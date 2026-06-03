/FIFA World Cup 2026 நேரலை! 4 புதிய Sports சேனல்களை அறிமுகம் செய்த ஜீ.. கிரிக்கெட், கபடியும் பார்க்கலாம்!

இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (ZEEL), விளையாட்டு ரசிகர்களுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் அனுமதியோடு, 'Unite8 Sports' என்ற பெயரில் 4 புதிய விளையாட்டு சேனல்களை Zee நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.
விளையாட்டுத் துறையில் தடம் பதிக்கும் நோக்கில் ஜீ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அந்த 4 சேனல்கள் Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD ஆகும்.
ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் இந்த நான்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களும் நாடு முழுவதும் உள்ள 500 க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி கேபிள் மற்றும் விநியோகத் தளங்களில் கிடைக்க தொடங்கியுள்ளன. டிஷ் டிவி (Dish TV), டாடா ப்ளே (Tata Play), ஏர்டெல் (Airtel), சன் டைரக்ட் (Sun Direct), சிடி நெட்வொர்க்ஸ், வி.கே டிஜிட்டல், தமிழ்மகா கேபிள் டிவி கம்யூனிகேஷன்ஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய தளங்களில் ரசிகர்கள் இனி இந்த சேனல்களை பார்க்கலாம்.
இந்த புதிய சேனல்களின் மிக முக்கிய அம்சமாக, வரும் ஜூன் 11 ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (FIFA World Cup 2026) கால்பந்து போட்டிகள் இந்த நெட்வொர்க்கில் பிரத்யேகமாக நேரலை செய்யப்பட உள்ளன. கால்பந்து மட்டுமின்றி கிரிக்கெட், கபடி, பேட்மிண்டன், மல்யுத்தம், பாக்ஸிங் மற்றும் தற்காப்புக் கலைகள் என அனைத்து விதமான முன்னணி கொண்டுவருவதே இதன் நோக்கமாகும்.
இதுகுறித்து Unite8 Sports அமைப்பின் முதன்மை அதிகாரி பவேஷ் ஜானவ்லேகர் கூறுகையில், "இந்திய ரசிகர்களின் மாறிவரும் ரசனை மற்றும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தரமான நேரடி விளையாட்டு போட்டிகளை நாட்டின் அனைத்து பகுதி மக்களுக்கும் எளிதாக கொண்டு சேர்ப்பதே எங்கள் இலக்கு. வரவிருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரை ரசிகர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த அனுபவமாக வழங்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி தொடக்கம், விளையாட்டு ரசிகர்கள் இடையே வரவேற்ப்பை பெற்றுள்ளது. ஒரே தளத்தில் உலகக் கோப்பை கால்பந்து, கிரிக்கெட், கபடி போன்ற முக்கிய போட்டிகளை தரமான HD தரத்தில் நேரடியாகக் காணும் வாய்ப்பு இந்திய ரசிகர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை திருவிழா நெருங்கும் இந்த சமயத்தில், வெளியாகியுள்ள இந்த அறிவிப்பு, ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கும் ஒரு வரபிரசாதமாக அமைந்திருக்கிறது. வரும் நாட்களில் முன்னணி டிடிஹெச் மற்றும் கேபிள் தளங்கள் வழியாக இந்த 'Unite8 Sports' சேனல்கள் கோடிக்கணக்கான விளையாட்டு ரசிகர்களின் இல்லங்களை சென்றடைந்து பெரும் வரவேற்பை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.