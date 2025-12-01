English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக் நியூஸ்! உயரும் பார்க்கிங் கட்டணம்.. இவ்வளவா?

வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக் நியூஸ்! உயரும் பார்க்கிங் கட்டணம்.. இவ்வளவா?

Parking Fee Hike In Chennai: சென்னையில் இருசக்கர வாகனம், கார்களுக்கு பார்க்கிங் கட்டணம் அதிரடியாக உயர போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மூன்று மடங்கு வரை பார்க்கிங் கட்டணம் உயர வாய்ப்புள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:40 AM IST
  • வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிர்ச்சி
  • உயரப்போகும் பார்க்கிங் கட்டணம்
  • சென்னை மக்களே கவனிங்க

வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக் நியூஸ்! உயரும் பார்க்கிங் கட்டணம்.. இவ்வளவா?

Chennai Parking Fee Hike: சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதோடு, அதற்கு ஏற்ப தேவைகளும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், தனிநபரின் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இவற்றை தினமும் பயன்படுத்தப்படுவதால், பார்க்கிங் பிரச்னை, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதற்கு தீர்வு காண, சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதற்காக தான், சென்னையில் ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

சென்னையில் உயரும் பார்க்கிங் கட்டணம்

இந்த ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டம் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.  தற்போது ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டம் அண்ணா நகரில் உள்ளது.  அண்ணா நகரில் பார்க்கிங் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.  மேலும், மெரினா கடற்கரை,  தி.நகரில் பனகல் பூங்கா, ஜிஎன்.செட்டி சாலை, பாண்டி பஜார் ஆகிய இடங்களிலும் அமலில் உள்ளது.

இந்த நிலையில், அண்ணா நகரில் ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டத்தில் கட்டண உயரப்போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  அதாவது, ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டத்தில் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 5 ரூபாயில் இருந்து 15 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட உள்ளது. மேலும், கார்களுக்கு 20 ரூபாயில் இருந்து 40 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாக உள்ளது. 

பார்க்கிங் கட்டத்தை தவிர, இந்த திட்டத்தில்  அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி, வாகனங்களை நிறுத்தும் வாகனங்கள் அதிகாரிகளால் பிடித்து வைக்கப்படும்.  மேலும், தினசரி அபராத கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் நிறுத்தி வைக்கப்படும் எந்த ஒரு வாகனமும் கட்டாயம் பறிமுதல் செய்யப்படும்.  இந்த கட்டண உயர்வு திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு, செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது. 

பார்க்கிங் கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்த புதிய விதிமுறை ஆவடி சாலை, EVR சாலை மற்றும் வெளிவட்ட சாலையில் ஆகிய இடங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் 2100 கார்கள் பார்க்கிங் மென்பொருள் மூலம் டிஜிட்டல் முறையில் நிர்வகிக்கப்படும். இந்த புதிய விதிமுறைகளின்படி,  வாகங்கள் 11 நிமிடம் முதல் மூன்று நிமிடம் வரை பார்க் செய்து கொள்ளலாம். அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி, வாகனங்கள் பார்க்கிங் இருந்தால் மேலும் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.100 மற்றும் கார்களுக்கு ரூ.300 செலுத்திய பின்னரே விடுவிக்கப்படும்.

ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக, வழக்கமான பார்க்கிங் கட்டணத்தில் கிளாம்பிங் கட்டணங்கள் சேர்க்கப்படும். ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிறுத்தப்படும் எந்தவொரு வாகனமும் இழுத்துச் செல்லப்படும். வாகனங்களை பெறுவதற்கு இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.225, கார்களுக்கு ரூ.450 மற்றும் வணிக வாகனங்களுக்கு ரூ.800 வரை கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். வாகன வகையைப் பொறுத்து, பறிமுதல் கட்டணம் ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 முதல் ரூ.1,000 வரை இருக்கும்.

வாகனங்களில் நிறுத்தக்கூடாத இடத்தில் நிறுத்தினால் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும். அங்கீகரிக்கப்படாத வாகன நிறுத்துமிடங்களை ஊக்கப்படுத்தவும், பரபரப்பான தாழ்வாரங்களில் சீரான போக்குவரத்து இயக்கத்தை உறுதி செய்யவும் கடுமையான அபராதங்கள் விதிக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.

