/சென்னை: 60 வயது மூதாட்டிக்கு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை.. ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த கொடூரம்

Chennai Crime News Latest: சென்னை வேளச்சேரியில் 60 வயது மூதாட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். நடைபயிற்சிக்கு சென்ற மூதாட்டியை 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வன்கொடுமை செய்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Chennai Velachery Gang Assault Case: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், குழந்தைகள், சிறுமிகளுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் தற்போது ஒரு கொடூர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. அதாவது, சென்னை வேளச்சேரியில் 60 வயது மூதாட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வேளச்சேரியில் 60 வயது மூதாட்டியை 5 பேர் கொண்ட நபர்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். ரத்தம் சொட்ட சொட்ட இருந்த மூதாட்டியை பொதுமக்கள் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சென்னை வேளச்சேரி 100 அடி சாலை எச்.பி பெட்ரோல் பங்க் அருகில் உள்ள பூங்காவில் அதே பகுதியை சேர்ந்த 60 வயது மூதாட்டி ஒருவர் பூங்காவிற்கு நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள சென்றுள்ளார்.
அப்பொழுது அந்தப் பக்கமாக வந்த இளைஞர்கள் சுமார் ஐந்து பேர் போதையில் மூதாட்டியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யதுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே கூச்சலிட்டு மயங்கி விழுந்துள்ளார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது மூதாட்டி ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே கிடந்துள்ளார். உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் மருத்துவ உதவிக்காக சைதாப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்
பின்னர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த வேளச்சேரி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளது தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 60 வயது மூதாட்டியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேளச்சேரியில் மூதாட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து சென்னை மாநகர காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள சென்னை காவல்துறை, "சென்னை வேளச்சேரி பகுதியில் வயதான பெண்மணியை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த குற்றம் தொடர்பாக உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்து புலன்விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. வழக்கு பதிவு செய்த 2 மணி நேரத்திற்குள் அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் 2 குற்றவாளிகள் கைது. முக்கியமான தடயங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு உடனடி மருத்துவ மற்றும் மனநல உதவி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடரும் புலன் விசாரணையை விரைவில் முடித்து குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் தான், கோவை மாவட்ட சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கிறது. தொடர்ந்து, தற்போது ளேச்சேரியில் மூதாட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.
சென்னை வேளச்சேரி பகுதியில் வயதான பெண்மணியை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த குற்றம் தொடர்பாக உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்து புலன்விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.— GREATER CHENNAI POLICE -GCP (@chennaipolice_) May 28, 2026
வழக்கு பதிவு செய்த 2 மணி நேரத்திற்குள் அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் 2 குற்றவாளிகள் கைது.
முக்கியமான தடயங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றங்களை தடுக்க தமிழக முதல்வர் விஜய் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடி படையை உருவாக்கினார். கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விஜய், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக ‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப் படை உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டு, அந்த படையின் ஐஜியாக பவானீஸ்வரி நியமிக்கப்பட்டார். நகரின் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த பகுதிகள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பெண்கள் அதிகம் நடமாடும் இடங்களில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இருப்பினும், பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பெரும் கவலைக்குரியதாக மாறி இருக்கிறது.