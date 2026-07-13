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சென்னையில் ஜூலை 15ல் வங்கிக் கடன் சிறப்பு முகாம்.. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai bank loan camp : சென்னையில் ஜூலை 15ல் வங்கிக் கடன் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:23 PM IST
சென்னையில் ஜூலை 15ல் வங்கிக் கடன் சிறப்பு முகாம்.. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: chennai business loan campSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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