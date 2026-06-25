/ரூ.25 லட்சம் கடன்! சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Chennai News Latest: சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் டாப்செட்கோ மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார். எனவே, எப்படி கடன் பெறுவது, யாரெல்லாம் கடன் பெறலாம் என்பது குறித்து சென்னை ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து சென்னை ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன்வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சாத்தியக்கூறுள்ள சிறு தொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்ய தனிநபர் கடன் மற்றும் குழுக்கடன் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது. மேலும் டாப்செட்கோ மூலம் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களில் உயர்கல்வியை மேற்கொள்வதற்காக கடன் வழங்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகிளைகளிலும் கடன் விண்ணப்பங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் டாப்செட்கோ இணையதள முகவரியில் (http://tabcedco.net) பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப்படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சாதி, வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச்சான்றிதழ், குடும்பஅட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கி கோரும் ஆவணநகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவுசங்கங்களின் இணைப் பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற 8 சதவீதம் வட்டி விதிக்கப்படுகிறது. கடன்கள் வழங்கப்படும் பாடத்தின் வகை மற்றும் காலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் மாணவர்களிடமிருந்து மீளப் பெறுவதற்கான தடைக் காலம் 5 ஆண்டுகளாக ஒரே மாதிரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களிடமிருந்து அதிகபட்சமாக மீட்கும் காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும்.அதாவது 5 வருட தடை காலம் உட்பட அதாவது கடன் வழங்கப்பட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குள் கடனை முழுவதுமாக திருப்பி செலுத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப்படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சாதி, மாவட்ட வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச்சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கி கோரும் ஆவணநகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட சென்னை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகம், சென்னை மண்டலம் கூட்டுறவுசங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் அலுவலகம், சென்னை மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளில் மற்றும் நகர கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.