புல்லட் ரயில் அப்டேட்: 73 நிமிடத்தில் சென்னை டூ பெங்களூரு.. எங்கெல்லாம் நிற்கும்?

Bengaluru Chennai Bullet Train Latest: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியன் ரயிவே மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. ரயில்வே துறையை நவீனப்படுத்தும் முயற்சியிலும் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பல்வேறு விரைவு ரயில்களையும் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
இந்தியன் ரயில்வே
வந்தே பாரத், அம்ரித் பாரத் விரைவு ரயில் போன்றவற்றை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. ரயில் துறையின் அடுத்த கட்ட மைல்கல்லாக புல்லட் ரயில் பார்க்கப்படுகிறது. புல்லட் ரயிலை கொண்டு வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இது சம்பந்தமான அறிவிப்பை சமீபத்தில் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதாவது, மும்பை - புனே, புனே - ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் - பெங்களூரு, சென்னை - பெங்களூரு, டெல்லி - வாரணாசி ஆகிய வழித்தடத்தில் புல்லட் ரயில் இயக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் நமக்கு சென்னை - பெங்களூரு புல்லட் ரயில் மிகவும் முக்கியமானது. இது அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே சென்னை - பெங்களூரு புல்லட் ரயில் எப்போது கொண்டு வரப்படும் என மக்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்.
சென்னை பெங்களூரு புல்லட் ரயில்
சென்னை பெங்களூரு 626 கிலோ மீட்டர் நீமுள்ள வழித்தடத்தில் புல்லட் ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் பயண நேரம் வெகுமாக குறையும். தற்போது பெங்களூரு, ஹைதராபாத் இடையேயான விரைவு ரயில்கள் மூலம் 8 மணி முதல் 19 மணி நேரம் வரை பயணிக்க வேண்டி உள்ளது.
வந்தே பாரத் ரயில்கள் கூட 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக எடுத்துக் கொள்கின்றன. சென்னை டூ பெங்களூருவுக்கு விமானத்தில் சுமார் 1 மணி 15 நிமிடங்கள் ஆகும். ஆனால், அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் விமானத்தில் பயணிக்க முடியாது. இந்த நிலையில் தான் மத்திய அரசு சென்னை டூ பெங்களூருவுக்கு புல்லட் ரயிலை கொண்டு வருகிறது.
இந்த புல்லட் ரயில் மூலம் 73 நிமிடங்களில் சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு சென்றடையலாம் என மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ரயில் கர்நாடாக, ஆந்திரா வழியாக சென்னைக்கு சென்றடைகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் 12 ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என கூறப்படுகிறது. கர்நாடகாவில் அலிபுரா, தேவனஹள்ளி, கோடிஹள்ளி, ஆந்திராவில் சித்தூர், சென்னையில் சென்ட்ரல், பூந்தமல்லி ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த புல்லட் ரயில் மணிக்கு 350 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புல்லட் ரயில் பயன்கள்
புல்லட் ரயில் மூலம் சென்னை பெங்களூருவுக்கு விரைவாக பயணிக்க முடியும். மேலும், சென்னை, பெங்களூருவில் ஏகப்பட்ட ஐடி நிறுவனங்கள் இருக்கும் நிலையில், இரு நகரங்களை இணைக்கும். வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும. புதிய தொழிற்சாலைகள், ஐடி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படும். மேலும், சென்னை பெங்களூரு வழித்தடத்தில் உள்ள வேலூர், கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்கள் வளர்ச்சி அடையும். சென்னை பெங்களூரு புல்லட் ரயில் சேவை அறிமுகமாகும் பட்சத்தில், இருமாநிலங்கள் இடையே போக்குவரத்து எளிதாகும்.
மேலும் படிக்க: சேலத்தில் அரசு பேருந்து மோதி பயங்கர விபத்து, பல உயிர்கள் பலி: தலைவர்கள் இரங்கல்
மேலும் படிக்க: கொட்டப்போகும் மழை! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. சென்னை எப்படி? வானிலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க: ரம்ஜான் லீவை ஜாலியாக கொண்டாட... சிறப்பு ரயில்கள், பேருந்துகள் அறிவிப்பு
