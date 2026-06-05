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சென்னை : மாதம் 18 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : சென்னையில் மாதம் 18 ஆயிரம் உதவித்தொகையுடன் தேசியத் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் நடக்க உள்ளதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:36 AM IST
சென்னை : மாதம் 18 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Chennai Apprenticeship Mela 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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சென்னை : மாதம் 18 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
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