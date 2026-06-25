Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /ஆவின் பாலகம் தொடங்க வேண்டுமா? அரசின் மெகா அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஆவின் பாலகம் தொடங்க வேண்டுமா? அரசின் மெகா அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai Aavin Parlour News: சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு ரூ.1 லட்சம் டெபாசிட் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:18 AM IST
ஆவின் பாலகம் தொடங்க வேண்டுமா? அரசின் மெகா அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Chennai Aavin Parlour NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வெயிலுக்கு பிரேக்.. கனமழை கொட்டப்போகுது.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்
TN Weather1 hr ago
2
Rasipalan Today2 hrs ago
3
FIFAJun 24
4
Salem NewsJun 24
5
Karur NewsJun 24