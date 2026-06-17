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வீடியோ காலில் தாய்..மகளை துடிக்க துடிக்க கொன்ற தந்தை! பகீர் சம்பவம்..

Chennai Crime News : சென்னை சிந்தாதிர்ப்பேட்டையில், அரசு பள்ளியில் வாட்ச்மேனாக வேலை பார்த்து வந்தவர், தன் குழந்தையை கொன்றுவிட்டு தானும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:03 PM IST
வீடியோ காலில் தாய்..மகளை துடிக்க துடிக்க கொன்ற தந்தை! பகீர் சம்பவம்..
Image Credit: Chennai Crime News | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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வீடியோ காலில் தாய்..மகளை துடிக்க துடிக்க கொன்ற தந்தை! பகீர் சம்பவம்..
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