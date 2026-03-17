வாட்ஸ் அப் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துவது எப்படி? மார்ச் 31 கடைசி நாள்.. சென்னை வாசிகளே அலர்ட்

Chennai Corporation Property Tax Latest: தலைநகர் சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், சென்னை உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த சென்னை மாநகராட்சியும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், சொத்து வரி உள்ளிட்ட விஷயங்களில் சென்னை மாநகராட்சி தீவிரமாக இருக்கிறது.
Property Tax: சொத்து வரி
எனவே, சென்னை வாசிகள் சொத்து வரி செலுத்துவது கட்டாயமாகும். சென்னையில் வீடு, கடை போன்ற நிலையான சொத்துகள் வைத்திருப்பவர்கள் கட்டாயம் சொத்து வரி செலுத்த வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர்கள், வணிக கட்டிடங்கள் வைத்திருப்பவர்களிடம் இருந்து ஆண்டுக்கு இரண்டு சென்னை மாநகராட்சி சொத்து வரியை வசூலித்து வருகிறது. முதல் தவணை ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை செலுத்த வேண்டும்.
இரண்டாவது தவணை அக்டோபர் முதல் மார்ச் மாதம் வரை செலுத்த வேண்டும். சொத்து வரி செலுத்த தவறினால், அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த நிலையில், சொத்து வரி செலுத்த மார்ச் 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் உடனே மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த சென்னை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது. எனவே, எப்படி வாட்ஸ் அப் மூலம் சொத்து வரி செலுத்தலாம் என்று சென்னை மாநகராட்சி விளக்கியுள்ளது.
Property Tax: வாட்ஸ் அப் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துவது எப்படி?
சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் இனி அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே வாட்ஸ் அப வாயிலாக சொத்து வரி செலுத்தலாம்.
1. முதலில் மாநகராட்சி வாட்ஸ் எண் 9445061913 ஐ சேமிக்க வேண்டும்.
2. இந்த எண்ணிற்கு வணக்கம் என்று குறுஞ்செய்தியை அனுப்ப வேண்டும்.
3. பிறகு சொத்து வரி என்று குறுஞசெய்தியை உள்ளிட வேண்டும்.
4. அதில் view pay என்ற ஆப்ஷன் தோன்றும். அதனை கிளிக் செய்து, சொத்து வரியை செலுத்த வேண்டும். ஜிபே, போன்பே போன்ற யுபிஐ செயலி, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலமாக சொத்து வரி செலுத்தலாம்.
சொத்து வரியை எப்படி செலுத்துவது?
View pay கிளிக் செய்து சொத்து வரியை…
— Greater Chennai Corporation (@chennaicorp) March 15, 2026
Property Tax: இணையதளம் மூலம் வரி செலுத்துவது எப்படி?
1. முதலில் chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் property tax என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
2. இதன்பிறகு, உங்கள் சொத்து வரி விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். மண்டல எண், பிரிவு குறியீடு, உங்கள் சொத்து வரி (உங்கள் முந்தைய வரி ரசீதில் காணப்படும்) போன்ற விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்
3. இதன்பிறகு, சொத்து விவரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். பெயர், முகவரி, செலுத்த வேண்டிய தொகை ஆகியவற்றை நீங்கள் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
4. இதன்பிறகு, உங்களுக்ககு விருப்பமான கட்டண முறையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். டெபிட் கார்டு, கிரடிட் கார்டு, யுபிஐ மூலம் சொத்து வரி செலுத்தலாம்.
5. பணம் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்ட பிறகு, ரசீது/ஒப்புகை சீட்டு உருவாக்கப்படும். அதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.
Property Tax: இதுவரை எத்தனை கோடி வசூல்?
2025-26 நிதியாண்டு இரண்டு வாரங்களில் முடிவடைய உள்ள நிலையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தனது வரி வசூல் இலக்கை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்று வரை மாநகராட்சி சொத்து மற்றும் தொழில் வரிகள் மூலம் ரூ.1,881 கோடி வசூலித்துள்ளது. இது கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி வரை வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.1,855 கோடியை விட அதிகமாகும். இந்த நிதியாண்டு சொத்து வரி வசூல் ரூ.2,020 கோடி என சென்னை மாநகராட்சி இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு சொத்து வரியாக ரூ.2,020 கோடியும், தொழில் வரியாக ரூ.550 கோடியும் என மொத்தமாக ரூ.2,750 கோடியை சென்னை மாநகராட்சி வசூலித்துள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், 2025 மார்ச் 16 நிலவரப்படி, சென்னை மாநகராட்சி ரூ.1,855 கோடி வரி வசூல் செய்துள்ளது. இதில் ரூ.382 கோடி தொழில் வரியாகும். நாங்கள் கடந்த ஆண்டே இந்தாண்டு அதிகமாக வசூலித்துள்ளோம். வருமான வரி வசூல் தற்போது கடந்த ஆண்டை விட ரூ.26 கோடி வசூலித்துள்ளோம். தொழில் வரி வசூல் ரூ.382 கோடியிலிருந்து ரூ.406 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது, மார்ச் 31ஆம் தேதி கடைசி நாள் எப்தால், சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் செலுத்த வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