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அம்மா உணவகம் வருமானம் அதிகரிக்க... திமுகவே காரணம்... மேயர் பிரியா சொல்லும் பாயிண்ட்

Chennai Amma Unavagam : தற்போது சென்னையில் அம்மா உணவகங்களுக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கையும், அம்மா உணவகங்கள் உணவின் விலையும் அதிகரித்துள்ளன. இதற்கு திமுகவின் பணிகளே காரணம் என மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST
அம்மா உணவகம் வருமானம் அதிகரிக்க... திமுகவே காரணம்... மேயர் பிரியா சொல்லும் பாயிண்ட்
Image Credit: MK Stalin, J Jayalalitha | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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அம்மா உணவகம் வருமானம் அதிகரிக்க... திமுகவே காரணம்... மேயர் பிரியா சொல்லும் பாயிண்ட்
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