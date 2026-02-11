தலைமுடி உதிரும் இளைஞர்களை குறிவைத்து... போலி டாக்டர்கள் செய்த மோசடி - சென்னையில் பகீர் சம்பவம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chennai Hair Transplant Scam: சென்னை அண்ணாநகரில் போலி மருத்துவர்கள் இணைந்து முடிமாற்று சிகிச்சை மேற்கொண்டதாக புகார் எழுந்ததை தொடர்ந்து, போலீசாரின் தற்போது மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:17 PM IST
  • 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் மருத்துவராக இருந்துள்ளார்.
  • உரிய மருத்துவத் தகுதி இன்றி சிகிச்சை அளித்து வந்துள்ளனர்.
  • ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலித்துள்ளனர்.

Chennai Hair Transplant Treatment Scam: சென்னை ஜவகர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திவ்யா. அவர் உடற்பயிற்சி மையத்திற்குச் சென்று பயற்சி செய்யும் வழக்கம் கொண்டவர். அப்போது, செலி என்பவர் ஜிம்மில் அவருக்கு பழக்கமாகி உள்ளார். தனது கணவர் ராஜாராம் டாக்டர் என்றும், பல மருத்துவமனைகள் வைத்து நடத்துவதாகவும் தலை முடி உதிரும் பிரச்னைக்கு தீர்வாக உயர்ரக மருந்துகளை பயன்படுத்தி ஆபரேஷன் செய்வதாகவும் அப்போது செலி கூறியுள்ளார்.

Chennai Hair Transplant Scam: ரூ.30 லட்சம் முதலீடு

மருத்துவமனை கிளை தொடங்கலாம் என்று அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் மூலம் சிகிச்சை அளித்து, அதன்மூலம் வரும் லாபத்தில் எனக்கு 50 சதவீத பங்கு தருவதாகவும் ராஜாராம் உறுதி கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகளை நம்பி கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் திவ்யா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார். அதற்கு பணமாக 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தேன் என திவ்யா புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.

Hair Transplant Scam: சிகிச்சை முறையால் அதிர்ச்சி

மேலும், சென்னை பெரம்பூரில் ஆரம்பித்த கிளையில் ஆய்வு செய்தபோது, தலைமுடி சிகிச்சைக்காக அளிக்க வரும் டாக்டர்கள் போலியானவர்கள் என சந்தேகம் எழுந்ததாகவும், 10வது மட்டுமே படித்து வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிகிச்சை அளிப்பதாகவும் திவ்யா அவரது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். அவர்கள் அளிக்கும் சிகிச்சை முறையாக இல்லை என்பதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும், இதனால், நான்கு மாதமே செயல்பட்ட பெரம்பூர் கிளையில் போடப்பட்ட ரூ.30 லட்சம் முதலீட்டை திவ்யா திரும்பி கேட்டுள்ளார். அதற்கு ராஜாராம் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக திவ்யா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Hair Transplant Scam: 15 பேரிடமும் விசாரணை

மேலும், திவ்யா தரப்பில் தேனாம்பேட்டையில் உள்ள ஊரக மருத்துவ சேவை இயக்குனரகத்தில் முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சை மையம் குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதனை அடிப்படையாக வைத்து அண்ணா நகரில் உள்ள மிஸ்டர் ஹேர் முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சை மையத்தில் இணை இயக்குனர் மீனாட்சி சுந்தரி தலைமையில் குழுவானது அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டது. அந்த மையத்தில் வேலை பார்த்த மருத்துவர்கள் ஊழியர்கள் உட்பட 15 பேரையும் அதிகாரிகள் அண்ணா நகர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர்.

Hair Transplant Scam: 12ம் வகுப்பு படித்து சிகிச்சை அளித்தவர்கள்...

திவ்யா அளித்த மோசடி புகார் குறித்தும், போலி மருத்துவர்கள் அனுமதியின்றி சிகிச்சை அளிக்கிறார்களா என்பது குறித்தும் காவல்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, அண்ணா நகரில் செயல்பட்டு வரும் மையத்தை தற்காலிகமாக மூடியுள்ளனர். அதிலும், அவர்கள் பயன்படுத்தும் இரசாயனங்கள், சாம்பிள்கள், உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஊரக மருத்துவ சேவை இயக்குநரக அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து ஆய்வு செய்தனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை என தெரியவந்துள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவரும், மருத்துவத் தகுதியே இல்லாதவர்களும் அங்கு சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

Hair Transplant Scam: மூன்று பேர் கைது - யார் யார்?

சட்டவிரோதமாக சிகிச்சை அளித்த பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஜக்வீர் சிங்(33), ஹர்திவப் சிங்(24), வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜாபர் சாதிக்(27) ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர், அவர்களிடம் விசாரணை தீவிரமாகி உள்ளது. கைதான பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவரும் வெறும் 12ஆம் வகுப்பே படித்துள்ளார்கள். அந்த மையத்தில், விஜயலட்சுமி என்ற ஹோமியோபதி படித்த மருத்துவர் மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. பிஎஸ்சி மட்டும் படித்த அனஸ்தீசியா பட்டதாரி, மருத்துவத் தகுதி இல்லாமல் சிகிச்சை அளித்ததும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

Hair Transplant Scam: ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம்

ஊரக மருத்துவ சேவை இயக்குனராக அதிகாரிகள் மையத்திற்கு சீல் வைப்பது தொடர்பாகவும் நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதுமட்டுமில்லாமல், இந்த மையத்தின் நிறுவனரான ராஜாராம் மற்றும் மற்ற நிர்வாகிகளையும் விசாரணை நடத்த சென்னை போலீசார் திட்டமிட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக இந்த மிஸ்டர் ஹேர் கிளினிக் நாடு முழுவதும் 14க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் உள்ளன. இதுவரை இங்கு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சை தொடர்பாக ரூ. 40 ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கும் மேல்  கட்டணம்  வசூலிக்கப்படுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

Hair Transplant Scam: மாரடைப்பு கூட வரலாம்...

இந்தியா முழுவதும் இதுபோன்று போலி மருத்துவர்களால் முடிமாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு உடலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு பலியான சம்பவங்களும் அதிகம் பதிவாகி உள்ளன. ஹேர் கிளை ஆரம்பிப்பதாக கூறி 30 லட்ச ரூபாய் முதலீடு செய்து ஏமாந்த திவ்யா இந்த கிளினிக்கில் சிகிச்சை பெற்றவர்கள் உடனடியாக ரத்தப் பரிசோதனை மேற்கொண்டு எந்தவித பாதிப்பும் உடலுக்கு ஏற்படாத வண்ணம் தடுத்துக் கொள்ளுமாறும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மேலும், முறையான முடிமாற்று சிகிச்சை பெறவில்லை எனில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்படலாம் என்றும் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiChennai Anna NagarHair Transplant ScamCrime NewsChennai News

