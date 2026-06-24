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3 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசின் ஹேப்பி நியூஸ்! சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ஏற்பாடு!

Chennai Latest News: 3 நாட்கள்  தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கம், மாதவரத்தில் இருந்து நாளை முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:15 AM IST
3 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசின் ஹேப்பி நியூஸ்! சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ஏற்பாடு!
Image Credit: TN Govt Special Buses

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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3 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசின் ஹேப்பி நியூஸ்! சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ஏற்பாடு!
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