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ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் புதிய Chief Sales Officer ஆக சுதீப் நாக்புர்கர் நியமனம்!

கூகுள் இந்தியாவின் முன்னாள் எஃப்எம்சிஜி பிரிவு தலைவரான சுதீப் நாக்புர்கர், ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் கிரியேட்டர் எகானமி பிரிவிற்கான புதிய தலைமை விற்பனை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:48 PM IST
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் புதிய Chief Sales Officer ஆக சுதீப் நாக்புர்கர் நியமனம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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