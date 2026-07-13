/சென்னையில் ஜூலை 15ல் வங்கிக் கடன் சிறப்பு முகாம்.. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Chennai bank loan camp : சென்னையில் புதிதாகத் தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோருக்கு அரசு மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடன்கள் வழங்குவதற்கான சிறப்பு நேரடி நேர்காணல் முகாம் நடைபெற உள்ளது. இது குறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாலதி ஹெலன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் விரிவான தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் வரும் 15.07.2026 புதன்கிழமை அன்று காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை இந்த சிறப்பு நேர்காணல் முகாம், மண்டல இணை இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.
இம்முகாமில் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களின் கீழ் மானியத்துடன் கூடிய கடன்கள் பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது:
TWEES திட்டம் (மகளிருக்கு மட்டும்): தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு 25% மானியம்.
கலைஞர் கைவினைஞர்திட்டம் (KKT): கைவினைத் தொழில்கள் தொடங்க மற்றும் விரிவாக்கம் செய்ய விரும்பும் தொழில் முனைவோருக்கு 25% மானியம்.
UYEGP திட்டம்: வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் வியாபார நிறுவனங்களுக்கு 25% மானியம்.
NEEDS திட்டம்: புதிய தொழில் துவங்கும் நிறுவனங்களுக்கு புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி மற்றும் சேவை நிறுவனங்களுக்கு 25% மானியம்.
AABCS திட்டம் (ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு மட்டும்): அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபார நிறுவனங்களுக்கு 35% மானியம்.
PMEGP திட்டம்: பாரதப் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி மற்றும் சேவை நிறுவனங்களுக்கு 15% முதல் 25% வரை மானியம்.
PMFME திட்டம்: பாரதப் பிரதமரின் உணவு பதப்படுத்தும் குறு நிறுவனங்களை முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் உணவுப் பொருள் சார்ந்த உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 35% மானியம்.
வங்கிக் கடன் பெறுவதற்கு நேர்காணலில் கலந்து கொள்ளும் விண்ணப்பதாரர்கள் ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை, வங்கிப் புத்தக நகல், குடும்ப அட்டை நகல், மாற்றுச்சான்றிதழ், விலைப்புள்ளிப் பட்டியல், பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம் ஆவணங்களை எடுத்து வர வேண்டும்:
சென்னையைச் சேர்ந்த தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள அனைவரும் இந்தச் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும் விபரங்கள் அறிய விரும்பும் நபர்கள் 044-22401620 என்ற தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.