/சென்னை : மாதம் 18 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : சென்னை மாவட்டத்தில் மாவட்ட அளவிலான தேசியத் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முகாம் (PM National Apprenticeship Mela) வரும் 10.06.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இம்முகாம் சென்னை-32, கிண்டியில் அமைந்துள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் (வட சென்னை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகம்), அன்றைய தினம் காலை 9.30 மணி அளவில் தொடங்கப்படும் எனச் சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், சென்னை மற்றும் மத்திய அரசின் தென் மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் இயக்ககம் ஆகியவை இணைந்து ஐ.டி.ஐ (ITI) படித்தவர்களுக்காக இந்த முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன. பல்வேறு தொழில் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த பயிற்சியாளர்களுக்குத் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்குவதற்காக இந்த முகாம் நடத்தப்படுகிறது. இதில் அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழிற்பழகுநர்களைத் தேர்வு செய்ய உள்ளன. ஐ.டி.ஐ படித்துத் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 8, 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதில் கலந்துகொண்டு தொழிற்பழகுநராகத் தேர்வு பெறலாம்.
இம்முகாமின் மூலம் தொழிற்பழகுநராகச் சேர்க்கை செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்குத் தேசியத் தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate - NAC) வழங்கப்படும். மேலும், பயிற்சி காலத்தின் போது மாதாந்திர உதவித் தொகையாகக் (Stipend) குறைந்தபட்சம் ₹8,000/- முதல் அதிகபட்சமாக ₹18,000/- வரை வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய தேசியத் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (NAC) முடிக்காத, அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் www.apprenticeshipindia.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் தங்களது விபரங்களைப் பதிவு செய்துவிட்டு, அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களுடன் இந்த முகாமில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
1. கேள்வி: சென்னையில் இந்தத் தேசியத் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் எப்போது மற்றும் எங்கு நடைபெறுகிறது?
பதில்: இம்முகாம் வரும் 10.06.2026 அன்று காலை 9.30 மணி அளவில் தொடங்குகிறது. சென்னை கிண்டியில் (சென்னை-32) அமைந்துள்ள வட சென்னை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் இந்த முகாம் நடைபெற உள்ளது.
2. கேள்வி: இம்முகாமில் கலந்துகொண்டு விண்ணப்பிக்க என்ன கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்?
பதில்: ஐ.டி.ஐ (ITI) படித்துத் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் இம்முகாமில் கலந்துகொள்ளலாம். மேலும், 8, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் இதில் கலந்துகொண்டு தொழிற்பழகுநராகத் தேர்வு பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
3. கேள்வி: இந்தத் தொழிற்பயிற்சியின் போது மாதந்தோறும் எவ்வளவு உதவித்தொகை வழங்கப்படும்?
பதில்: முகாமில் தேர்வு செய்யப்பட்டுப் பயிற்சி பெறும் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை (Stipend) வழங்கப்படும். தகுதி மற்றும் பிரிவின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்சம் ₹8,000/- முதல் அதிகபட்சமாக ₹18,000/- வரை உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
4. கேள்வி: பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு என்ன சான்றிதழ் வழங்கப்படும்?
பதில்: முகாம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுத் தொழிற்பழகுநராகச் சேர்க்கை செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்குப் பயிற்சி காலம் முடிவடைந்ததும் மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற தேசியத் தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate - NAC) வழங்கப்படும்.
5. கேள்வி: இந்த முகாமில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பதில்: விருப்பமுள்ளவர்கள் முதலில் www.apprenticeshipindia.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தங்கள் விபரங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர், முகாம் நடைபெறும் நாளன்று தங்களது அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களுடன் நேரில் சென்று கலந்துகொள்ள வேண்டும்.