  • அண்ணா பல்கலை., பாலியல் தொல்லை... பேராசிரியர் அதிரடி கைது - நடந்தது என்ன?

அண்ணா பல்கலை., பாலியல் தொல்லை... பேராசிரியர் அதிரடி கைது - நடந்தது என்ன?

Anna University Professor Arrested: சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த புகாரில் பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவரை போலீசார் நெல்லையில் கைது செய்தனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:59 PM IST
  • ஒரு மாணவி நேற்று புகார் அளித்திருந்தார்.
  • அவர் மீது தற்போது மேலும் 4 மாணவிகள் புகார்.
  • கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து தொல்லை.

அண்ணா பல்கலை., பாலியல் தொல்லை... பேராசிரியர் அதிரடி கைது - நடந்தது என்ன?

அண்ணா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் கைது: சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மீண்டும் ஒரு பாலியல் அத்துமீறல் சம்பவம் நடந்துள்ளது. தற்போது பேராசிரியர் மீது ஒரு இளம்பெண் புகார் கொடுத்துள்ளது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாணவி கொடுத்த புகார்

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 4ஆம் ஆண்டு பயிலும் மாணவி ஒருவர், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். தனது பேராசிரியர் தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுப்பதாக புகார் அளித்திருந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று (மார்ச் 26) அளிக்கப்பட்ட மாணவியின் அந்த புகார் மனுவில், "பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு எனக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக இரவு 10 மணிக்கு மேல் செல்போனில் ஆபாச மெசேஜ்களை அனுப்புகிறார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பல மாணவிகள் பாதிப்பு

மேலும், அந்த புகாரில், "இந்த விஷயத்தை வெளியில் சொன்னால் தொலைத்துவிடுவேன் என்று அவர் மிரட்டினார்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தனக்கு மட்டுமின்றி தனது தோழிகளுக்கும் இதேபோன்ற குறுஞ்செய்திகளை அந்த பேராசிரியர் அனுப்பியதாகவும், இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி அழைத்து தொந்தரவு செய்ததாகவும், தான் தனது நண்பர்களுடன் பேசுவதை அவர் தவறாக பேசுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழக POSH கமிட்டியிடமும் தான் புகார் அளித்திருப்பதாகவும், விரைந்து விசாரணை நடத்தி அந்த பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவி புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.

மாணவியின் மொபைல் ஆய்வு

மாணவி கொடுத்த புகாரின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, உடனடியாக விசாரணை நடத்துமாறு காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து அபிராமபுரம் மகளிர் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் முதற்கட்டமாக, மாணவியின் செல்போன் கைப்பற்றப்பட்டு அப்பேராசிரியர் அனுப்பியதாக கூறப்படும் குறுஞ்செய்திகள் அனைத்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.

அண்ணாமலை எழுப்பும் கேள்விகள்

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நெருங்கிவரும் சூழலில், இந்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, தனது X பக்கத்தில், "சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளாக, பேராசிரியர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு வந்ததாக, மாணவி புகார் கூறியிருக்கிறார். மேலும் பல மாணவிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், பாதுகாப்பான முறையில், அவரது பாடப்பிரிவு மாணவிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். 

இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, முழுமையான விசாரணை நடத்தி, உண்மையை வெளிக் கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு, தமிழக காவல்துறைக்கு உள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளான போது, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர், அனைத்து பல்கலைக்கழக உயர் அதிகாரிகளுடன் சந்திப்பு நடத்தினார். ஆனால், அதே காலகட்டத்தில், மேலும் பல மாணவிகள், பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள, 'பாலியல் தொல்லை தடுப்பு மற்றும் புகார் விசாரணைக் குழு' (PoSH) உண்மையில் செயல்பாட்டில் இருக்கிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் பொதுமக்களுக்குப் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு கைது

அரசியல் அழுத்தமும் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து, பேராசிரியர் ஞானவேல்பாபு அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தால் சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். தற்போது பேராசிரியர் ஞானவேல் பாபு மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஞானவேல்பாபு கைது செய்யப்பட்டார். ஞானவேல்பாபு கைதாகி உள்ள இந்தச் சூழலில் மேலும் நான்கு மாணவிகள் அவர் மீது பாலியல் புகார்களை அளித்துள்ளனர். இதனால், இச்சம்பவம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ஞானவேல்பாபு சென்னை அழைத்துவரப்பட உள்ளார்.

பெரும் அதிர்ச்சி 

ஏற்கனவே, 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவர், குற்றவாளி ஞானசேகரன் என்பவனால் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளான விவகாரம் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெரும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது பேராசிரியராலேயே மாணவிகள் பாலியல் தொல்லைகளுக்கு உள்ளாகி இருப்பது தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஒருமுறை உலுக்கியிருக்கிறது.

ஞானசேகரனுக்கு என்னாச்சு?

முன்னர், அண்ணா பல்கலைக்கழக பாலியல் வழக்கில் கைதான ஞானசேகரனுக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.90 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது, குற்றம் நடந்து 6-7 மாதங்களில் குற்றவாளிக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு நீதி உறுதிசெய்யப்பட்டது.

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing.

