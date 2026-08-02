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ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட்டில் ரூ.3,143 கோடி முதலீடு! ப்ரோமோட்டர் பங்கு 23.79% ஆக உயர்வு

ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தில் ரூ.3,143.5 கோடி ப்ரோமோட்டர் முதலீடு மற்றும் ஊழியர்களுக்கான பங்கு விருப்பத் திட்டங்களுக்கு பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:02 PM IST
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட்டில் ரூ.3,143 கோடி முதலீடு! ப்ரோமோட்டர் பங்கு 23.79% ஆக உயர்வு

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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