Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /FIFA World Cup 2026 நேரலை! 4 புதிய Sports சேனல்களை அறிமுகம் செய்த ஜீ.. கிரிக்கெட், கபடியும் பார்க்கலாம்!

FIFA World Cup 2026 நேரலை! 4 புதிய Sports சேனல்களை அறிமுகம் செய்த ஜீ.. கிரிக்கெட், கபடியும் பார்க்கலாம்!

ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் 4 புதியஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களை அறிமுகம் செய்துள்ள நிலையில், அதில் ஜூன் 11 முதல் தொடங்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளை ஒளிபரப்ப முடிவு செய்துள்ளனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:55 AM IST
FIFA World Cup 2026 நேரலை! 4 புதிய Sports சேனல்களை அறிமுகம் செய்த ஜீ.. கிரிக்கெட், கபடியும் பார்க்கலாம்!
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ராம் சரணின் வெளிநாட்டு பாதுகாவலர்..யார் இந்த கெவின் குண்டா? வைரலாகும் தகவல்கள்!
Ram Charan14 min ago
2
CM Vijay48 min ago
3
Kalaignar karunanidhi1 hr ago
4
DMK1 hr ago
5
Kerala Lottery2 hrs ago