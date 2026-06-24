/3 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசின் ஹேப்பி நியூஸ்! சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ஏற்பாடு!

TN Govt Special Buses: தமிழகத்தில் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. ஜூன் 26ஆம் தேதி மொஹரம் பண்டிகை வருகிறது. இதனால், ஜூன் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஜூன் 28ஆம் தேதி வரை தொடர் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். குறிப்பாக, பேருந்துகளில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
இதனால், பயணிகளுக்காக பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஜூன் 25ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை), ஜூன் 26ஆம் தேதி மொஹரம் பண்டிகை (வெள்ளிகிழமை) ஜூன் 27ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை), மற்றும் ஜூன் 28ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக் கிழமை) தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு நாளை முதல் ஜூன் 27ஆம் தேதிகளில் நாட்களில் சென்னையிலிருந்தும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஜூன் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று 525 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
ஜூன் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஜூன் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை 315 பேருந்துகளும் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 25ஆம் தேதி அன்று 85 பேருந்துகளும், ஜூன் 26ஆம் தேதி மற்றும் ஜூன் 27ஆம் தேதிகளில் 75 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாதவரத்திலிருந்து ஜூன் 25 முதல் ஜூன் 27ஆம் தேதிகளில் தலா 14 பேருந்துகளும் மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் ஜூன் 28ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று 615 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வியாழக்கிழமை அன்று 12,445 பயணிகளும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 5,846 பயணிகளும் சனிக்கிழமை அன்று 3,815 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 12,642 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் TNSTC Official Mobile App மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.