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பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்: CM விஜய் இதை உடனே செய்ய வேண்டும் - அன்புமணி கோரிக்கை

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் என்று தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் அதை வெளியிட வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர் கூறியதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 30, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:34 PM IST
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்: CM விஜய் இதை உடனே செய்ய வேண்டும் - அன்புமணி கோரிக்கை
Image Credit: Anbumani on Pallikaranai Wetland | Image Source : X/@draramadoss

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்: CM விஜய் இதை உடனே செய்ய வேண்டும் - அன்புமணி கோரிக்கை
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