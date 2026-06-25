/ஆவின் பாலகம் தொடங்க வேண்டுமா? அரசின் மெகா அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai Aavin Parlour News: தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு ஆவின் நிறுவனம், மக்களுக்கு குறைவான விலையில் பால் மற்றும் பால் பொருட்களை வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் கீழ் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆவின் நிறுவனம் பால் மட்டுமின்றி, தயிர், பனீர், ஐஸ்கிரீம், நெய் உள்ளட்ட பால் சார்ந்த பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் ஆவின் பாலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், ஆவின் நிர்வாகம் அவ்வப்போது முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது.
சென்னை மாநகர எல்லைக்குள் காலியாக உள்ள 9 ஆவின் பாலகங்களை அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு ஜூன் 24ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு ஜூன் 15ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் 9 இடங்களில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் ரூ.1 லட்சம் பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலகத்தின் உள்கட்டமைப்பு, அலங்காரப் பணிகளுக்கான செலவையும் விண்ணப்பதாரர் ஏற்க வேண்டும். அந்த செலவுகள் ஆவின் நிறுவனத்தால் திருப்பி வழங்கப்படமாட்டாது என கூறப்பட்டுள்ளது. தேர்வு செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர் ரூ.1 லட்சம் டெபாசிட் தொகை செலுத்தி, ஆவின் பாலகத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
|வ.எண்
|மண்டலம்
|பாலகம் இடம்
|1.
|அசோக் நகர்
|கங்கையம்மன் கோயில் தெரு, வடபழனி, சென்னை
|2.
|தென் சென்னை
|காவலர் குடியிருப்பு, கொந்திதோப்பு, சென்னை
|3.
|தென் சென்னை
|மிண்ட் தெரு, சௌகார்பேட்டை, சென்னை
|4.
|பெரம்பூர்
|எண் 131, அபிராம் அவென்யூ 9வது தெரு கவியரசு கண்ணாதாசன் நகர் (ரேணுகா மருத்துவமனை அருகில்) சென்னை
|5.
|அண்ணா நகர்
|எம்எம்டிஏ காலனி, மதுரவாயல், சென்னை
|6.
|தி.நகர்
|லலிதாபுரம், தி.நகர், சென்னை
|7.
|பாலவாக்கம்
|பிடிசி குடியிருப்பு, பல்லவன் குடியிருப்பு, துரைப்பாக்கம், சென்னை
|8.
|பாலவாக்கம்
|காமராஜ் நகர், திருவான்மியூர், சென்னை
|9.
|மயிலாப்பூர்
|சிஐடி காலனி, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை
ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்க விருப்பப்படுபவர்கள் aavin.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு ஜூலை 15ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என ஆவின் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
The General Manager, Marketing Unit, TCMPG Ltd, No.3A Pasumpon Muthuramlinganar Salai, Nandanam, Chennai - 35 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1800 425 3300 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.