/ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட்டில் ரூ.3,143 கோடி முதலீடு! ப்ரோமோட்டர் பங்கு 23.79% ஆக உயர்வு

இந்தியாவின் முன்னணி ஊடகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் நடத்திய அவசரப் பொதுக் கூட்டத்தில், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் நிதி ஆதாரத்தை வலுப்படுத்தும் முக்கிய தீர்மானங்களுக்கு பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.
ப்ரோமோட்டர் குழுமத்திற்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில், ஒரு வாரண்ட்டுக்கு ரூ. 126 வீதம் மொத்தம் 24,94,85,563 மாற்றத்தக்க வாரண்ட்டுகளை வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ப்ரோமோட்டர்கள் ரூ. 3,143.5 கோடியை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வர். இதன் முடிவில், நிறுவனத்தில் ப்ரோமோட்டர்களின் பங்களிப்பு 23.79% ஆக உயரும்.
நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் அதன் துணை நிறுவன ஊழியர்களுக்காக 3,74,22,835 பங்கு விருப்ப திட்டங்களை வழங்க ஒப்புதல் தரப்பட்டுள்ளது. இதன் முகமதிப்பு பங்குக்கு ரூ. 1 ஆகும். இது ஊழியர்களை நிறுவனத்தின் உண்மையான இணை உரிமையாளர்களாக மாற்றி, நிறுவன வளர்ச்சியில் பங்கேற்கச் செய்யும்.
கிடைக்கப்பெறும் புதிய நிதி மூலம், நிறுவனம் தனது தற்போதைய தொழில் துறைகளை மேம்படுத்துவதோடு, புதிய உத்திகள் மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளில் முதலீடு செய்யவுள்ளது.
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தலைவர் R. கோபாலன் தெரிவிக்கையில், "பங்குதாரர்கள் அளித்துள்ள இந்த முழு ஆதரவு, நிறுவனத்தின் மீதும் அதன் நிர்வாகத்தின் மீதும் அவர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காட்டுகிறது. ப்ரோமோட்டர் நிதி முதலீடு மற்றும் ஊழியர்களுக்கான பங்கு விருப்பத் திட்டம் ஆகியவை நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளமாக அமையும்," எனக் கூறினார்.