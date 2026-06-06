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18 வயது ஆகிடுச்சா? பெண் குழந்தைகளுக்கு முதிர்வுத் தொகை -சென்னை ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

Girl Child Protection Scheme: சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு. முதலமைச்சரின் இரண்டு பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, தற்போது 18 வயது நிறைவடைந்தும் இன்னும் முதிர்வுத் தொகை (Maturity Amount) கிடைக்காதவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 06, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:39 AM IST
18 வயது ஆகிடுச்சா? பெண் குழந்தைகளுக்கு முதிர்வுத் தொகை -சென்னை ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai Collector Big Update Fot CM Two Girl Child Protection Scheme Maturity Amount Claim | Image: Govt

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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