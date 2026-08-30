/பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்: CM விஜய் இதை உடனே செய்ய வேண்டும் - அன்புமணி கோரிக்கை

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி துரைபாக்கம் - பல்லாவரம் 200 அடி சாலையில் உள்ள சென்னை ஒன் ஐடி பார்க் அருகே இன்று (ஆக. 30) நடைபெற்றது.
இதன் மேடையில் பேசிய பாமக தலைவர் அன்புமணி, "இந்த பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதில் எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி இந்த பிரச்சாரம் தமிழக அரசு பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை வரையறை செய்து அரசிதழில் அதை அச்சிட்டு வெளியிட வேண்டும், நோட்டிபிகேஷன் விட வேண்டும்.
முனைவர் சௌமியா பேசும்போது சொன்னார், நோட்டிபிகேஷன் என்ன இதுதான் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் என்று... இப்போது இது அரசு புறம்போக்கு நிலம். அரசு புறம்போக்கு நிலம் என்றால் அதில் யார் வேண்டுமென்றாலும் சொந்தம் கொண்டாடலாம். அங்கு வீடு கட்டிக்கொள்ளலாம், குடிசை போட்டுக்கொள்ளலாம், ஆக்கிரமிப்பு செய்வார்கள், பில்டிங் கட்டுவார்கள், ஏதாவது ஒண்ணு வேலை செய்துகொண்டே இருப்பார்கள்.
யாரும் கேட்பது இல்லை. அதன் பிறகு நாங்கள் பத்து வருஷம் இருந்ததால், எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என சொல்வார்கள். இதுதான் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்திலும் நடக்கிறது, அதுதான் விதி. ஆனால் இன்று வரை அரசு அறிவிக்காமல் இருப்பது, அரசின் துரோகமா நான் பார்க்கிறேன்.
சென்னை - பள்ளிக்கரணை ராம்சார் சதுப்புநிலத்தை அறிவிக்கை (NOTIFICATION) செய்ய வலியுறுத்தி, பசுமைத் தாயகம் சார்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பரப்புரையில்..!— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) August 30, 2026
"பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம்: கோரிக்கைகள்"
NOTIFY Pallikaranai Ramsar Wetland NOW!
தமிழக அரசே!
1. சர்வதேச அளவில் முக்கியத்துவம்… pic.twitter.com/GNz4Ujm2Uw
எங்களுக்கு வருத்தமில்லை, கோபம். ஒரு அரசுக்கு இதை செய்யக்கூட துப்பு இல்லையா... நம்ம இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு ஆசை கூட இல்லையா... தமிழ்நாட்டை ஆண்ட ஆட்சிகள் இதை செய்யாமல் விட்டதற்கு அசிங்கமா இல்லையா... இயற்கை கொடுத்த வரம் இது, இந்த வரத்தை பாதுகாக்க முடியாவிட்டால், அப்புறம் என்ன நீங்கள் திராவிட கட்சி என்று சொல்லிட்டு இருக்கிறீர்கள்.
என்ன உங்களின் நோக்கம். உங்கள் சொந்த நிலமாக இருந்தால் நீங்கள் விட்டுவிடுவீர்களா...? உங்களின் காசு கொடுத்து வாங்கி வந்தீர்கள் என்றால் என்ன செய்வீர்கள்...? சர்வேயரை வரவைத்து உடனடியாக சர்வே பண்ணி, மதில் சுவர் கட்டி இது என் நிலம் அப்படி என்று சொல்லி இருப்பீர்கள். யார் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ற மனநிலையில் அரசு இருந்துள்ளது.
100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நிலம் 15,000 ஏக்கர். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அடையார் ஆற்றின் தென்கரையில் இருந்து நாவலூர், சோழிங்கநல்லூர், திருப்போரூர் வரைக்கும் 15 ஆயிரம் ஏக்கர். இன்று வெறும் 2,500 ஏக்கர்தான் இருக்கிறது. இன்று அந்த சதுப்பு நிலத்தில்தான் அடையாறு இருக்கிறது, காந்திநகர் இருக்கிறது, இந்திரா நகர் இருக்கிறது, பெருங்குடி இருக்கிறது, சோளிங்கநல்லூர் இருக்கிறது. எல்லாமே இந்த பகுதியில்தான் இருக்கிறது.
