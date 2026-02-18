அலர்ட் பயணிகளே! 45 நாட்களுக்கு சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?

Chennai Suburban Trains Changes: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில். மின்சா ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு, சென்னை சென்ட்ரல் - திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த ரயில்களில் பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு சிறப்பு சலுகைகளை தெற்கு ரயில்வே கொண்டு வருகிறது. மேலும், பண்டிகை நாட்கள், விடுமுறை நாட்களில் கூடுதல் ரயில்களையும் தெற்கு ரயில்வே இயக்கி வருகிறது. இதற்கிடையில், ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்ப வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னை மின்சார ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் பல மாதங்களாக நடந்து வருகிறது. இதனால், விரைவு ரயில்களின் சேவை ஏற்கனவே மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் மின்சார ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையம்-செங்கல்பட்டு பிரிவில் இயக்கப்படும் மொத்த புறநகர் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கை 204 லிருந்து 164 ஆகக் குறைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. . கடற்கரை மற்றும் எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து தாம்பரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு நோக்கி இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள 82 ரயில்களில் 70 ரயில்கள் கடற்கரையிலிருந்தும், மீதமுள்ள 11 ரயில்கள் எழும்பூர் நிலையத்திலிருந்தும் இயக்கப்படும்.
தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
இதேபோல், செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரத்திலிருந்து கடற்கரை வரை மொத்தம் 67 சேவைகள் இயக்கப்படும், 11 சேவைகள் எழும்பூர் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10, 11வது நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக, 5 மற்றும் 6வது நடைமேடைகளில் இருந்து மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்புப் பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில், பிப்ரவரி 20 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை இந்த மாற்றங்கள் அமலில் இருக்கும். இந்த 45 நாட்களில் சென்னை சென்னை கடற்கரைக்கும் எழும்பூருக்கும் இடையிலான பல சேவைகள் நிறுத்தப்படும். தாம்பரம் ரயில் நிலையம் மற்றும் செங்கல்பட்டு செல்லும் புறநகர் ரயில்கள் எழும்பூரிலிருந்து புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், அரக்கோணம் செல்லும் அனைத்து புறநகர் ரயில்களும் எழும்பூரில் உள்ள 6வது நடைமேடையில் புறப்படும் என்றும், இந்த இடங்களில் இருந்து வரும் ரயில் 5வது நடைமேடையில் கொண்டு வரப்படும். இந்த 45 நாட்களுக்கு சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு பிரிவில் தனி ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணை பின்பற்றப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
