/பச்சிளம் குழந்தை கடத்தல்.. கோவையை தொடர்ந்து சென்னையிலும் ஷாக்! நடந்தது என்ன?

தலைநகர் சென்னையில் பச்சிளம் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விஷயம் அறிந்த போலீசார் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி குழந்தை மீட்டுள்ளனர்.
சென்னை ராயபுரம் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில், பிரசவித்த தாயிடமிருந்து பிறந்து 9 நாட்களே ஆன பெண் குழந்தை தந்திரமாகக் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும், புகாரளிக்கப்பட்ட 5 மணி நேரத்திற்குள் குழந்தையைப் பத்திரமாக சென்னை காவல்துறையினர் மீட்டனர்.
சென்னை போரூர் முகலிவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த தேவராஜ் என்பவரின் மனைவி கீதா (29). நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த இவர், பிரசவத்திற்காக கடந்த மே 13 ஆம் தேதி ராயபுரம் சிமென்ட்ரி சாலையில் உள்ள ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம். அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இவருக்கு மே 15 ஆம் தேதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்தது. கணவர் தேவராஜ் ஸ்டீல் பட்டறையில் அன்றாட வேலைக்கு செல்பவர் என்பதால், மருத்துவமனையில் கீதாவுக்குத் துணையாகத் தொடர்ந்து இருக்க முடியவில்லை.
இந்த சூழலை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க மர்ம பெண் ஒருவர், கீதாவுக்கு உதவுவது போல நடித்து அவரிடம் பழகியுள்ளார். கீதாவுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து அவரது நம்பிக்கையையும் பெற்றுள்ளார். நேற்று சிகிச்சை முடிந்து கீதாவை வீட்டிற்கு செல்ல மருத்துவர்கள் அனுமதித்தனர். கீதா குழந்தையுடன் முகலிவாக்கம் செல்ல தயாரான போது, அந்த பெண் "நானும் அதே வழியில் தான் செல்கிறேன், நாம் ஒன்றாக ஆட்டோவில் போகலாம், செல்லும் வழியில் கொடுங்கையூரில் நான் இறங்கிக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பிய கீதா, அந்த பெண்ணுடன் மருத்துவமனைக்கு வெளியே வந்துள்ளார். அவரிடம் குழந்தையை கொடுத்துள்ளார். கீதா நான் ஆட்டோ பிடித்து வருகிறன் என கூறிய நிலையில், ஆட்டோ பிடிக்காமல் அங்கு வந்த அரசுப் பேருந்தில் ஏறி, குழந்தையுடன் மின்னல் வேகத்தில் தப்பியோடினார்.
ஆட்டோ வரும் என நீண்ட நேரம் காத்திருந்த கீதா, அந்த பெண் குழந்தையுடன் பேருந்தில் தப்பியதை அறிந்து அதிர்ச்சியில் உறைந்தார். உடனடியாக மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் கண்ணீருடன் புகாரளித்தார். சம்பவத்தின் தீவிரத்தை உணர்ந்த காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், குற்றவாளியை பிடிக்க உடனடியாக தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டனர்.
மருத்துவமனை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்தனர். அதில் பேருந்தில் ஏறி தப்பிய பெண்ணின் அடையாளம் கண்டறியப்பட்டது. விசாரணையின் முடிவில், குழந்தையை கடத்தியது புளியந்தோப்பு வ.உ.சி. நகர், 8 வது தெருவை சேர்ந்த ரோஸி (40) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவரது இருப்பிடத்தை முற்றுகையிட்ட போலீசார், ரோஸியை அதிரடியாக கைது செய்து அவரிடமிருந்த பெண் குழந்தையை பத்திரமாக மீட்டனர். கடத்தப்பட்ட 5 மணி நேரத்தில், சென்னை போலீசாரின் இந்த அதிவேக துப்பறியும் நடவடிக்கையால் குழந்தை மீட்கப்பட்டு தாயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
முன்னதாக கோவையில் 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், சென்னையில் பச்சிளம் குழந்தையை பெண் ஒருவர் கடத்தியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக நடக்கும் இந்த குற்றச் சம்பவங்கள் தமிழக அரசின் சட்ட ஒழுங்கு கேள்விகுறியாகி உள்ளது.