சென்னை மாநகரை பெருவெள்ள ஆபத்திலிருந்து காக்க, நிலத்தடி நீர்வளம் பெருக்க, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றி ஒரு கிலோ மீட்டர் கட்டுமான தடையை உறுதி செய்ய, பள்ளிக்கரணை ராம்சார் சதுப்புநிலத்தை அறிவிக்கை (NOTIFICATION) செய்ய வலியுறுத்தி, பசுமைத் தாயகம் சார்பில் சென்னை -… pic.twitter.com/7jDUKCc2QV— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) August 30, 2026
இந்தியாவில் 100 சதுப்பு நிலங்களுக்கு ராம்சார் அங்கீகாரம் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 20 இருக்கிறது. அதில் இதுதான் பெரிது. ஒருபுறம் சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். மறுபுறம் ஒருலட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும்.
செயற்கைக்கோள் வரைபடம், ஜி.பி.எஸ் உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு மிகச்சரியாக அளவீடு செய்து, மற்ற பகுதிகளை விடுவிக்க வேண்டும். பள்ளிக்கரணையின் தலையெழுத்தை தீர்மானிப்பது மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள், பெரிய முதலாளிகள். அவர்கள் நடுத்தர மக்களை தூண்டிவிட்டு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கு ஆணையிட வேண்டும். இது சென்னை மக்களின் பிரச்சனை. 250 சதுர கி.மீ பகுதியில் பெய்யும் மழையின் வடிகால் பள்ளிக்கரணை. 2015ஆம் ஆண்டு வெள்ளத்தில் என் வீட்டில் 5 அடி நீர் இருந்தது. பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் நன்றாக இருந்தால் பாதி மழைநீரை இதுவே எடுத்துக்கொள்ளும்.
சுற்றி இருக்கும் மக்களுக்கு நன்னீர் வழங்குவது இந்த சதுப்பு நிலம். ஆனால் இங்குள்ள தண்ணீரில் பல அச்சுறுத்தலான கெமிக்கல் உள்ளது. பள்ளிக்கரணையில் எந்த பாவி குப்பை கொட்டினான் என தெரியவில்லை. நாசமாய் போகட்டும் என மக்கள் சாபமிடுங்கள். சென்னையின் எல்காட் சிட்டி 100% சதுப்பு நிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. வேடந்தாங்கலைவிட 4 மடங்கு அதிகமாக பறவைகள் இங்கு வருகிறது.
Gen Z தலைமுறை இதற்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும். அறிவிக்கை வெளியிடவில்லை என்றால் அடுத்த மழையில் மவுண்ட் ரோட்டில் 10 அடி தண்ணீர் நிற்கும்" என பேசினார்.
முன்னதாக, அன்புமணி மேடையில் பேசும்போது சட்டப்பேரவையின் சூப்பர்ஸ்டார் என சௌமியாவை குறிப்பிட்டு பேசினார். அவர் சொன்னவுடன் மேடையில் இருந்தவர்கள் கீழே இருந்தவர்கள் என அனைவரும் கைத்தட்டி வரவேற்றனர். சௌமியாவும் மேடையில் முகத்தை மூடி நாணத்தில் சிரித்தார்.
தொடர்ந்து, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "முதலமைச்சர் தயவு செய்து தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கும் திராவிட கட்சிகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போய்விடும்.
பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலங்களை விவசாயம் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். மற்ற எந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் பாமக எதிர்க்கும். பாமக சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும்.
செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறிய போது.!#SavePallikaranaiWetland #Pallikaranai #PasumaiThaayagam pic.twitter.com/D3E39mqry2— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) August 30, 2026
இந்தாண்டு எல்-நினோ காரணத்தால் கடும் மழை வெள்ளம் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
குறைந்தது சென்னைக்கு 5000 ஏக்கரில் விமான நிலையம் தேவை. ஆனால் அந்த இடம் எங்கு உள்ளது என எங்களுக்கு தெரியவில்லை. மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு தான் silent ஆக உள்ளது. கர்நாடக அரசு violent ஆக உள்ளது. காவிரி என்றால் தமிழக அரசு அமைதியாகிவிடுகிறது. அது ஏன்? என தெரியவில்லை. காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டாதது ஏன்...?" என கேள்வி எழுப்பினார்.