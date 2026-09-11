Chennai Apprenticeship Mela : சென்னையில் மாபெரும் அப்ரண்டிஸ் முகாம். 8, 10, 12, ITI படித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு: ரூ.18,000 வரை உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சென்னையில் ஐ.டி.ஐ படித்தவர்கள் மற்றும் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த இளைஞர்களுக்காக மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முகாம் (PM National Apprenticeship Mela) வரும் செப்டம்பர் 23, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
முகாம் நடைபெறும் இடம் மற்றும் நேரம்: மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் (சென்னை) மற்றும் இந்திய அரசின் தென்மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு இயக்ககம் ஆகியவை இணைந்து இம்முகாமை நடத்துகின்றன. வடசென்னை-21, ஆர்.கே.நகரில் அமைந்துள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் (Govt. ITI Campus), வரும் செப்டம்பர் 23-ஆம் தேதி காலை 9.30 மணி முதல் இந்த முகாம் நடைபெறும்.
கல்வித் தகுதியும் வாய்ப்புகளும்: இம்முகாமில் பல்வேறு முன்னணி அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் நேரடியாகப் பங்கேற்கின்றன. ஐ.டி.ஐ (ITI) படித்து தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மட்டுமின்றி, 8-ஆம் வகுப்பு, 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற தகுதியான இளைஞர்களும் தொழிற்பழகுநர்களாக (Apprentices) தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.
உதவித்தொகை மற்றும் சான்றிதழ் விவரம்: இம்முகாம் மூலம் பயிற்சியாளர்களாகத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதந்தோறும் குறைந்தபட்சம் ரூ.8,000/- முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.18,000/- வரை உதவித்தொகை (Stipend) வழங்கப்படும். அத்துடன் பயிற்சி முடிவில் மத்திய அரசின் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate - NAC) வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியை முடிக்காத அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் www.apprenticeshipindia.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியில் தங்களது விவரங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
அவ்வாறு பதிவு செய்த விண்ணப்பதாரர்கள், தங்களின் அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களுடன் வரும் செப்டம்பர் 23 அன்று முகாமில் நேரில் கலந்துகொண்டு இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.