தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Anna Nagar  Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அண்ணா நகர் (Anna Nagar) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:17 AM IST
அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணா நகர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (21) தொகுதியாகும். மத்திய சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள அண்ணா நகர் தொகுதியில்  பெரும்பாலும் படித்த, நகர்ப்புற நடுத்தர மற்றும் உயர்  வர்க்கத்தினர் வசிக்கின்றனர். தொழிலாளர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் அதிகம் இங்கு வசிக்கின்றனர். இங்கு கணிசமான முறையில் பட்டியலின, பழங்குடி மக்கள் வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதி, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

அண்ணா நகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அண்ணா நகர்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

அண்ணா நகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  சிற்றரசு

அதிமுக (AIADMK):  கோகுல இந்திரா 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  சங்கர்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  வி.கே.ராம்குமார்

அண்ணா நகர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,81,402
ஆண் வாக்காளர்கள்: 87,325 
பெண் வாக்காளர்கள்: 94,029
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 48

அண்ணா நகர்  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

அண்ணா நகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எம்.கே.மோகன் (திமுக) - 80,054 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  கோகுல இந்தியா (அதிமுக) - 52,609 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: பொன்ராஜ் (மநீம) - 17,522 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: சங்கர் (நாதக) - 10,406  வாக்குகள்

அண்ணா நகர்  தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆயிரம் விளக்கு  தொகுதியில் 57.72%  வாக்குகள் பதிவாகின.

