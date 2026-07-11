Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னை: ஆவின் பாலகம் அமைக்க கடைசி வாய்ப்பு! ஜூலை 15 கடைசி நாள்.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

சென்னை: ஆவின் பாலகம் அமைக்க கடைசி வாய்ப்பு! ஜூலை 15 கடைசி நாள்.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Aavin Parlour Latest News: சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்க  ஜூலை 15ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்  என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:49 AM IST
சென்னை: ஆவின் பாலகம் அமைக்க கடைசி வாய்ப்பு! ஜூலை 15 கடைசி நாள்.. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Aavin Parlour Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேச பேச்சு, திமுக பதிலடி - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Tamil Breaking News Live1 hr ago
2
Rahu Peyarchi1 hr ago
3
Tamil Nadu government jobs2 hrs ago
4
8th Pay Commission2 hrs ago
5
TN Weather2 hrs ago