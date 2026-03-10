மார்ச் 13 கடைசி நாள்! பென்ஷன் வாங்குவோருக்கு அஞ்சல் துறையின் அதிரடி அறிவிப்பு! உடனே இதைச் செய்யுங்க

ஓய்வூதியம் செய்திகள்: ஓய்வூதியம் வாங்குபவர்களுக்கும், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. உங்களது பென்ஷன் தொடர்பான நீண்டகாலப் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அதாவது தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டார ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்காகச் சிறப்பு ஓய்வூதியர் குறைதீர்ப்பு முகாம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஓய்வூதியம் வாங்குபவர்களுக்கு என்ன அறிவிப்பு?
தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் சார்பில், ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கான சிறப்பு அதாலத் (குறைதீர்ப்பு முகாம்) வரும் ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.
முகாம் எப்போது, எங்கே நடைபெறும்?
தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தின் முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம் விடுத்துள்ள அறிவிப்பின்படி, இந்த முகாம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 16-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 2:00 மணி அளவில் சென்னையில் உள்ள முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
- நாள்: ஏப்ரல் 16 (வியாழக்கிழமை)
- நேரம்: பிற்பகல் 2:00 மணி
- இடம்: முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம், அண்ணா சாலை, சென்னை - 600002.
எந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறலாம்?
- மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள்.
- ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) பெறுவதில் சிக்கல் உள்ளவர்கள்.
- ஓய்வூதியம் கிடைப்பதில் தாமதம், கணக்கு தொடர்பான சிக்கல்கள் அல்லது ஓய்வூதிய மாற்றங்கள் போன்ற புகார்கள் உள்ளவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்.
என்னென்ன குறைகள் தீர்க்கப்படும்?
ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவதில் உள்ள தாமதங்கள், கணக்கு சார்ந்த சிக்கல்கள், குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்களுக்கு இந்த முகாமில் தீர்வு காணலாம்.
குறைதீர்ப்பு முகாமுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
உங்கள் குறைகளை நேரடியாக முகாமிற்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்பாக, முன்கூட்டியே மனுவாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
- கடைசி தேதி: மார்ச் 13, மாலை 3:00 மணிக்குள் உங்களது மனுக்கள் அலுவலகத்திற்குச் சென்றடைய வேண்டும்.
- அஞ்சல் முகவரி: முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர், தமிழ்நாடு வட்டம், சென்னை - 600002.
- மின்னஞ்சல் வழியாக: pjt.tn@gov.in
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய குறிப்பு
மனுக்களை அனுப்பும்போது ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது அலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றைத் தவறாமல் குறிப்பிட வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வரும் மனுக்கள் மட்டுமே முகாமில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதால், தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
