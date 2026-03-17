சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! 40 நாட்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai Airport Traffic Changes: தலைநகர் சென்னையில் உள்ள விமான நிலையம் மிகவும் பரபரப்பாகவே காணப்படும். சென்னை நகரின் மீனம்பாக்கத்ல் விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதே முனையம் உள்ளது. இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள், சிங்கப்பூர், துபாய், லண்டன் ஆகிய நாடுகளுக்கு நேரடி விமான சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னை விமான நிலையத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்
இதற்கிடையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் விரிவாக்கம் பணிகள் நடந்து வருகிறது. சென்னை விமான நிலையத்தில் பேஸ் 2 மற்றும் டெர்மினல் 3 கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதனால், பயணிகள் மற்றும் வாகனங்களின் பாதுகாப்பு கருதி, போக்குவரத்து மாற்றங்களை இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் அறிவித்துளளது.
சென்னை விமான நிலையம் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, விமான நிலைய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, முனையம் 4 (T4) அருகே நடைபெற்று வரும் கட்டமைப்பு எஃகு நிறுவும் பணிகள் காரணமாக, தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்றுப்பாதைகள் அமைக்கப்படுவதாக சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் பயணிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிவிக்கிறது. கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்போது பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், வாகனங்களின் தடையற்ற போக்குவரத்திற்கு வழிவகுப்பதற்கும் இந்த மாற்றுப்பாதைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
தற்காலிக மாற்றுப்பாதைகளின் ஒரு பகுதியாக, கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் காலத்தில், முனையம் 4-க்கு அருகில் அமைந்துள்ள நுழைவுக் கட்டணச்சாவடி வாகனப் போக்குவரத்திற்காக முற்றிலுமாகத் தடுக்கப்படும். அதற்குப் பதிலாக, முனையம் 4 புறப்பாடு பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் வாகனங்கள், வெளிச்செல்லும் போக்குவரத்திற்காகச் செயல்படும் ஒற்றை வெளியேறும் கட்டணச் சாவடிப் பாதையைப் பயன்படுத்தும்.
எந்தெந்த பகுதிகள்?
தாம்பரத்திலிருந்து விமான நிலையத்தை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், ஜிஎஸ்டி சர்வீஸ் சாலையைப் பயன்படுத்தி டெர்மினல் 2 நுழைவாயில் வழியாக விமான நிலையத்திற்குள் நுழைய வேண்டும். போக்குவரத்து இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும், டெர்மினல் 4 பாதை நுழைவாயிலில் ஒரு தற்காலிக போக்குவரத்து சந்திப்பு அமைக்கப்படும். அங்கு, வாகனங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இயக்கங்களை நிர்வகிக்க போக்குவரத்து காவலர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள்.
முனையம் 4-க்கு அருகிலுள்ள இணைப்புச் சாலை மற்றும் புறப்பாடு சாலையில், வாகனங்கள் சீராக மேலும் கீழும் செல்வதை எளிதாக்கும் வகையில் தற்காலிக சாலைத் தடுப்புகள் அமைக்கப்படும். மேலும், நகரும் கிரேன் பொருத்தும் பகுதி அமைக்கப்படுவதால், விமான நிலையத்திற்குள் நடந்து வரும்போது, மாற்றுப் பாதையில் செல்லும் வழிகள் வழங்கப்படும். பயணிகளின் வசதிக்காக, முனையம் 1 (T1) மற்றும் முனையம் 2 (T2) இடையே புறப்பாடு தளத்தில் உள்ள பக்கி சேவைகள் வழக்கம் போல் தொடர்ந்து இயங்கும்.
இருப்பினும், தற்போது இண்டிகோவால் இயக்கப்படும், முனையம் 1 (T1) மற்றும் முனையம் 4 (T4) இடையே புறப்பாடு தளத்தில் உள்ள பக்கி சேவையானது, கட்டமைப்புப் பணிகள் நடைபெறும் காலத்தில் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும். இடைவழிப் பயணிகளின் வசதிக்காக, முனையம் 1 (T1) மற்றும் முனையம் 4 (T4) இடையே உள்ள வாக்கலரேட்டர் வசதி தொடர்ந்து பயன்பாட்டில் இருக்கும்.
கட்டமைப்புப் பணிகள் நடைபெறும் போது, ஏரோ ஹப் வெஸ்ட் மற்றும் புறப்பாடு முனையத்திற்கு இடையேயான இணைப்புப் பாலமும் தற்காலிகமாகத் தடுக்கப்படும். மேலும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படும். முனையம் 1 (T1) மற்றும் முனையம் 2 (T2) ஆகியவற்றுக்கான போக்குவரத்து வழக்கம் போல் இருக்கும். போக்குவரத்து மாற்றுப்பாதை ஏற்பாடுகளை மதிப்பிடுவதற்காக, திட்டக் குழு 16.03.2026 முதல் ஒரு சோதனை ஓட்டத்தை நடத்தும். வெற்றிகரமான மதிப்பீட்டிற்கு உட்பட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் இல்லாத பட்சத்தில், கட்டமைப்புப் பணிகள் 16.03.2026 முதல் 24.04.2026 வரை (40 நாட்கள்) தொடர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தற்காலிக மாற்றுப்பாதைகள் கட்டமைப்பு எஃகுப் பணிகள் நடைபெறும் போது மட்டுமே பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
