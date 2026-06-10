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சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு.. எங்கு, எப்போது?

Chennai Latest News: சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் RRB ALP, SSC CGL போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது என சென்னை மாவட்ட  ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:48 AM IST
சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு.. எங்கு, எப்போது?
Image Credit: Chennai Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு
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