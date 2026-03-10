English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • மார்ச் 13 கடைசி நாள்! பென்ஷன் வாங்குவோருக்கு அஞ்சல் துறையின் அதிரடி அறிவிப்பு! உடனே இதைச் செய்யுங்க

மார்ச் 13 கடைசி நாள்! பென்ஷன் வாங்குவோருக்கு அஞ்சல் துறையின் அதிரடி அறிவிப்பு! உடனே இதைச் செய்யுங்க

Tamil Nadu Pension Adalat Update: தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் சார்பில் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்க்க ஏப்ரல் 16 அன்று சென்னையில் சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது. ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான சிக்கல்கள் உள்ளவர்கள் மார்ச் 13-க்குள் தங்களது மனுக்களை அஞ்சல் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்ப வேண்டும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:22 PM IST

Trending Photos

நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Rahu Ketu Peyarchi
ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
camera icon7
Marudhamalai Temple
பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மார்ச் 13 கடைசி நாள்! பென்ஷன் வாங்குவோருக்கு அஞ்சல் துறையின் அதிரடி அறிவிப்பு! உடனே இதைச் செய்யுங்க

ஓய்வூதியம் செய்திகள்: ஓய்வூதியம் வாங்குபவர்களுக்கும், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. உங்களது பென்ஷன் தொடர்பான நீண்டகாலப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அதாவது தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டார ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்காகச் சிறப்பு ஓய்வூதியர் குறைதீர்ப்பு முகாம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஓய்வூதியம் வாங்குபவர்களுக்கு என்ன அறிவிப்பு?

தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் சார்பில், ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கான சிறப்பு அதாலத் (குறைதீர்ப்பு முகாம்) வரும் ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.

முகாம் எப்போது, எங்கே நடைபெறும்?

தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தின் முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பின்படி, இந்த முகாம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 16-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 2:00 மணி அளவில் சென்னையில் உள்ள முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

  1. நாள்: ஏப்ரல் 16 (வியாழக்கிழமை)
  2. நேரம்: பிற்பகல் 2:00 மணி
  3. இடம்: முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம், அண்ணா சாலை, சென்னை - 600002.

எந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறலாம்?

  1. மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள்.
  2. ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) பெறுவதில் சிக்கல் உள்ளவர்கள்.
  3. ஓய்வூதியம் கிடைப்பதில் தாமதம், கணக்கு தொடர்பான சிக்கல்கள் அல்லது ஓய்வூதிய மாற்றங்கள் போன்ற புகார்கள் உள்ளவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.

என்னென்ன குறைகள் தீர்க்கப்படும்?

ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவதில் உள்ள தாமதங்கள், கணக்கு சார்ந்த சிக்கல்கள், குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்களுக்கு இந்த முகாமில் தீர்வு காணலாம்.

குறைதீர்ப்பு முகாமுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

உங்கள் குறைகளை நேரடியாக முகாமிற்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்பாக, முன்கூட்டியே மனுவாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

  • கடைசி தேதி: மார்ச் 13, மாலை 3:00 மணிக்குள் உங்களது மனுக்கள் அலுவலகத்திற்குச் சென்றடைய வேண்டும்.
  • அஞ்சல் முகவரி: முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர், தமிழ்நாடு வட்டம், சென்னை - 600002.
  • மின்னஞ்சல் வழியாக: pjt.tn@gov.in

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய குறிப்பு

மனுக்களை அனுப்பும்போது ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது அலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றைத் தவறாமல் குறிப்பிட வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வரும் மனுக்கள் மட்டுமே முகாமில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதால், தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 65 வயதிலேயே கூடுதல் பென்ஷன்? நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரை

மேலும் படிக்க - EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 7 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? வலுக்கும் கோரிக்கை

மேலும் படிக்க - 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! பெற்றோர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Pension AdalatPensioner Grievance CampFamily Pensionpost office PensionPensioner

Trending News