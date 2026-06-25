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ரூ.25 லட்சம் கடன்! சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Chennai News Latest: ரூ. 25 லட்சம் வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார். எனவே, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து முழு விவரத்தை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:44 PM IST
ரூ.25 லட்சம் கடன்! சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: Chennai News LatestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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