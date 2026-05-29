/18 வருட மர்மம்... பங்களாவுக்குள் அத்துமீறும் இன்ஸ்டா இளைஞர்கள் - திகிலூட்டும் பின்னணி.!

Ashok Nagar House News: சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள பங்களாவில் கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடைபெற்ற கொலை சம்பவத்தால் அந்த பங்களா பூட்டியபடி கிடந்த நிலையில், தற்போது அங்கு அமானுஷ்யங்கள் காணப்படுவதாக கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்கள் வைரலாகி வந்த நிலையில் தற்போது அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
Ashok Nagar Hauted House Resurfaces News: சென்னையில் மிகவும் பரபரப்பான இடங்களில் ஒன்றான அசோக் நகரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகள் என ஏராளமான கட்டிடங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. பரபரப்பாக காணப்படும் பகுதிகளுக்கு நடுவே 18 ஆண்டுகளாக ஒரு வீடு பூட்டியபடி அமானுஷ்யம் நிறைந்த வகையில் கிடப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே தினமும் ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் கடந்த 18 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த கட்டிடத்தில் நடந்த கொலைகள் தான் என்றே பலரும் சொல்கின்றனர்.
அசோக் நகரின் டிமாண்டி காலனி என்று பயமுறுத்தும் அளவிற்கு உண்மையிலேயே அந்த வீட்டில் என்னதான் இருக்கிறது? 2008-ல் அப்படி என்ன தான் நடந்தது? ஏன் அந்த வீட்டில் அவ்வளவு பொருட்கள் சிதறிக் கிடக்கின்றன? அந்த பங்களா பக்கம் செல்ல கூட ஏன் அப்பகுதி மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள்? இவையெல்லாம் நாம் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த வருடத்திற்கு தான் நாம் செல்ல வேண்டும். ஆனால் அது சாத்தியமற்றது. இருப்பினும் இது குறித்த சில தகவல்கள் சுருக்கமாக இங்கு காணலாம்.
அசோக் பில்லர் அருகே இருக்கும் அசோக் நகர் கண்ணப்பர் தெருவில் உள்ள ஒரு பங்களாவில் வசித்து வந்தவர். தமிழ்நாடு மினரல்ஸ் லிமிடெட்டின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்து வந்த இவர், முன்னள் உள்துறை அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற தனது மனைவி கஸ்தூரியுடன் இதே வீட்டில் வசித்து வந்தார். மேலும் இவர் எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சிக் காலத்தில் கனிமவளத் துறை அதிகாரியாக இருந்தும் ஓய்வு பெற்றவர் ஆவார். இவருக்கு குழந்தைகள் இல்லாத நிலையில் தனியே இருந்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2008, நவம்பர் 20-ம் தேதி கணவன், மனைவி மற்றும் அவர்களது பணிப்பெண் ஆகிய மூவரும் அதே வீட்டில் கொடூரமான முறையில் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடிக்க சொல்லி அப்போதைய முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர்.
கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த தம்பதியினர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் அவர்கள் இருவரும் முன்னாள் அரசு பணியில் ஓய்வு பெற்றவர்கள் என தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்திய போலீஸார் அந்த கொலை நடந்த பகுதியை ‘ரெட் ஜோன்’ பகுதியாக அறிவித்தனர். தொடர்ந்து நீண்ட நாட்களாக குற்றவாளிகள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த அசோக் நகர் போலீஸாருக்கு ஒரு துப்பு கூட கிடைக்கவில்லை.
இதனால் இவ்வழக்கை துரிதப்படுத்த உயர்நீதிமன்ற சிபிசிஐடிக்கு மாற்றியது. அதனடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட சிபிசிஐடி இந்த கொலைகள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில், சரவணனிடம் இருந்த கோடி கோடியான பணம், நகைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் ஆகியவற்றை கொள்ளையடிப்பதற்காகவே இந்த கொலைகள் நடந்தேறியதாக அவர்களின் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இந்த கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 4 பேரை கைது செய்து போலீஸார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
கொலை நடந்த இந்த வீடு கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி இருந்ததோ அதே நிலையில் தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறிய நிலையில் கிடந்த இந்த பங்களாவானது அமானுஷ்யம் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதாக கூறி அந்த பக்கம் கூட யாரும் செல்லாமல் உள்ளனர். அவர்கள் பயன்படுத்திய கார் துருப்பிடித்த நிலையிலும், அவருடைய புகைப்படங்கள் போன்ற அவர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்து போட்டது போட்ட படியே இன்று வரையில் இருக்கின்றன. மேலும் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அந்தப்பகுதிக்கு யாரும் செல்லக்கூடாது என்ற உத்தரவை மீறி சிலர் அத்துமீறி நுழைவதாக போலீஸார் கவனத்திற்கு சென்றது.
அதனடிப்படையில், போலீஸார் அந்த பகுதியில் அறிவிப்பு பலகை ஒன்றையும் வைத்தனர். இந்த வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர். ஆனால், அதனை பொருட்படுத்தாத சில சமூக விரோதிகள் அங்கு சென்று வீட்டின் சுவர் எகிறி குதித்து வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்த வீட்டில் அமானுஷ்ய சக்திகள் நிறைந்துள்ளதாகவும் வதந்திகளை பரப்பி சுற்றி இருப்பவர்களையும் அச்சுறுத்தி வருகின்றனர்.
சட்டவிரோதமாக வீட்டிற்குள் நுழையும் சமூக விரோதிகள் ஒட்டடை படிந்த புகைப்படங்களை எடுத்து பார்ப்பது, அவர்களின் உடமைகளை களைப்பது போன்ற செயல்கள் விசாரணையின் நோக்கத்தை சிதைப்பதும், அடையாளங்களை சேதப்படுத்துவமாக உள்ளது எனவும் இந்த செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸார் எச்சரித்துள்ளனர்.
இவ்வளவு நாட்களாக இந்த பங்களாவைப் பற்றி அருகில் இருந்தவர்களே யாரும் அதிகம் அறியாத நிலையில், தற்போது இந்த இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் மற்றும் யூடிபர்கள் இந்த பங்களாவுக்கு சென்று வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்ட நிலையில் தற்போது இந்த பங்களா மீண்டும் பொதுமக்களின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த வீட்டில் அமானுஷ்ய சக்திகள் இருப்பதாக கூறி அந்த நபர்கள் வெளியிட்ட வீடியோவால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் நபர்களை பீதியடையச் செய்திருக்கிறது.