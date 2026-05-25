/ஜெயலலிதா ஆட்சி VS விஜய் ஆட்சி... அடுத்த 3 தொகுதிகளுக்கு குறி வைக்கும் தவெக.!

Sathyabama Speech News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக கட்சி இரண்டாக பிளவுபெற்ற நிலையில், அந்த இரண்டாவது கட்சியிலிருந்த 3 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய தவெகவில் இணைந்த எம்.எல்.ஏ சத்தியபாமா, தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 15 நாட்களில் அம்மாவின் ஆட்சியை பார்ப்பதாக தெரிவித்தார்.
MLA Sathyabama Speaking About Jayalalitha News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தனிப்பெரும்பான்மை கட்சியாக வெற்றி பெற்று சில கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அரசு ஆட்சி அமைத்தது. இந்த நிலையில் தான் தமிழக அரசியலில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றது. அதிமுக கட்சியில் ஏற்கனவே பல்வேறு வகையில் முரண்பாடு இருந்து வந்த நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக இரண்டாக பிளவு பெற்றது. தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக கட்சிக்குள் கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் என சிலர் கூறி வந்த நிலையில் அதேபோல் பிளவு ஏற்பட்டது. ஏற்கனவே இ.பி.எஸ் தரப்பு மற்றும் வேலுமணி தரப்பு என இரண்டாக பிளவு பெற்ற நிலையில் தற்போது மற்றொரு தரப்பிலான 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துள்ளது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுகவில் ஏற்பட்ட பிளவு அரசியல் வட்டாரத்திடையே மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. அந்த வகையில், இ.பி.எஸ், வேலுமணி என இருதரப்பினராக கட்சி பிரிந்த நிலையில் கட்சியின் கொறடா மற்றும் சட்டமன்ற குழு தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பாக பிரச்சனை எழுந்து தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனை நீடித்து வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இ.பி.எஸ் உடனே வேலுமணி தரப்பில் இருந்து சிலர் மீண்டும் சென்றுவிட்டனர்.
இதனால் சற்று மனம் குழம்பியிருந்த இரண்டாம் தரப்பில் இருந்த எம்.எல்.ஏக்களான மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ சத்யபாமா, பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ ஜெயக்குமார் ஆகியோர் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
அதிமுகவில் போட்டியிட்டு மூன்று தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரனிடம் கொடுத்து தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து பதவியியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் தவெக-வில் இணைந்து தங்களுக்கான உறுப்பினர் அட்டையையும் பெற்றனர்.
ஏற்கனவே அதிமுக இரண்டு அணிக்களாக பிரிந்திருந்த நிலையில் தற்போது நிகழும் நடவடிக்கைகளை பார்த்து அதிமுக இரண்டு கட்சிகளாக பிரிந்திருக்கிறதா அல்லது மூன்று கட்சிகளாக பிரிந்திருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது.
அதிமுகவில் இருந்து விலகி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்த சத்தியபாமா தவெக ஆட்சி குறித்த ஒரு சில கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான விஜய் அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்று 2 வாரங்களே ஆன நிலையில், இந்த ஆட்சியில் நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது விமர்சனங்களை வைக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆனால், எந்த ஆட்சியில் தான் இது போன்ற குற்றச்சாட்டு நடைபெறாமல் உள்ளது.
கடந்த ஆட்சியை விட தற்போது பெரும்பாலான குற்றங்கள் குறைந்திருக்கிறதே என்றே சொல்லலாம். எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை காதில் வாங்காத முதலமைச்சர் தனது தலைமையிலான சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்து வருகிறார். ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இரண்டே வாரங்களில் அவரது ஆட்சி அம்மாவின் ஆட்சியை போன்று பிரதிபலிக்கிறது என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். மேலும், இது போன்ற நல்லாட்சி செய்து வரும் கட்சியில் இணைந்தது பெருமையாக இருப்பதாகவும், அவர்களுடன் இணைந்து நாங்களும் சிறந்த மக்கள பணியை செய்வோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அவர் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், தற்போது அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த 3 தொகுதிகளைச் சேர்த்து மொத்தம் 4 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
திருச்சி கிழக்கில் நடைபெறவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் உறுதியாக தவெக-வே வெற்றி பெறும் என்று இருக்கும் நிலையில், மேலும் கூடுதலாக 3 தொகுதியையும் தவெக கைப்பற்றும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மட்டுமல்லாமல் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ பதவியையே ராஜினாமா செய்திருக்கும் வேளையில், மேலும் அதிமுகவில் இருந்து எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.