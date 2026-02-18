English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • அலர்ட் பயணிகளே! 45 நாட்களுக்கு சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?

அலர்ட் பயணிகளே! 45 நாட்களுக்கு சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?

Chennai Egmore Railway Station Redevelopment: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில்  மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், புறநநகர் ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றி உள்ளது.  பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி 45 நாட்கள் அமலில் இருக்கும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:20 PM IST

Trending Photos

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
camera icon6
Richest Districts
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
அலர்ட் பயணிகளே! 45 நாட்களுக்கு சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?

Chennai Suburban Trains Changes: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில். மின்சா ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான  பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு, சென்னை சென்ட்ரல் - திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த ரயில்களில் பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு சிறப்பு சலுகைகளை தெற்கு ரயில்வே கொண்டு வருகிறது. மேலும், பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் கூடுதல் ரயில்களையும் தெற்கு ரயில்வே இயக்கி வருகிறது. இதற்கிடையில், ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்ப வெளியாகி உள்ளது.  அதாவது,  சென்னை மின்சார ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில்  மறுசீரமைப்பு பணிகள் பல மாதங்களாக நடந்து வருகிறது. இதனால், விரைவு ரயில்களின் சேவை ஏற்கனவே மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் மின்சார ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது.  

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையம்-செங்கல்பட்டு பிரிவில் இயக்கப்படும் மொத்த புறநகர் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கை 204 லிருந்து 164 ஆகக் குறைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. . கடற்கரை மற்றும் எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து தாம்பரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு நோக்கி இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள 82 ரயில்களில் 70 ரயில்கள் கடற்கரையிலிருந்தும், மீதமுள்ள 11 ரயில்கள் எழும்பூர் நிலையத்திலிருந்தும் இயக்கப்படும்.

தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

இதேபோல், செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரத்திலிருந்து கடற்கரை வரை மொத்தம் 67 சேவைகள் இயக்கப்படும், 11 சேவைகள் எழும்பூர் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10, 11வது நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக, 5 மற்றும் 6வது நடைமேடைகளில் இருந்து மின்சார ரயில்கள்  இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது. 

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்புப் பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில், பிப்ரவரி 20 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை இந்த மாற்றங்கள் அமலில் இருக்கும். இந்த 45 நாட்களில் சென்னை சென்னை கடற்கரைக்கும் எழும்பூருக்கும் இடையிலான பல சேவைகள் நிறுத்தப்படும். தாம்பரம் ரயில் நிலையம் மற்றும் செங்கல்பட்டு செல்லும் புறநகர் ரயில்கள் எழும்பூரிலிருந்து புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், அரக்கோணம் செல்லும் அனைத்து புறநகர் ரயில்களும் எழும்பூரில் உள்ள 6வது நடைமேடையில் புறப்படும் என்றும், இந்த இடங்களில் இருந்து வரும் ரயில் 5வது நடைமேடையில் கொண்டு வரப்படும்.  இந்த 45  நாட்களுக்கு சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு பிரிவில் தனி ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணை பின்பற்றப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தோழி விடுதிகள்: தமிழக அரசின் சூப்பரான அறிவிப்பு.. பெண்களே உடனே புக் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க: பிப்.20ம் தேதி முதல் வெளுக்கப்போகும் மழை.. நீலகிரி, சேலத்தில் வானிலை எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
ChennaiChennai Egmore Railway StationChennai Suburban Trains LatestSouthern Railway

Trending News