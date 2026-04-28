ஷாக்கான மகள்... 76 வயது மூதாட்டிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை... குற்றவாளி உடனே கைது!

Chennai Crime News In Tamil: தமிழ்நாட்டில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வந்தன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக முதல் நேற்று முளைத்த தவெக வரை ஆளும் திமுக ஆட்சிக்கு எதிராக முன்வைத்த முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதும் ஒன்றாகும்.
குற்றங்களும், போதை புழக்கமும்...
அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா உள்பட போதைப்பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது என்றும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பதே இதுபோன்ற குற்றங்கள் அதிகரிக்கும் காரணம் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டதா?
தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை மற்றும் காவல்துறை தகவல்களின்படி, வழக்குப்பதிவான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை 2021இல் 8,501; 2022இல் 9,450; 2023இல் 10,210, 2024இல் 9,850; 2025இல் 9,600 ஆக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற விகிதம், அதாவது ஒரு லட்சம் பெண்களில் 25-30 பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தேசிய சராசரி 66.4 ஆக உள்ளது. அதைவிட தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு குறைவாகவே உள்ளது. டெல்லியில் 144.4 மற்றும் ஹரியானா 118.7 போன்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற விகிதம் பாதியளவுக்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
2021ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 2025ஆம் ஆண்டில் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் 5% மற்றும் கொலை வழக்குகள் 8.5% குறைந்துள்ளதாக தமிழக அரசின் உள்துறைச் செயலாளர் தெரிவித்திருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.
விளாத்திகுளம் சம்பவம்
இருப்பினும் கூட, தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடந்துகொண்டே இருக்கின்றன. கடந்த மார்ச் மாதம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே 12ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
மூதாட்டிக்கு நடந்த அதிர்ச்சி
இந்நிலையில், சென்னையில் தனியாக இருந்த 76 வயது மூதாட்டி ஒருவரை, வீடு புகுந்து ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த குற்றத்தின் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியில் 76 வயதான மூதாட்டி வசித்து வருகிறார். இவருக்கு நான்கு மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். பிள்ளைகள் நான்கு பேரும் திருமணமாகி தனித்தனியாக வசித்து வருகின்றனர். மேலும், மகளும் திருமணமாகி கணவருடன் புரசைவாக்கத்தில் வசித்து வருகிறார்.
தனியாக வாழ்ந்து வரும் மூதாட்டியை அவரது மகள் தினமும் வீட்டுக்கு சென்று குளிக்க வைத்து சாப்பாடு கொடுத்து பராமரித்து வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
பிறப்புறுப்பில் ரத்தம்
இந்நிலையில், நேற்று (ஏப். 27) மாலை கீதா வழக்கம் போல் தாய் வீட்டிற்கு சென்று அவரை குளிக்க வைக்க சென்றபோது, அவரது பிறப்புறுப்பில் இருந்து ரத்தம் வருவதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
உடனே தாயிடம் இதுகுறித்து கேட்டதில், கடந்த ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி மாலை வீட்டில் தனியாக இருந்த சமயத்தில், அதே பகுதியை சேர்ந்த 57 வயதான பிளம்பர் மருதப்பன் என்பவன் வீட்டில் புகுந்து தன்னை பாலியல் வன்கொடுக்கும் உள்ளாக்கிவிட்டு, தப்பி ஓடிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மூதாட்டி கொடுத்த புகார்
இதனை கேட்டு, அதிர்ந்து போன மகள் உடனே தாயை எழும்பூரில் உள்ள தாய்சேய் நல அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து, சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினர். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி புளியந்தோப்பு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதிகாலையில் கைதான பிளம்பர்
அதன் பேரில், போலீசார் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குப்பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய பிளம்பர் மருதப்பனை இன்று காலை கூடுவாஞ்சேரியில் வைத்து கைது செய்தனர். அவர் புளியந்தோப்பு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார். தற்போது அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறார்.
