  • Tamil News
  • Chennai
  • Chennai Crime News: வண்ணாரப்பேட்டையில் ஆள் மாறி வெட்டப்பட்ட நபர் உயிர் இழந்த சோகம்

Chennai Crime News: வண்ணாரப்பேட்டையில் ஆள் மாறி வெட்டப்பட்ட நபர் உயிர் இழந்த சோகம்

Chennai News: சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் வேறு ஒருவரை வெட்ட வந்த நபர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அண்ணன் தம்பியை வெட்டி, அதில் ஒருவர் மர்மமான முறையில் இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:38 PM IST
  • வெட்டு காயங்களோடு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று விட்டு வீடு திரும்பிய நபர் மர்மமான முறையில் உயிரிழப்பு.
  • யாரையோ வெட்டவந்த நிலையில் தவறுதலாய் மாற்றி வெட்டப்பட்ட நபர்,
  • சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் சோகம்.

Chennai Crime News: வண்ணாரப்பேட்டையில் ஆள் மாறி வெட்டப்பட்ட நபர் உயிர் இழந்த சோகம்

Crime News in Chennai: ‘விதி யாரை விட்டது?’ என ஒரு பழமொழி உள்ளது. அதற்கு சான்றாக பல சம்பவங்கள் நிஜ வாழ்வில் தினம் தினம் அரங்கேறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்பது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்றாலும், நம்மை சுற்றி நடக்கும் சில நிகழ்வுகளுக்கு ‘விதி' என்ற விடையை தவிர வேறு எதையும் கொடுக்க முடிவதில்லை. சென்னை நகரில் நடந்த அப்படி ஒரு சோக சம்பவம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தூங்கிக்கொண்டிருந்த சகோதரர்களை தாக்கிய மர்ம கும்பல்

சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை ராமதாஸ் நகர் மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டில் வசித்து வருபவர் சரவணன். அவரும் அவருடைய தம்பி கோபி இருவரும் சுடுகாட்டில் பள்ளம் தோண்டும் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில்  தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது மர்ம நபர்கள் சிலர் அண்ணன் தம்பி இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை

உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் மீட்டு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். 
இதில் இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

Chennai Crime NEws

ஆள் மாறி நடந்த தாக்குதல்

இது தொடர்பாக போலீசார் ஏழு கிணறு பரபி என்கின்ற கௌதம் என்பவனை கைது செய்து விசாரணை செய்ததில் கௌதமின் நண்பனை ஆறு மாதத்திற்கு முன்னர் இந்த பகுதியில் வசித்து வரும் சிவா என்பவன் கல்லால் தாக்கியதாகவும் அவனை பழிவாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தாங்கள் வெட்ட வந்ததாகவும், சிவா வீட்டின் வெளியே படுத்து உறங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவரை தாங்கள் கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாகவும் ஆனால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்ட பிறகு தான் தாங்கள் சிவாவின் அண்டை வீட்டில் வசித்து வரும் அண்ணன் தம்பிகளான கோபி மற்றும் சரவணன் என்ற இருவரை வெட்டியது தெரிந்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

பின்னர் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து பின் சிறையில் அடைத்திருந்தனர். 

சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய சகோதரர்கள்

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கோபிக்கு கால் கை உட்பட 12 இடங்களில் தையல்களும், தம்பி சரவணனுக்கு தலை இடுப்பு கை போன்ற இடங்களில் 10 தையல்களும் போடப்பட்ட நிலையில் இருவரும் நேற்று முன்தினம் மருத்துவமனையில் இருந்து சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார் 

இந்த நிலையில் கோபி வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த நிலையில், நேற்று காலை வீட்டில் உள்ளவர்கள் எழுப்பியபோது அசைவில்லாமல் இறந்து கிடந்துள்ளார். இந்த தகவல் உடனையாக வண்ணாரப்பேட்டை போலீசாருக்கு அளிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு போலீசார் கோபியின் உடலை கைப்பற்றி அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்போது அதன் அறிக்கைகாக போலீசார் காத்திருக்கின்றனர் 

சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியும் தப்பாத உயிர்

தீவிர தாக்குதலில் இருந்து தப்பிய நபர் சிகிச்சை முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பிய இரவே உயிரிழந்த சம்பவம் இந்த பகுதியில் பரபரப்போடு சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

