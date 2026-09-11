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8, 10, 12, ITI படித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு: ரூ.18,000 வரை உதவித்தொகை

Chennai Apprenticeship Mela : சென்னையில் 8 ஆம் வகுப்பு முதல் ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு உதவித்தொகையுடன் கூடிய சிறப்பு தொழில் பழகுநர் பயிற்சி முகாம் நடக்கிறது. முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 11, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:47 AM IST
8, 10, 12, ITI படித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு: ரூ.18,000 வரை உதவித்தொகை
Image Credit: Chennai Apprenticeship Mela

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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8, 10, 12, ITI படித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு: ரூ.18,000 வரை உதவித்தொகை
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