/சென்னை: சாலையில் கிடந்த தங்க செயின்.. தூய்மை பணியாளர்கள் செய்த செயல் - குவியும் பாராட்டு

Chennai News Latest: சென்னையில் சாலையில் கிடந்த சுமார் 3½ சவரன் தங்கச் சங்கிலியை தங்களிடம் வைத்துக்கொள்ளாமல், உரியவரிடம் சேர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த பொறுப்புணர்வுடன் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்த இரு பெண் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கப்பட்ட சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.
சென்னை என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த அடிப்படையில், சென்னை மாநகராட்சியின் 6-வது மண்டலத்திற்குட்பட்ட 75-வது வார்டில் தூய்மை பணியாளர்களாக பணியாற்றி வரும் ஓட்டேரி பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ். கலைச்செல்வி மற்றும் ஆர். கார்த்திகா ஆகியோர், வெள்ளிக்கிழமை காலை வழக்கம்போல் பணிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அயனாவரம் பரக்கா சாலை, கீழ்பாக்கம் அருகே உள்ள தனியார் சூப்பர் மார்க்கெட் பகுதியில் சாலையோரத்தில் கிடந்த சுமார் 3½ சவரன் எடையுள்ள தங்கச் சங்கிலி அவர்களின் கவனத்திற்கு வந்தது. விலைமதிப்புள்ள நகை கையில் கிடைத்த போதிலும், அதை எடுத்துச் செல்லாமல், உடனடியாக தங்களது மேலதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்த மேலதிகாரி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, தங்கச் சங்கிலியை காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். அதன்படி, கலைச்செல்வி மற்றும் கார்த்திகா இருவரும் அருகிலுள்ள ஜி-5 காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று, ஆய்வாளர் பச்சமுத்துவிடம் தங்கச் சங்கிலியை ஒப்படைத்தனர்.
அப்போது, “இந்த தங்கச் சங்கிலி அதன் உண்மையான உரிமையாளரிடம் பாதுகாப்பாகச் சேர வேண்டும். உரிய ஆதாரங்களுடன் வரும் நபரிடம் மட்டுமே ஒப்படைக்க வேண்டும்” என்று காவல்துறையினரிடம் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் தங்கச் சங்கிலியை பாதுகாப்பாகப் பெற்று, சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா (CCTV) பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, நகையை தவறவிட்ட நபரை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
உரிய ஆதாரங்களுடன் வரும் உண்மையான உரிமையாளரிடம் நகையை ஒப்படைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நேர்மையான செயலுக்காக தூய்மை பணியாளர்களான கலைச்செல்வி மற்றும் கார்த்திகாவை சென்னை என்விரோ சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவன நிர்வாகம், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் சால்வை அணிவித்து பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தனர். மேலும், அவர்களின் நேர்மையையும் சமூகப் பொறுப்புணர்வையும் பாராட்டி வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து பொதுமக்களும் சமூக வலைதளங்களிலும் இருவரின் செயலை வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர். இன்றைய சூழலில் விலைமதிப்புள்ள பொருள் ஒன்று கிடைத்தாலும் அதை உரியவரிடம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த மனிதநேயத்துடன் செயல்பட்ட இந்த இரு தூய்மை பணியாளர்களின் நேர்மை, சமூகத்தில் இன்னும் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. நேர்மைக்கு கிடைத்த இந்த கௌரவம், தூய்மை பணியாளர்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வையும் மனிதநேயத்தையும் வெளிப்படுத்தும் சிறந்த நிகழ்வாக அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.