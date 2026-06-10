/சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு.. எங்கு, எப்போது?

Chennai Latest News: மத்திய, மாநில அரசு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் தேர்வு எழுதி வருகின்றனர். நிரந்தர வேலை, கைநிறைய சம்பளம் போன்ற காரணங்களால் பலரும் அரசு வேலைக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். மத்திய, மாநில அரசுகளின் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்காக தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
குறிப்பாக, டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாவட்டதோறும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் மாவட்டத்தில் ஆஆர்பி, எஸ்எஸ்சி உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறும் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ரயில்வே தேர்வு வாரியத்தின் (Railway Recruitment Board) அறிவிக்கை CEN01/2026 ALP (ASSISTANT LOCO PILOT) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்விற்கான கல்வித்தகுதியானது 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் ITI அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் DIPLOMA அல்லது பொறியியலில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு ஆகும்.
பணியாளர் தேர்வுவாரியத்தின் (Staff Selection Commission) அறிவிக்கை எண் HQ-C11018/1/2026 -C-1ல்SSC CGL தேர்விற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்விற்கான குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி பட்டப்படிப்பு ஆகும். இப்போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் 12/06/2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டையின் நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள புகைப்படத்துடன் சென்னை-32, கிண்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாக அலுவலக வேலை நாட்களில் அணுகுமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகின்றார்கள்.
மேலும், விவரங்களுக்கு, decgcguindy@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு , https://forms.gle/Ze12vKgZoRmz9PHb6 என்ற கூகுள் படிவத்தில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள், இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்
மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC), ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி அளவிலான )CGL) தேர்வு 2026-க்கான விரிவான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இந்த போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இலவச பயிற்சி வகுப்பு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் 22.06.2026 அன்று காலை 10 மணி முதல் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இலவச பயிற்சி வகுப்பு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் 22.06.2026 அன்று காலை 10 மணி முதல் நடைபெறவுள்ளது. தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் பயிற்சி, போட்டித் தேர்வு புத்தகங்கள் அடங்கிய நூலக வசதி, பாடவாரியான தேர்வுகள் & முழு மாதிரித் தேர்வுகள், இலவச பாடக் குறிப்புகள், Study hall வசதி போன்றவை இந்த பயிற்சி வகுப்புகளின் சிறப்பம்சமாகும்.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் போட்டித்தேர்வு ஆர்வர்லர்கள் மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கவுண்டம்பாளையம் அடுத்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாகவோ அல்லது 9361576081 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொண்டு பயனடைய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.