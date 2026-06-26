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சென்னை: சாலையில் கிடந்த தங்க செயின்.. தூய்மை பணியாளர்கள் செய்த செயல் - குவியும் பாராட்டு

Chennai News Latest: சென்னை அயனாவரத்தில்  சாலையில் கிடந்த மூன்றரை சவரன் தங்க செயினை ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது. அவருக்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:39 PM IST
சென்னை: சாலையில் கிடந்த தங்க செயின்.. தூய்மை பணியாளர்கள் செய்த செயல் - குவியும் பாராட்டு
Image Credit: Chennai News LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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