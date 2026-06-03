/சென்னை: மாதம் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Chennai Jobs Latest: தமிழகத்தில் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட அரசுப் பல்கலைக்கழகங்கள், 180க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் மாநில அரசு பல்கலைக்கழகங்கள், மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள், நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் என மொத்தம் 59-க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன. இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் அரசு நிரப்பி வருகிறது.
இது தொடர்பான அறிவிப்புகளும் அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும, விருப்பமும் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கிண்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். இங்கு ஏற்படும் காலிப் பணியிடங்களும் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. project assistant என்ற பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு B.E/B.Tech In Mechanical/Metallurgical/ Material Science, Engineering படித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று வருடம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தமிழ், ஆங்கிலத்தில் படிக்க, எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பணியிடத்திற்கு நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் annauniv.edu என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் எடுத்துக் கொண்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து சரியான அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். ஜூன் 4ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. the head of the department, department of mechanical engineering, college of engineering, Guindy campus, anna university, Chennai - 600025 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 5 காலிப் பணியிடங்கள நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, project co ordinator, program manager, documentation officer, office assistant, accountant ஆகிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
project co ordinator பணிக்கு Bachelor’s degree in Law or Master’s degree in Social Work, Public Policy or related fields படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாதம் சம்பளமாக ரூ.65000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
program manager பணிக்கு Bachelor’s degree in Law or Master’s degree in Social Work, Public Policy or related fields படித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணியில் ஒருவருடம் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.40,000 வழங்கப்படும்.
documentation officer பணிக்கு ஏதாவது ஒரு படிப்பில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், இந்த பணியில் இரண்டு வருடம் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.35000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும். இந்த பணிக்கு ஒரு வருடம் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. கணக்காளர் பணிக்கு b.com/accountancy + Tally certificate பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணியில் குறைந்தது ஒரு வருடம் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு மாத ரூ.20,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஜூன் 7ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
|பணியிடம்
|காலிப் பணியிடங்கள்
|பணி விவரம்
|சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
|01
|திட்ட உதவியாளர் பணி
|திருச்சி சட்டப் பல்கலைக்கழகம்
|05
|திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், திட்ட மேலாளர், ஆவண அதிகாரி, அலுவலக உதவியாளர், கணக்காளர் பணிகள்