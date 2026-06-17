/வீடியோ காலில் தாய்..மகளை துடிக்க துடிக்க கொன்ற தந்தை! பகீர் சம்பவம்..

Chennai Crime News : சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியில் கல்யாணம் அரசு பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் நேபாளத்தைச் சேர்ந்த கஜேந்திர பிரசாத் சர்மா என்பவர் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தார். இந்த நிலையில் இவர் கடந்த 2 ஆம் தேதி அதே நேபாளத்தைச் சேர்ந்த லட்சுமண பிரசாத் என்பவரை காவலாளியாக வேலைக்கு சேர்த்து விட்டிருக்கிறார். இவருக்கு 40 வயது ஆகிறது. லட்சுமண பிரசாத் தனது மனைவி 2 மகள்களுடன் அதே பள்ளியின் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காவலாளி அறையில் தங்கி இருந்தார்.
இந்த நிலையில் அவரது மனைவியும் 2 வது மகளும் நேபாளத்திற்கு சென்று விட்டனர். லட்சுமண பிரசாத் தனது மூத்த மகள் அவருடன் தங்கி வந்தார். மூத்த மகள் அதே பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 4 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில் பள்ளியின் ஓட்டுனர் அஸ்வின் என்பவர் பள்ளி வாகனத்தை எடுக்க சென்ற போது காவலாளி லட்சுமண பிரசாத் தூக்கில் தொங்கியபடி 2 வது இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பள்ளயில் வேலை செய்யும் ஊழியர்களுக்கு தெரிவித்தார்.
அவர்கள் சென்று பார்த்த போது லட்சுமண பிரசாத் கயிறு அறுந்து கீழே விழுந்து மயங்கி கிடந்ததாகவும் அவரது மகள் தூக்கில் தொங்கிய நிலையிலுமௌ கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். தகவல் அறிந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து குழந்தையின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
லட்சுமண பிரசாத்தை ஓமந்தூரர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். போலீஸ் விசாரணையில், லட்சுமண பிரசாத் தனது மகளை கொலை செய்து விட்டு தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றது தெரிய வந்தது. குடும்ப பிரச்னை காரணமாக இது போன்ற விபரீத முடிவு எடுத்தாரா? அல்லது வேறு காரணமா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவரது செல்போனை கைப்பற்றி போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அவரது மனைவிக்கு தகவல் தெரிவித்து விசாரணைக்காக போலீசார் அழைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் போலீஸ் விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. காவலாளி லட்சுமண பிரசாத் மனைவி மீது நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு தகராறில் ஈடூபட்டதால் கணவரை பிரிந்து இளைய மகளுடன் அவர் நேபாளத்திற்கு சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளார்.
மனைவி பிரிந்து சென்றதால் மறுபடியும் திரும்பி வரக்கூறி லட்சமண பிரசாத் பல முறை தொடர்பு கொண்ட போதும் பதிலளிக்கவில்லை, இதனால் ஆத்திரமடைந்த லட்சமண பிரசாத் வீடியோ கால் மூலமாக மனைவிக்கு போன் செய்து மூத்த மகளை கயிற்றால் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து தூக்கிட்டுள்ளார் லட்சமண பிரசாத், பின்னர் அவரும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட போது கயிறு அறுந்து தப்பி, பின்னர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இருவரது உடலையும் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு உயிரிழந்தவர் மனைவி மற்றும் உறவினர்களிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர் மேலும் குடும்பப் பிரச்சினை காரணமாக கணவன் மனைவி பிரிந்து இருந்ததாகவும் பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் உறவினர்களிடம் தெரிவித்து இருந்தால் நாங்கள் காப்பாற்றி இருப்போம் எனவும், சொல்லாமல் இதுபோன்று மகளையும் செய்து விட்டு காணும் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக உறவினர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்து உள்ளனர் இருப்பினும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு கோணத்தில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.