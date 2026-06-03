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சென்னை: மாதம் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Chennai Jobs Latest: சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இந்த பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.25000 வழங்கப்படும். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த விவரத்தை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:29 AM IST
சென்னை: மாதம் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
Image Credit: Chennai Jobs Latest

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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