/ஆபீஸ் போறீங்களா? அப்போ இத நோட் பண்ணுங்க! சென்னை - அரக்கோணம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

Chennai Arakkonam Local Train Cancelled: அரக்கோணம் ரயில்வே பிரிவில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடப்பதால், சென்னை - அரக்கோணம் இடையேயான EMU ரயில் சேவைகள் மே 31, 2026 வரை தற்காலிகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மூர் மார்க்கெட்டில் இருந்து புறப்படும் பல ரயில்கள் திருவாலங்காடுடன் நிறுத்தப்படும். அதேபோல திருவாலங்காட்டிலிருந்து சென்னைக்கு மாற்று ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
Chennai Suburban Train News: சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்குவது மின்சார ரயில் (EMU) போக்குவரத்து ஆகும். தினமும் லட்சக்கணக்கான பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள், வியாபாரிகள் இந்த ரயில் சேவையைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அரக்கோணம் ரயில் நிலையப் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் அவசரப் பராமரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுப் பணிகள் காரணமாக, இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் பல மின்சார ரயில்கள் மே 31, 2026 வரை பகுதி அளவாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
ரயில் பயணங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், உள்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தவும் அரக்கோணம் ரயில் நிலையப் பகுதியில் (Arakkonam Railway Station section) தற்போது அத்தியாவசியப் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் (Engineering and Safety Works) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. தண்டவாளப் பராமரிப்பு மற்றும் சிக்னல் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்யும் நோக்கில் இந்த தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாக சென்னை மூர் மார்க்கெட் வளாகத்தில் (Moore Market Complex) இருந்து அரக்கோணம் வரை இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்கள், இந்த பராமரிப்பு காலத்தில் திருவாலங்காடு (Tiruvallangadu) ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். அதாவது இந்த ரயில்கள் திருவாலங்காடுடன் தங்களது பயணத்தை (Short-terminated) முடித்துக் கொள்ளும்.
இந்த நேரங்களில் புறப்படும் ரயில்கள் அரக்கோணம் வரை செல்லாது என்பதால், அரக்கோணம் மற்றும் அதற்கு மேல் செல்ல வேண்டிய பயணிகள் மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கி வரும் பயணிகளின் வசதிக்காக, ரயில்வே நிர்வாகம் மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. அரக்கோணத்திற்குப் பதிலாக திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சென்னை மூர் மார்க்கெட் நோக்கி இந்த சிறப்பு மாற்று மின்சார ரயில்கள் (Replacement EMU Services) புறப்படும்.
சென்னை - அரக்கோணம் வழித்தடம் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் பரபரப்பான ரயில் காரிடார்களில் ஒன்றாகும். இந்த நீண்ட கால பகுதி ரத்து, குறிப்பாக காலை மற்றும் மாலை நேர அலுவலகப் பயணிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக அமையக்கூடும்.
|திருத்தணி மற்றும் அரக்கோணம் பயணிகள் கவனத்திற்கு:
|மே 31 வரை இந்த வழித்தடத்தில் முழு மற்றும் பகுதி ரத்துகள் அமலில் இருப்பதால், அரக்கோணம் கடந்து செல்லும் பயணிகள் பேருந்து சேவைகளையோ அல்லது சென்னை-திருவள்ளூர் வரை இயக்கப்படும் மற்ற ரயில்களையோ பயன்படுத்தலாம்.
|அதிகாரப்பூர்வ ஆப் (Apps):
|ரயில் நேரங்களில் ஏதேனும் கடைசி நிமிட மாற்றங்கள் இருக்கிறதா என்பதை அறிய பயணிகள் NTES (National Train Enquiry System) அல்லது UTS App மூலம் சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
இதற்கிடையே அரக்கோணம் யார்டு பகுதியில் புதிய 3 மற்றும் 4-வது வழித்தடங்களை இணைக்கும் பிரம்மாண்ட புனரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக, ஜூன் 6 முதல் ஜூன் 21 வரை 86 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் சேவைகளும், சில குறிப்பிட்ட மெமு (MEMU) ரயில்களும் பாதிக்கப்படவுள்ளதாக ரயில்வே தரப்பில் கூடுதலாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பயணிகள் தங்களது கோடைகால பயணங்களை இப்போதே திட்டமிட்டுக்கொள்வது தேவையற்ற அலைச்சலைத் தவிர்க்க உதவும். பயணிகள் அனைவரும் இந்த தற்காலிக கால அட்டவணையை மனதில் வைத்து, தங்களின் பயண நேரத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.