ஜெயலலிதா ஆட்சி VS விஜய் ஆட்சி... அடுத்த 3 தொகுதிகளுக்கு குறி வைக்கும் தவெக.!

Sathyabama Speech News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக கட்சி இரண்டாக பிளவுபெற்ற நிலையில், அந்த இரண்டாவது கட்சியிலிருந்த 3 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய தவெகவில் இணைந்த எம்.எல்.ஏ சத்தியபாமா, தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 15 நாட்களில் அம்மாவின் ஆட்சியை பார்ப்பதாக தெரிவித்தார். 

Written By Mathan
Published: May 25, 2026, 06:12 PM IST|Updated: May 25, 2026, 06:12 PM IST
Image Credit: MLA Sathyabama Speaking About Jayalalitha

Mathan

