/தாய், தம்பியை கொலை செய்த அண்ணன்கள்: சென்னை அண்ணா நகரில் கொடூரம், திகிலூட்டும் பின்னணி

சென்னை: சென்னையில் சொத்துக்காக சொந்த தாயையும் சகோதரரையும் இருவர் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை அண்ணா நகரில், தங்கள் தாயார் மற்றும் தம்பியை கொலை செய்ததாகக் கூறி வெள்ளிக்கிழமை இரு சகோதரர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
முதல் கட்ட விசாரணைக்குப் பிறகு சுமார் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துத் தகராறு காரணமாகவே இந்த கொடூரமான குற்றத்தை அவர்கள் செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
அஷ்ரஃப் நிஷா என்ற பெண்மணியும், அவரது இளைய மகனும் பல் மருத்துவருமான அஷ்ரஃப் அகமதுவும் தங்கள் வீட்டில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இறந்து கிடப்பதாக வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை அண்ணா நகர் போலீசாருக்குத் தகவல் கிடைத்தது.
தகவல் கிடைத்து சம்பவம் இடத்துக்கு சென்ற போலீசார் இந்த இரட்டை கொலை குறித்து விசாரிக்கத் தொடங்கியது முதல் அடுத்தடுத்து பல அதிர்ச்சிகரமான விவரங்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. என்ன நடந்தது என இங்கே விவரமாக காணலாம்.
சென்னை அண்ணா நகர் கிழக்கு, முதல் அவென்யூவில் அஷ்ரப் நிஷா வசித்து வந்தார். அவருக்கு வயது 69. அவரது கணவர் இறந்துவிட்டார். அவருக்கு அப்ரார் அஹமது (50), அஷ்ரார் அஹமது (49) மற்றும் அஷ்ரப் அஹமது (42) ஆகிய மூன்று மகன்கள் உள்ளனர்.
நேற்று அதிகாலையில் அஷ்ரப் நிஷா மற்றும் பல் மருத்துவரான அவரது இளைய மகன் ஆகியோர் தங்களுடைய வீட்டில் இறந்து கிடந்ததாக அண்ணா நகர் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், தாய் மற்றும் மகனின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்ப ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்தனர்.
உடல்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள், அஷ்ரஃப் நிஷாவின் முகம் மற்றும் உடலில் பல காயங்களும், டாக்டர் அஷ்ரஃப் அகமதுவின் இடுப்பு, கைகள் மற்றும் கால்களில் காயங்களும் இருந்ததாக அங்கிருந்த போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர்.
தாய் மற்றும் மகனின் மரணத்தில் சந்தேகம் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து, அண்ணா நகர் உதவி ஆணையர் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
போலீஸ் விசாரணயில் சுமார் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள குடும்பச் சொத்தை விற்பனை செய்வது மற்றும் பகிர்ந்துகொள்வது தொடர்பாக குடும்பத்தினரிடையே நீண்டகாலமாகத் தகராறு இருந்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மூத்த மகன்களான அஷ்ரார் அகமது மற்றும் அப்ரார் அகமது ஆகியோரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின்போது, தங்கள் தாயார் அஷ்ரஃப் நிஷா மற்றும் தம்பி அஷ்ரஃப் அகமது ஆகியோரை அடித்துக் கொன்றதை அவர்கள் திட்டமிட்டுச் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
விசாரணையில் தாய் நிஷா உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. கடைசி மகனிடம் தாயை பார்த்துக்கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு மீதமுள்ள குடும்பத்தினர் வெளியே சென்றுள்ளனர். மறுநாள் காலை திரும்பியபோது தாயும் தம்பியும் பேச்சு மூச்சின்றி கிடப்பது கண்டு திகைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் வந்து சோதித்து பார்த்து இருவரும் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாகக் கூறியுள்ளனர். ஆனால், இருவர் உடல்களிலும் இருந்த காயங்கள் காரணமாக போலீசுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. போலீஸ் விசாரணையில் அனைத்தும் அம்பலம் ஆனது.
கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போலீசார் வீட்டுக்கு வெளி ஆட்கள் யாரும் வராததை கவனித்தனர். அதன் பிறகு குடும்ப நபர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் வெளியான தகவல்கள் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தின.
எனினும், போலீசாரின் தீவிர விசாரணையில் சகோதரர்கள் இருவரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும், தற்போது அவர்களின் மனைவிகள் மற்றும் குழந்தைகளையும் விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்து அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில், சொத்துக்காக சொந்த தாய் மற்றும் தம்பியையே இரு சகோதரர்கள் சேர்ந்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.