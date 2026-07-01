/ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் புதிய Chief Sales Officer ஆக சுதீப் நாக்புர்கர் நியமனம்!

முன்னணி நிறுவனமான ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் ஒரு முக்கிய அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நிறுவனத்தின் "சமூக ஊடகங்கள், கிரியேட்டர் எகானமி மற்றும் பார்ட்னர்ஷிப்" பிரிவிற்கான புதிய தலைமை விற்பனை அதிகாரியாக (Chief Sales Officer) சுதீப் நாக்புர்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உத்திர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட உள்ள சுதீப் நாக்புர்கர், ஜீ நிறுவனத்தின் விளம்பர வருவாய் பிரிவு முதன்மை செயல்பாட்டு அதிகாரி (COO) சந்தீப் மெஹ்ரோத்ராவிடம் நேரடியாக ரிப்போர்ட் செய்வார்.
தற்போதைய டிஜிட்டல் காலகட்டத்தில் நுகர்வோரின் எதிர்பார்ப்புகள் வேகமாக மாறி வருகின்றன. பிராண்டுகள் தங்களது விளம்பரங்களை வெறும் உள்ளடக்கமாக மட்டும் தராமல், சமூக வலைத்தள கிரியேட்டர்கள் மற்றும் Communities மூலமாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க விரும்புகின்றன. இந்த மாற்றத்தை உணர்ந்துள்ள ஜீ நிறுவனம், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் கிரியேட்டர் நெட்வொர்க்குகள் மூலம் புதிய வருவாய் வாய்ப்புகளை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
சுதீப் நாக்புர்கர் தனது 16 ஆண்டுகால அனுபவத்தின் மூலம், பிராண்டுகள், கிரியேட்டர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களுடன் இணைந்து புதிய டிஜிட்டல் வருவாய் மாடல்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றுவார்.
இதுகுறித்து ஜீ நிறுவனத்தின் விளம்பர வருவாய் பிரிவு சிஓஓ சந்தீப் மெஹ்ரோத்ரா கூறுகையில், "டிஜிட்டல் உலகம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், கன்டென்ட், தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவை இணைந்து புதிய வருவாய் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றன. சுதீப் அவர்களின் வருகை, எங்களது டிஜிட்டல் பயணத்தை மேலும் வேகப்படுத்தும். அவரது அனுபவம் எங்களது டிஜிட்டல் வருவாயை பல மடங்கு உயர்த்த உதவும் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
சுதீப் நாக்புர்கர் பேசுகையில், "கிரியேட்டர் எகானமியும், சமூக ஊடகங்களும் மக்கள் கன்டென்ட்களை பார்க்கும் விதத்தையே மாற்றியமைத்து வருகின்றன. பிராண்டுகள் தங்களது நுகர்வோருடன் மிகவும் நம்பகத்தன்மையுடன் இணைய இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. ஜீ நிறுவனத்தின் இந்த முக்கிய டிஜிட்டல் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் இணைவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்றார்.
சுதீப் நாக்புர்கர் நுகர்வோர் தொழில்நுட்பம் (Consumer Technology), பி2பி சாஸ் (B2B SaaS), ரீடெய்ல் மற்றும் எஃப்எம்சிஜி (FMCG) போன்ற பல்வேறு துறைகளில் 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டவர். இதற்கு முன்னதாக, கூகுள் இந்தியா நிறுவனத்தில் எஃப்எம்சிஜி பிரிவின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். மேலும், நேஷனல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ் நிறுவனத்திலும் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.