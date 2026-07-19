/அம்மா உணவகம் வருமானம் அதிகரிக்க... திமுகவே காரணம்... மேயர் பிரியா சொல்லும் பாயிண்ட்

Chennai Amma Unavagam Footfalls and Income : அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தொடங்கிவைத்த, அம்மா உணவகங்களை பராமரிப்பதில் முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் முன்னர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், அதற்கான நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அந்த வகையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி (வெள்ளி) அம்மா உணவகங்களில் மக்களின் வருகை அதிகரித்துவிட்டதாக செய்தி குறிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
அந்த செய்தி குறிப்பில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவின்படி, சென்னையில் உள்ள 383 அம்மா உணவகங்களை மேம்படுத்தி தரமான உணவு வழங்குவதன் அடிப்படையில் இந்த உணவகங்களை தினசரி சராசரியாக பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை 67 ஆயிரத்து 164 பேரில் இருந்து 1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 102 ஆக உயர்ந்துள்ளது" என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்திருந்தது.
தொடர்ந்து, சென்னை மாநகரில் வாழும் ஏழை எளிய மக்கள், கூலி வேலை செய்பவர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள், கட்டிட தொழிலாளர்கள், பாரம் தூக்குபவர்கள் என குறைந்த ஊதியத்தில் பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் சென்னைக்கு பணி நிமித்தமாக வந்து செல்பவர்கள் பயன் பெறும் வகையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் மற்றும் நோயாளிகள், அவர்களின் துணைவருபவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இராயபுரம், அண்ணாநகர் மற்றும் தேனாம்பேட்டை ஆகிய 3 மண்டலங்களில் உள்ள 7 அரசு மருத்துவமனைகளிலும் என மொத்தம் தற்போது 383 இடங்களில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
காலை நேர உணவு வகைகள்: ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும், பொங்கல் ஐந்து ரூபாய்க்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மதிய நேர உணவு வகைகள்: சாம்பார் சாதம், எலுமிச்சை சாதம் மற்றும் கருவேப்பிலை சாதம் தலா ஐந்து ரூபாய்க்கும், தயிர் சாதம் மூன்று ரூபாய்க்கும் வழங்கப்படுகிறது.
மாலை நேர உணவு: இரண்டு சப்பாத்திகள் மூன்று ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் உத்தரவின்படி, அம்மா உணவகங்களை மேம்படுத்தி தரமான உணவுகளை மக்களுக்கு வழங்கிட மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தினசரி சராசரியாக 67 ஆயிரத்து 164 பயனாளிகள் அம்மா உணவகங்களில் சாப்பிட்டு பயனடைந்து வந்த நிலையில், தற்போது தினசரி சராசரியாக 1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 102 பயனாளிகள் அம்மா உணவகங்களில் சாப்பிட்டு பயனடைந்து வருகின்றனர்.
மேலும், அம்மா உணவகங்களின் வாயிலாக கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் 87 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 489 ரூபாய் வருவாய் வரப்பெற்ற நிலையில் தற்போது 1 கோடியே 35 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 548 ரூபாய் ஆக உயர்ந்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை மேயர் பிரியா நேற்றிரவு (ஜூலை 18) அவரது X பக்கத்தில், "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சாராக பொறுப்பேற்றது முதலே அம்மா உணவகங்களை தரம் உயர்த்திடவும், மக்களுக்கு தரமான உணவு வகைகளை வழங்கிட தொடர் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக, 2022ஆம் ஆண்டு முதல் அம்மா உணவங்கங்களின் தரமும், விற்பனையும் படிப்படியாக உயர்ந்து வந்துள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் "2025-26ஆம் நிதியாண்டில் 7.06 கோடி ரூபாய் செலவில் அம்மா உணவகங்களின், இயந்திரங்கள் மற்றும் பாத்திரங்கள் புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. அம்மா உணவகங்களின் கட்டடங்கள் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு 2024-25ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.20 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு 290 அம்மா உணவக கட்டடங்களின் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது" என மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் எதிரொலியாகவே, அம்மா உணவகங்களில் பயன்பெறும் எளிய மக்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்ததுடன், 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாத வருவாய் 1 கோடியே 13 லட்சத்தை எட்டியது என மேயர் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் ஒவ்வொரு மாத வருவாயும் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் என்ற சராசரி நிலையில் நீடித்தும் வந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவர் தனது பதிவில், "இந்நிலையில் தான் சர்வதேச போர் பதற்ற சூழலால் நாடு முழுவதும் எரிபொருள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதனால் அம்மா உணவகங்களுக்கு சமையல் எரிவாயு கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கலால் உணவு தயாரிப்பு அளவும், விற்பனையும் ஏப்ரல் மாதம் மட்டுமே சரிந்தது. பின்னர், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையால், மே மாதம், ஜூன் மாதங்களில் மீண்டும் விற்பனை முந்தைய நிலையை (ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் விற்பனை) எட்டியது" என விளக்கமாக தெரிவித்தனர்.