் கார்டை பெறுவீர்கள். அது ஒருபுறம் இருக்க, பலரும் வங்கிக் கணக்கு இருந்தால்தான் தங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு கிடைக்கும் என்றும் நினைக்கின்றனர், ஆனால் அது முழுவதும் உண்மையில்லை. 

நீங்கள் வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்காமலேயே கிரெடிட் கார்டு வாங்க முடியும். அதற்கும் தனி விதிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகள் இருக்கின்றனர். வங்கிக் கணக்கு இல்லாமலேயே கிரெடிட் கார்டு பெறுவது எப்படி? அதன் நன்மை என்ன? என்பதை இங்கு முதலில் காணலாம்.

Credit Card: கிரெடிட் கார்டு எப்படி கிடைக்கும்?

இப்போது உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு தேவைப்படுகிறது, ஆனால் வங்கிக் கணக்கு இல்லை என்றால், சில தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மூலமும் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டை வாங்கிக்கொள்ளலாம். இவை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Credit Card: என்னென்ன ஆவணங்கள் முக்கியம்?

இதற்கு உங்களின் வருமானத்திற்கான அத்தாட்சியாக வங்கியின் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு ஆகிய ஆவணங்கள் அவசியம் தேவைப்படும். சில இடங்களில் வருமானச் சான்றிதழ் கூட தேவைப்படலாம். வழக்கமாக வங்கியில் கொடுக்கப்படும் கிரெடிட் கார்டு போலவே அதையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அதன்மூலம், ஆன்லைன் வழியாகவும், ஆப்லைனிலும் நீங்கள் பண பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளலாம். அதேநேரத்தில், உங்களின் கிரெடிட் கார்டு வரம்பு மற்றும் பிற அம்சங்கள் வங்கிகளில் கொடுக்கப்படும் கார்டுகள் போல் அல்லாமல் சற்று வித்தியாசப்படலாம்.

Credit Card: இதனால் என்ன நன்மை?

இந்த வகை கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சாதகம் என்னவென்றால், பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் பலன்பெறும் அதே நேரத்தில், சரியாக கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தும்போது கடன் வரலாறு அதிகமாகும். அதாவது சிபில் ஸ்கோர் நல்ல அளவில் இருக்கும். இதன்மூலம் வருங்காலத்தில் நீங்கள் வங்கிகள் மூலமாகவும் கூட கிரெடிட் கார்டுகளை வாங்கிக்கொள்ளலாம். அதனால், வங்கிகளில் கணக்கு இல்லையே எப்படி கிரெடிட் கார்டு வாங்குவது என யோசிக்காமல், இப்படி எளிமையான வழியில் கிரெடிட் கார்டை பெற்று பயன்பெறுங்கள்.

Credit Card: ஆனால்... உஷாராக இருங்க மக்களே...

அதேநேரத்தில், நீங்கள் வங்கியில் இல்லாமல் வெளியே கிரெடிட் கார்டு வாங்கும்போது, அந்த நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு மறைமுக கட்டணம் ஏதும் விதிக்கப்பட்டுள்ளதா, ஒப்பீட்டளவில் அதிகம் வட்டி செலுத்தி வருகிறீர்களா என்பதை கவனித்துக்கொள்ளுங்கள். மேலும், உங்களின் வரம்பு அறிந்து அதற்கேற்ப செலவை மேற்கொள்ளுங்கள். கடன் தக்கநேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துங்கள்.

மேலும் படிக்க | இந்த 4 கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு எந்தவித கட்டணமும் இல்லை! முற்றிலும் இலவசம்!

மேலும் படிக்க | தனிநபர் கடன் Vs கிரெடிட் கார்டு... அவசர நிதி தேவைக்கு ஏற்றதாக இருப்பது இது?

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கான சூப்பர் கிரெடிட் கார்டு: யாரெல்லாம் பெறலாம்? நன்மைகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
 

